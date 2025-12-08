µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡ß·î·Ë´§Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥óÂÐÏÃ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤¬¾¦ÉÊ¹ØÆþ°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø(https://www.kufs.ac.jp/)¡ÊµþÅÔ»Ô±¦µþ¶è/³ØÄ¹¡§¾®Ìî Î´·¼¡Ë¤Î¹ñºÝ¹×¸¥³ØÉô¥°¥íー¥Ð¥ë´Ñ¸÷³Ø²Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁýÅÄ±û½Ú¶µ¼ø(https://gyouseki.kufs.ac.jp/kufshp/KgApp?resId=S001034)¤È¡¢·î·Ë´§³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÂçÁÒ ¼£É§¡¢ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¡Ë¤ÎÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¾¦ÉÊPRÆ°²è¡×¤È¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÂÐÏÃ·¿¥í¥Ü¥Ã¥È*¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ØÆþ°ÕÍß¤¬¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖThe International Conference of Serviceology 2025¡×¡Ê²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î1Æü～3Æü¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÂÐÏÃ·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡§
Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤äÀ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»Ø¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»öÁ°¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤¬¾¦ÉÊPR¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Î¹¥¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î²ñÏÃÂÐ±þ¤òÀ¸À®AIÄ´Àá¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤Ê¤É¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤Ê¤É¤Î¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤Ë¤ÏËÜÍè´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤³¤Ç¡¢¿Í¤ÈAI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¡Ö¶¦´¶¡ÊArtificial Empathy¡¢¿Í¹©¶¦´¶¤È¤âÌõ¤µ¤ì¤ë¡Ë¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¶¦´¶¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄó¾§¡Ê1-3)¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡Ö²ÁÃÍ¶¦ÁÏ**¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¸¦µæ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äó¾§
1) Liu-Thompkins, 2022
2) Asada, Neurosci Res. (2015), DOI: 10.1016/j.neures.2014.12.002
3) Liu-Thompkins et al., Acad Mark Sci Rev. (2022), DOI: 10.1007/s11747-022-00892-5
**²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¡ÊCo-creation¡Ë: ´ë¶È¤¬°ìÊýÅª¤ËÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¸Ä¿Í¤ËÄó¶¡¤¹¤ë½¾Íè¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ä»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¢£¸¦µæ¤Î³µÍ×¤È·ë²Ì¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÂÐÏÃ·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤Î¸¡¾Ú¡×
¡Ê¼Â¸³ÊýË¡¡Ë
¡¡µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Ç¡¢³ØÀ¸53Ì¾¤ò¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÈæ³Ó¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼êË¡¡Ë
¡¡À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤Î¸ýÄ´¤Ê¤É¤ò¥â¥Ë¥¿ー¤Î¹¥¤ß¤ËÄ´Àá¤·¤¿¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¡¢
¡¡Ä´Àá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï»ÔÈÎ¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡£
¡¡¥â¥Ë¥¿ー¤¬¾¦ÉÊPRÆ°²è¡Ê·î·Ë´§¼ÒÆüËÜ¼òPRÆ°²è¡Ë¤ò»ëÄ°¤·¤¿¸å¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¤¡¢
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¹ØÆþ°ÕÍß¤ÎÊÑ²½Åù¤òÄ´ºº¡£
¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¼ê½ç¡Ë
¡¡»öÁ°¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤¬¾¦ÉÊPR¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Î¹¥¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ò
¡¡»öÁ°¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç³ÎÇ§
¡Ê¸¦µæ·ë²Ì¡Ë
¡¡¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤¬¹â¤Þ¤ë
¡¡¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤Î°ìÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¹ØÆþ°ÕÍß¤Î¸þ¾å¡×
¡¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤ËÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆÃÀ¤Ë
¡¡¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò²ðºß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆ°²è¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÂ¥¿Ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë
¡¡¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÜ¸¦µæ¤Î¸¡¾Ú¿Þ¤ÈÀ®²Ì¤Î¥¤¥áー¥¸¡ä
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤È·î·Ë´§Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢º£¸å¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦AI¤È¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ä¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÃµµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³Ø²ñÈ¯É½¤Î³µÍ×
³Ø²ñÌ¾¡§ The International Conference of Serviceology 2025¡Ê¼çºÅ¡§¥µー¥Ó¥¹³Ø²ñ¡Ë
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î3Æü 9:00-09:20¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
²ñ¾ì¡§ ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¾¦²ÊÂç³Ø¡¦²¤½£ÆüËÜ¸¦µæ½ê¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¡Ë
±éÂê¡§ Exploring the Effect of Tone Personalization in Sake Video Promotions Utilizing Chats with Robots
È¯É½¼Ô¡§ ¡»ÁýÅÄ ±û¡ÊµþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡Ë¡¢ÅìÉ÷¾å ÁÕ³¨¡ÊµþÅÔÂç³Ø¡Ë¡¢Yin Jou Huang¡ÊµþÅÔÂç³Ø¡Ë¡¢Ê¡ÅÄ ¼ÂÆà¡ÊµþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡Ë¡¢º¬ÐÔ ¹¨ÌÀ¡Ê·î·Ë´§¡¦Áí¸¦¡Ë¡¢°Ë½Ð ·òÂÀÏº¡Ê·î·Ë´§¡¦Áí¸¦¡Ë¡¢²¼´Ö ·É»Ò¡Ê·î·Ë´§¡¦Áí¸¦¡Ë ¢¨¡»°õ¤ÏÅÐÃÅ¼Ô
¢£³Æ¸¦µæµ¡´Ø¡¦Ë¡¿Í³µÍ×
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡¡
1947Ç¯ÁÏÀß¡£±ÑÊÆ¸ì³Ø²Ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¼çÍ×8¸À¸ì¡Ê±Ñ¡¦À¾¡¦Ê©¡¦ÆÈ¡¦Éò¡¦Ãæ¡¦Æü¡¦°Ë¡Ë¤Î³Ø²Ê¤ò½ç¼¡³«Àß¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ 2018Ç¯¤Ë¤Ï¹ñºÝ¹×¸¥³ØÉô¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥Ç¥£ー¥º³Ø²Ê¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë´Ñ¸÷³Ø²Ê¡Ë¤ò¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¸ì³Ø²Ê¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¶µ°éÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ì³Ø¶µ°é¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹¤¯À¤³¦¤Î¸À¸ì¤äÊ¸²½¡¢¶µÍÜ¤ò³Ø¤Ö¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÄ¹¡§¾®Ìî Î´·¼
½êºßÃÏ¡§¢©615-8558 µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾±¡³ÞÌÜÄ®6
URL¡§ https://www.kufs.ac.jp/
·î·Ë´§Áí¹ç¸¦µæ½ê
·î·Ë´§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï1637¡Ê´²±Ê14¡ËÇ¯ÁÏ¶È¡£·î·Ë´§Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢1909¡ÊÌÀ¼£42¡ËÇ¯¡¢11ÂåÌÜ¤ÎÅö¼ç¡¦ÂçÁÒ¹±µÈ¤¬¡¢¼òÂ¤¤ê¤Ë²Ê³Øµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤«¤é¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÂçÁÒ¼òÂ¤¸¦µæ½ê¡×¤¬Á°¿È¡£1990¡ÊÊ¿À®2¡ËÇ¯¡¢Ì¾¾Î¤ò¡Ö·î·Ë´§Áí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¼òÂ¤¤êÁ´ÈÌ¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¿·µ¬µ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½êÄ¹¡§ÀÐÅÄ Çî¼ù
½êºßÃÏ¡§¢©612-8385 µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è²¼Ä»±©¾®ÌøÄ®101ÈÖÃÏ
URL¡§ https://www.gekkeikan.co.jp/