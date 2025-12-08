¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡ÛÂçÀÚ¤Ê·¤¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À¶·é¤Ë¡£ÊÒÂ¤º¤ÄÀö¤¨¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤ò½ý¤á¤Ë¤¯¤¤ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
ÍÍ¡¹¤ÊÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Èõ¸ý·½²ð¡Ë¤Ï¡¢
·¤¤ò½ý¤á¤Ë¤¯¤¯¡¢À¶·é¤ËÀö¤¨¤ë¡ÖKogure ·¤¤òÂçÀÚ¤ËÀö¤¨¤ëÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¡×¤ò2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ëー¥«ー¤ä¾åÍú¤¤Ï¡¢±ø¤ì¤¿¤éÀöÂõµ¡¤Ç´ÊÃ±¤ËÀö¤¤¤¿¤¤¡£
¤Ç¤â¡Ä
¡È·¤¤¬ÀöÂõÁå¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¯¡É
¡È·¿Êø¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É
¡È»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡É
--¤½¤ó¤ÊÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·¤ÀìÍÑ¤ÎÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÂ¤º¤ÄÊ¬¤±¤ÆÀö¤¨¤ë¤«¤é¡¢·¤¤¬½ý¤ß¤Ë¤¯¤¤
ÊÒÂ¤º¤ÄÀö¤¨¤ë¤«¤é¡¢ÀöÂõÃæ¤Î¾×·â¤äËà»¤¤ò·Ú¸º¡£
º¸±¦¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤ÆÀö¤¦¤È¡¢ÀöÂõÃæ¤Ë·¤Æ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢
¥¥º¡¦¤á¤¯¤ì¡¦»¤¤êÀ×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤Ï2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¡ÈÊÒÂ¤º¤ÄÀö¤¦¡É¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
·¤Æ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤ä¾åÍú¤¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º¸±¦¤ò1¤Ä¤Î¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â ½Å¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Àö¾ôÉÔÂ ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢
ÊÒÂ¤º¤ÄÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀöºÞ¡¦¿åÎ®¤¬¶ÑÅù¤ËÅö¤¿¤ê¡¢±ø¤ìÍî¤Á¤¬ÊÐ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£
¹âÌ©ÅÙ¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ñ¥¤¥ë¤¬¾×·â¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç·¤¤ò½ý¤á¤Ë¤¯¤¤
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ñ¥¤¥ë¤¬¾×·â¤òµÛ¼ý¡£
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ ¹âÌ©ÅÙ¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ñ¥¤¥ë ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ñ¥¤¥ë¤Ï¡¢1ËÜ1ËÜ¤Î»å¤ò¤Í¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¿¥¤ê¾å¤²¤¿¹½Â¤¤Î¤¿¤á¡¢
²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤â¤¹¤°Éü¸µ¤¹¤ëÃÆÎÏ ¤¬ÆÃÄ§¡£
ÀöÂõÁå¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤··¤¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢
Ä¹´ü´Ö»È¤Ã¤Æ¤â ¤Ø¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÆÎÏ¤¬¡¢ÀöÂõÃæ¤Î¾×·â¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢
·¤¤Î»¤¤ì¤ä¥¥º¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÉ»ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Í¤¸¤ê¹½Â¤¤Î¥Ñ¥¤¥ë¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢
¾×·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·¤¤Ë¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤äË¢¤òÁ¡°Ý¤Î´Ö¤ËÆ¨¤¬¤¹Æ°¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢
Í¾·×¤ÊËà»¤¤òÁý¤ä¤µ¤ºÀö¤¨¤ë¡È·¤¤ËÍ¥¤·¤¤ºî¤ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼é¤ë¡×¤È¡Ö½ý¤á¤Ê¤¤¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
ÀöÂõÁå¤ÎÃæ¤Ç·¤¤¬Åö¤¿¤êÂ³¤±¤Æ¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤¬¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
ÃæÉß¤¤âÊ¬¤±¤ÆÀö¤¨¤ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤
ÃæÉß¤ÍÑ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇÊ¬¤±¤ÆÀö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
·¤¤È°ì½ï¤ËÃæÉß¤¤òÆþ¤ì¤ÆÀö¤¦¤È¡¢
¤É¤¦¤·¤Æ¤â Íí¤Þ¤ë¡¦´ó¤ë¡¦Î¢ÊÖ¤ë ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÀöÂõ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢
±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·¤¼«ÂÎ¤ò½ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜÉÊ¤Ï¡¢ÃæÉß¤¤À¤±¤òÊÌ¤ÇÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¡£
·¤ËÜÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃæÉß¤¤ò½ý¤á¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤
Àö¤Ã¤¿¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ´³¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢´¥¤¤âÁá¤¤
¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢
¡È·¤¤ÈÃæÉß¤¤òÊÌ¡¹¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀö¤¦¡É ¤¿¤á¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤â¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê³«¤¯¤«¤é¡¢Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¦½Ð¤·¤ä¤¹¤¤
Âç¤¤¯³«¤¯¤«¤é·¤¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¥¹¥àー¥º¡£
·¤¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ä¤«¤«¤È¤Î·Á¤â¹Å¤¯¡¢
°ìÈÌÅª¤ÊÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï Æþ¸ý¤¬¶¹¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤ ¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¤³¤ÎÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢
¥Õ¥¡¥¹¥Êー³«¸ýÉô¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¥¹¥Ëー¥«ー¤â¾åÍú¤¤â ¡È¤¬¤Ð¤Ã¤È¡É Æþ¤ì¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤â¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤
¡¦·¤¤Î·Á¤ò²¡¤·ÄÙ¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤
¡¦Àö¤¦Á°¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤
ÊÒÂ¤º¤ÄÆþ¤ì¤ë¹½Â¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢
ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¤µ¤é¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥×ÉÕ¤¤À¤«¤é¡¢´¥¤«¤·¤ä¤¹¤¯¡¦ÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤
´³¤¹¡¦Äß¤ë¤¹¤ËÊØÍø¤Ê¥ëー¥×ÉÕ¤¡£
ÀöÂõ¸å¤Ï¥ëー¥×¤Ë³Ý¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ´¥¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢
´¥¤¤¬Â®¤¯¡¢À¸´¥¤½¤â½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÃÖ¤¤Ç´¥¤«¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡Ö·¤¥Í¥Ã¥È¤É¤³ÃÖ¤±¤Ð¤¤¤¤ÌäÂê¡×¤¬²ò·è¡£
»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤â³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡¢
À¸³èÆ°Àþ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
·¤¤ò¤è¤¯Àö¤¦²ÈÄí¤Ï¡¢¤³¤Î¥ëー¥×¤Î¤¢¤ë¡¦¤Ê¤·¤Ç²÷Å¬¤µ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ä·¿¡¦ÆóÁå¼°¡¦¥É¥é¥à¼°¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀöÂõµ¡¤ËÂÐ±þ
¤É¤ó¤ÊÀöÂõµ¡¤Ç¤â»È¤¨¤ë°Â¿´Àß·×¡£
½Ä·¿¡¦ÆóÁå¼°¡¦¥É¥é¥à¼°¡¢¤É¤ÎÀöÂõµ¡¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨´¥Áçµ¡¡¦´¥Áç¥âー¥É¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä¡£
¡¡·¤¤òÀö¤¦ºÝ¤Ï¡¢É¬¤ºÀö¤¦·¤¤ÎÀöÂõÊýË¡¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´»ÈÍÑ²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/334_1_b721392bfa2fef49847e1894b65668af.jpg?v=202512081059 ]
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Èõ¸ý·½²ð
ÀßÎ©¡§2000Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸³èÍÑÉÊ¥áー¥«ー
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯¡¢ÊØÍø¤Ç¡¢¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ë°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤«¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://cb-j.com
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ :
https://cbj-store.com/
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videos
Instagram :
https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D
X :
https://x.com/cbjapanofficial?mx=2
LINE :
https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥·ー¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹ÊóÃ´Åö¡¡¾¾ËÜ
☎︎¡§03－5888－1051
mail¡§s-matsumoto@cb-j.com
¡Ú¾¦ÉÊ´ë²è½ñ¤Ï²¼µ¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¡Û
https://prtimes.jp/a/?f=d77335-334-f166f8cfa997e6f66b23a52da6f4a75e.pdf