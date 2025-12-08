¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿Çä¾å¶âÆþ¶â¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×¿·µ¡Ç½¡Ö1±ßÃ±°Ì½¸¶â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Çð·§¡¡½Ó¹î¡Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤È¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤ÇÇä¾å¶â¤òÆþ¶â¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×¤Ë¿·µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Ö1±ßÃ±°Ì½¸¶â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Ç¸¶Â§24»þ´Ö365Æü¡¢Çä¾å¶â¤òÆþ¶â¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÇä¾å¶â¤ä¡¢±Ä¶ÈÀè¤Ç¸½¶â²ó¼ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë´ë¶È¤µ¤Þ¤Î¡ÖÅÚÆü/½ËÆü/¿¼ÌëÂÓÅù¤ËÆþ¶â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆþ¶â¤Ç¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ£¿ô¤ÎÆþ¶â¥«ー¥É¤äÄÌÄ¢´ÉÍý¤¬ÉéÃ´¡×Åù¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ´ÉÍý²èÌÌ¤«¤éÀé±ßÃ±°Ì¤ÇÇä¾å¶â´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿·µ¡Ç½¡Ö1±ßÃ±°Ì½¸¶â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¹Å²ßÊ¬¤â´Þ¤á¤¿1±ßÃ±°Ì¤Ç¤ÎÇä¾å¶â´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ë1±ßÃ±°Ì¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÇä¾å¶â³Û¤òÆþÎÏ¤·¡¢ÆþÎÏ¶â³Û¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¸½¶â¤òÀé±ßÃ±°Ì¤ÇÆþ¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¹³Û¤òÆþ¶â¼Ô»ØÄê¤ÎÊÖ¶âÀè¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÊÖ¶â¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¡¢»æÊ¾¤È¹Å²ß¤ÎÆþ¶â¤òÊÌ¡¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤µ¤Þ¤â¡¢¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¸µÅª¤Ê´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ¶âÃ´Åö¼Ô¤µ¤Þ¤â¡¢Çä¾å¶â¤È¤·¤Æ¹Å²ß¤òÊÌ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.7ps.jp/shukin/about/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ö1±ßÃ±°Ì½¸¶â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.7ps.jp/shukin/about/option/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Àµ¼°Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ £Á£Ô£Í½¸¶â
³«È¯¡¦±¿±Ä¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
¥µー¥Ó¥¹ÃÏ°è¡¡¡§ ÆüËÜ¹ñÆâ
¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡¡¡§ 2022Ç¯£´·î27Æü
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.7ps.jp/shukin/
- ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ£¶ÈÖ£±¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ Çð·§¡¡½Ó¹î
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡¡¡§ 2018Ç¯£±·î11Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§¡¦Á÷¶â¥µー¥Ó¥¹ ¡Ö£Á£Ô£Í¼õ¼è¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦½¸¶â¥µー¥Ó¥¹ ¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.7ps.jp/