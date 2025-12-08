ÍÕ»À¥µ¥×¥ê¡Ømitas series(¥ß¥¿¥¹¥·¥êー¥º)¡Ù¤¬¥Þ¥Þ¥ê¸ý¥³¥ßÂç¾Þ2026¡ÖÍÕ»À¥µ¥×¥êÉôÌç¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÕ»À¥µ¥×¥ê¤Ç¤Ï¥·¥êー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¼õ¾Þ¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿ÊìÆý¤Î±ÉÍÜ¤È¥Þ¥Þ¤Î°é»ùÈè¤ì¤òW¥±¥¢¤¹¤ë¼øÆý´ü¡¦»º¸å¥µ¥×¥ê¡Ømamaco(¥Þ¥Þ¥³)¡Ù¡£
natural tech¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâÂÀÏº / ½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-28-1 Mirio¿ÀÊÝÄ®9³¬¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÍÕ»À¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥·¥êー¥º¡Ømitas series(¥ß¥¿¥¹¥·¥êー¥º)¡Ù¤¬¡¢¥Þ¥Þ¸þ¤±No.1*¥¢¥×¥ê¡¢¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Þ¥Þ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¡×¤¬È¯É½¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¸ý¥³¥ßÂç¾Þ2026¡×¡Êhttps://award.mamari.jp¡Ë¡ÖÍÕ»À¥µ¥×¥êÉôÌç¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¸ý¥³¥ßÂç¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¸ý¥³¥ßÂç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¸þ¤±No.1*¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·î´ÖÌó400Ëü¸¡º÷¡¦110Ëü·ï¤ÎÅê¹Æ¥Çー¥¿¤òÆÈ¼«¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç½¸·×¤·¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò°é¤Æ²ÈÂ²¤¬¡ÈËÜÅö¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ömitas series¡×¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÍÕ»À¥µ¥×¥êÉôÌç¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ømitas series¡Ù¤Ï¡¢
- Ç¥³è´ü¡¦Ç¥¿±´ü¡¦»º¸å¡¿¼øÆý´ü¤ËÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Êä¤¨¤ëÀß·×
- ³Æ¼ïEC¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¤Î¹â¤¤¥¯¥Á¥³¥ßÉ¾²Á
- ¥Þ¥Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«
¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÅ¸³«¤¹¤ëÍÕ»À¥µ¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¡¹É¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤òÆü¡¹¤Î¿©»ö¤«¤éÀÝ¤ê¤Å¤é¤¤Ç¥³è´ü¡¢¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤ÊÇ¥¿±´ü¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤äË»¤·¤µ¤ÇÈèÏ«º¤Øà¤Ê¼øÆý´ü¡¢¤Ê¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ömitas series¡×¡£ËèÆü¤ò´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤È¡¢²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤³¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ömitas series¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ömitas series¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØºÇÅ¬¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¡¢ºÇÅ¬¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤ÊÎÌ¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹¹¤ËÂô»³¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÇ¥¿±½àÈ÷¡¢Ç¥¿±´ü´Ö¡¢»º¸å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿ä¾©¤¹¤ë±ÉÍÜÀÝ¼è´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Å¬¤·¤¿³Æ¼ï±ÉÍÜÀ®Ê¬¤È»þ´ü¤´¤È¤Ë¤¢¤ëÇº¤ß¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¡£mitas series¤ÏÇä¾åÀ®Ä¹Î¨No.1(*1)¡¢³î¤Ä¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨95%(*2)¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤äSNS¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ4000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¥³è´ü mitas
mitas (¥ß¥¿¥¹) ÍÕ»À¥µ¥×¥ê¤ÏÇ¥³èÃæ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¹³è¤â¤Ç¤¤ëÍÕ»À¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÂÛ»ù¤Î¿À·Ð´ÉÊÄº¿¾ã¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÕ»À¤ÏÇ¥¿±Á°¸å¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¿¥¹¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄê¤á¤ëÍÕ»À400㎍¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Å´Ê¬¡¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤ò30¼ïÎà°Ê¾å¡¢¹¹¤ËÏÂ´ÁÁÇºàÇÛ¹ç¤Ê¤Î¤Ç²¹³èÎÏ¤ÇÇ¥³è¤ÎÂçÅ¨¤Ç¤¢¤ëÎä¤¨¤â¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¥¿±½é´ü～¸å´ü mamaru
¡Ømamaru (¥Þ¥Þ¥ë)¡Ù¤ÏÇ¥¿±´ü¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö»Ë¾å½é*¤Î¶Ý³è¤â¤Ç¤¤ëÍÕ»À¥µ¥×¥ê¡×¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Ë¿ä¾©¤¹¤ë´ð½àÎÌ¤Ë½àµò¤·¡¢ÍÕ»À400¦Ìg¡¢¥Ø¥àÅ´¡¢°¡±ô¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥»ºÉØ¡¢Ç¥¿±·Ð¸³¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î·ë²Ì¡¢»ÔÈÎÌô¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤º¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤äÊØÈë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÌó250²¯¸Ä¤ÎÆý»À¶Ý¤ÈÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¿©ÊªÁ¡°Ý¤â²Ã¤¨¤ÆÇÛ¹ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¢ÊØÈë²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍÕ»À¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
*¶Ý³è¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆý»À¶Ý¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¥¿±ÆÃ²½¤ÎÍÕ»À¥µ¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é
¢£¼øÆý´ü～»º¸å
¡Ømamaco¡Ê¥Þ¥Þ¥³¡Ë¡Ù¤Ï»º¸å¡¦¼øÆý´ü¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö»Ë¾å½é*ÊìÆý¤Î±ÉÍÜÊäµë¤È°é»ù¤ÎÂÎÄ´¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Î»º¸å¥µ¥×¥ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤Î±ÉÍÜ¤ÏÊìÆý¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤À¤±¤ÉË»¤·¤¯¤ÆÅ¬Åö¤Ê¿©À¸³è¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»º¸å¥Þ¥Þ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤®¤å¤Ã¤È½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊìÆý¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëÅ´Ê¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÈ¯°é¤ËÉ¬Í×¤ÊDHA¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¡ÖÊìÆý¤Î±ÉÍÜ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡×¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î°é»ùÈè¤ì¤ò¥±¥¢¡×¤¹¤ë7¼ïÎà¤ÎÏÂ´ÁÁÇºà¤òÇÛ¹ç¡£
*¼«¼Ò»Ë¾å½é
¢£ÃËÀÍÑÇ¥³è¥µ¥×¥ê mitas for men
¡Ømitas for men (¥ß¥¿¥¹¥Õ¥©ー¥á¥ó) ¡Ù¤ÏÃËÀ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀÍÑÇ¥³è¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê°¡±ô¡¢¥Þ¥«¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢E¡¢¤Ê¤É¤ÎÀº³èÎÏ¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¹¹¤Ë¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥àQ10¡¢¥ê¥³¥Ô¥ó¡¢¤Ê¤É¤Î¹³»À²½À®Ê¬¤¬Æü¡¹¤ÎÈèÏ«´¶¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¥³è¤ÏÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¡£mitas¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÉ×ÉØ¤Ç¤´ÉþÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢£natural tech¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¤ò¼«Á³¤È³×¿·¤ÎÎÏ¤Ç¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢D2C»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³Í³Íè¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¡×¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§natural tech³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2018Ç¯9·î5Æü
»ñËÜ¶â¡§6,250Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-28-1 Mirio¿ÀÊÝÄ®9³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÆâ¡¡ÂÀÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Beauty & Wellness D2C
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://naturaltech.jp/
¡ãÃí¼á¡ä
¢¨£±¡§Çä¾å¼ÂÀÓ¡Ê2020Ç¯4·î～2020Ç¯6·î´ü¡ËÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¿Ä¹Î¨¡Ê2020/9 TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡Ë
¢¨£²¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù¡§Æþ²ñ¼Ô¤ÎÍâ·î¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨2022/11 n=344