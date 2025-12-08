¡Ú¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¤¥ó»¥ËÚ¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©¤Îº×Åµ¡ª¹ë²Ú¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤Ö¡ÖÇ¯±Û¤·¡õ¥Ë¥åー¥¤¥äー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¤¥ó»¥ËÚ¡Ê»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÀÐ³À¿µ°ìÎÉ¡Ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥«¥Õ¥§¡¡¥é¥ó¥Ç¥Öー¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡Ê¥í¥Ó¥£³¬¡Ë¤Ç¤Ï°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¦¡ÖÇ¯±Û¤·¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤È¡Ö¥Ë¥åー¥¤¥äー¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤òÏ¢Â³³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯±Û¤·¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¢§³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î31Æü(¿å)
¢§»þ¡¡´Ö¡§¡Ú£±Éô¡Û17:00 ～ 18:30
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ú£²Éô¡Û19:00 ～ 20:30
¢§ÎÁ¡¡¶â¡§Âç¿Í\8,000¡¿65ºÐ°Ê¾å\7,000¡¿¾®³ØÀ¸\5,000¡¿¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¡¡ÌµÎÁ
¢¨90Ê¬À©
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¥µ¹þ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï¥á¥Ë¥åーÄó¶¡¤òµÙ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥Ö´¶°î¤ì¤ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª¹ë²Ú¤Ê¿©ºà¤ò½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÇËþµÊ
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÖÇ¯±Û¤·¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤È½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡üÆ»»ºÇòÏ·µí¥ê¥Ö¥íー¥¹¡Ö¥Ô¥ê¥«¥ëー¥¸¥å¡×¤Î¥íー¥¹¥È¡õÌÖ¾Æ¤
¡üÆ»»º¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥¯¤ÎB¡¦B¡¦Q
¡üËÌµþ¥À¥Ã¥¯
¡üËÌ³¤Æ»¥Áー¥º¡¡¥ª¥à¥ì¥Ã¥È¡¡¹ÈÃã¥¸¥§¥éー¥ÈÅº¤¨
¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://newotanisapporo.com/restaurant-list/new-years-eve-buffet/
¥Ë¥åー¥¤¥äー¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¢§³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë ～ 1·î3Æü(ÅÚ)
¢§»þ¡¡´Ö¡§12:00 ～ 15:00
¢§ÎÁ¡¡¶â¡§Âç¿Í\4,700¡¿65ºÐ°Ê¾å\3,800¡¿¾®³ØÀ¸\3,000¡¿¾®³ØÀ¸Ì¤ËþÌµÎÁ
¢¨ºÇ½ªÆþÅ¹¤Ï14:00¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨15:00¤ËÎÁÍý¤òÅ±¼ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¥µ¹þ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï¥á¥Ë¥åーÄó¶¡¤òµÙ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À²¤ì¤ä¤«¤Ê¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÌ¤ë¡¢¹ë²ÚÏÂÍÎÃæ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²»°À¤Âå¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÏÂÍÎÃæ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡üÆ»»ºµí¤Î¥·¥ã¥ê¥¢¥Ô¥ó¥¹¥Æー¥¡¢¥¯¥ß¥ó¹á¤ë¥¸¥ã¥Ý¥Íー¥º¥½ー¥¹
¡ü¸ÞÌÜñ²¤«¤±¥¹ー¥×¤½¤Ð
¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://newotanisapporo.com/restaurant-list/newyear-lunch-buffet2026/
¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¤¥ó»¥ËÚ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1Æü¤Ë³«¶È43¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ±Ø¡¦ÂçÄÌ±Ø¤«¤é¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç´Ñ¸÷¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëµÒ¼¼¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÈÏÂÍÎÃæ¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÊ»Àß¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ËËþ¤Á¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://newotanisapporo.com/
Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/newotani_inn_sapporo/
Facebook ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.facebook.com/NewOtaniInnSapporo/
X¡ÊµìTwitter¡Ë ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/inn_sapporo