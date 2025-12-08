µë¿©¤Î¤Ê¤¤ÅßµÙ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤ªÀµ·î¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¨¡¨¡ Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥±¥¢¥Ã¥È¤¬Åß´ü»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï
»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÉÏº¤¤Î¸½¼Â¨¡¨¡¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê
ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁêÂÐÅªÉÏº¤Î¨¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç11.5¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï44.5¡ó¤È¼Â¤Ë4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±Êì»Ò²ÈÄí¤Î¸·¤·¤¤·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¸²Ãø¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÊ¿¶Ñ½¢Ï«¼ýÆþ¤ÏÌó236Ëü±ß¡¢Éã»Ò²ÈÄí¤ÎÌó496Ëü±ß¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¶¦Æ¯¤À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¤Î3³äÄøÅÙ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊì¿Æ¤¬ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑÅª°ÂÄê¤¬³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¥ÊÌ¤·¤¿Éã¿Æ¤«¤é¤ÎÍÜ°éÈñ¤Î¼õµëÎ¨¤Ï28.1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊì»Ò²ÈÄí¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿°é»ù¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£Æü¡¹¤Î¿©Èñ¤ä¶µ°éÈñ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤âÂ¿¤¯¡¢Ä¹´üµÙ²ËÃæ¤Ë¤Ï¡Ö1Æü1¿©¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸½¾ì¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉÏº¤¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶âÁ¬Åªº¤Æñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éµ¡²ñ¤äÂÎ¸³¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¡¢¾Íè¤Ø¤Î´õË¾¤òÃ¥¤¦Ï¢º¿¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ê2023Ç¯¡Ë¡×
¢¨2¡¡ÆüËÜºâÃÄ
¿ô»ú¤Ç¤ß¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤
»Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡ÖÂÎ¸³³Êº¹¡×¤Î¼ÂÂÖ
ÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï44.5¡ó¤È¼Â¤Ë4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¾å½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅªº¤µç²¼¤Ç¤Ï½ÎÄÌ¤¤¤äÂÎ¸³³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÂÎ¸³³Êº¹¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¤¬Ë³¤·¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬Çö¤ì¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤Î¸º¾¯¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤ÊÂÎ¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤¬¤³¤¦¤·¤¿°±Æ¶Á¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¡¢³ØÎÏ¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã²¼¤Ï¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¡¢Ì´¤äºÍÇ½¤òÄü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÏº¤¤ä³Êº¹¤ÎÏ¢º¿¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ê¿Åù¤Ë³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢¥Ã¥È¤Ç¤Ï´óÉÕ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÂÎ¸³µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯ÅÙ¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ìîµå¡¦¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï¡¦¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯Åù¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ¡¦¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢ÂÎ¸³¡¢¸òÎ®¿©»ö²ñ¡¢³¨ËÜ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢10Âå¡¢20Âå¤Î»Ò¤É¤â¡¢¼ã¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËLINE¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¦È¼Áö»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥±¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢2005Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ëµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¢¥Õー¥É¥Ñ¥ó¥È¥êー¡¢¹âÎð¼Ô»Ù±ç¡¢¾ã¤¬¤¤»ù»Ù±ç¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ù±ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÂ¸´Ø·¸¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤¿©»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏºÇÄ¹£²Ç¯¤È´ü´Ö¤òÀß¤±¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤éÈ¼Áö·¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¤Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¿©Æ²¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¥±¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿©»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸òÎ®²ñ¡¢³Ø½¬»Ù±ç¡¢ÁêÃÌ»Ù±ç¤ÎÄó¶¡Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ä£Ö¤äÎ¥º§¡¢»àÊÌ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¿´¤Ë½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤½¤ÎÉé¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¸À¤¦Á°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÊÝ¸î¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÁêÃÌ»Ù±ç¤ä¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÈÄí¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Îµ¡´Ø¡¦ÃÄÂÎ¡ÊÎã¡§ÃÏ°è¹ÔÀ¯¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí»Ù±ç¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¡¢»Ò¤É¤â³Ø½¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦NPOÃÄÂÎÅù¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»þ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¼êÂ³¤¤Î¼ê½õ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼¡Ö¤ªÀµ·î¤ÎÂÎ¸³¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«～¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ï¤±～
¥±¥¢¥Ã¥È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¿©Æ²¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ò°ì¿Í¤Ç¤È¤ë»Ò¤É¤â¤ä¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤«¤é½½Ê¬¤ÊÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅßµÙ¤ß¤ÏÆÃ¤Ë¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì¤äµ¨Àá¤Î¹Ô»ö¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò°Ï¤à¤³¤È¤ä¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤³¤¿¤Ä¤ÇÃÄ¤é¤ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎÂÐÏÃ¤äÊ¸²½¤ò³Ø¤ÖÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÅö¤¿¤êÁ°¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î»þ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Â¿´´¶¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¥±¥¢¥Ã¥È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾
¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¢£ Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯1·î1£´Æü¤Þ¤Ç
¢£ ³èÆ°¼Â»Ü»þ´ü
2025Ç¯1·îÃæ¡Ê»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡Ë
¢£ ÌÜÉ¸¶â³Û
100Ëü±ß
¢£ ´óÉí¶â¤Î»ÈÅÓ
¿©ºàÈñ¡¢Ä´ÍýÈñ¡¢²ñ¾ìÈñ¡¢±¿±ÄÈñ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ëü¤¬°ìÍ½ÄêÆü¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õー¥É¥Ñ¥ó¥È¥êーÅù¤Î»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ËÂåÂØ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤´´óÉí¤Î¤ªÎé
¡¦3,000±ß¡§¤ªÎé¥áー¥ë
¡¦1Ëü±ß¡§¤ªÎé¥áー¥ë¡Ü»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼êÉÁ¤¥¤¥é¥¹¥È
¡¦3Ëü±ß°Ê¾å¡§¾åµ¡Ü¼ê½ñ¤¤Î¤ª¼ê»æ
¡Ê¤¹¤Ù¤Æº£²ó¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ë
¢¡ÃÄÂÎ³µÍ×/ÀÇÀ©Í¥¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥±¥¢¥Ã¥È¤Ï¿À¸Í»Ô¤Î¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¤ÏÀÇÀ©Í¥¶ø¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ï´óÉÕ¶â¹µ½ü¡¢´ë¶È¤ÏÆÃÊÌÂ»¶â»»Æþ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎ³µÍ×
ÃÄÂÎÌ¾¡§Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥±¥¢¥Ã¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¡²¬ËÜ Í²Ã
½êºßÃÏ¡§¢©658-0082
¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸Í»ÔÅìÆç¶èµûºêËÌÄ®4-3-15
ÀßÎ©¡§2005Ç¯2·î23Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¢¥Õー¥É¥Ñ¥ó¥È¥êー¡¢¹âÎð¼Ô»Ù±ç¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¡¡¤Û¤«
¥±¥¢¥Ã¥ÈWeb¥µ¥¤¥È
URL http://caret-npo.org
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
TEL¡§078-435-6919
FAX¡§078-435-6920
Email¡§caret@caret-npo.org