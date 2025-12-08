¡ÚµÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¡Û12·î13Æü(ÅÚ)¡ÖµÜºêµí¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥§¥¢ in ¤³¤æÇÀÃÜ»ºÊªÄ¾Çä½ê¥ëー¥Ô¥ó¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤³¤æÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊµÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¡¢°Ê²¼¡Ö¤³¤æºâÃÄ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë¤³¤æÇÀÃÜ»ºÊªÄ¾Çä½ê¥ëー¥Ô¥ó¤Ë¤Æ¿·ÉÙÄ®»ºµÜºêµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖµÜºêµí¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ÉÙÄ®¤¬¸Ø¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡Ö¥ô¥£¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹µÜºê¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢A¥»¥Ã¥È¡¢B¥»¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿·ÉÙÄ®¾¦¹©²ñ¾¦ÉÊ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤â½ÐÅ¹·èÄê¡ªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈ¯Á÷¥µー¥Ó¥¹(Á´¹ñÁ÷ÎÁÌµÎÁ)¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¿©Âî¤ò¡¢µÜºê¤Î¶Ë¾åÆù¤ÇºÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£µÜºê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¾ÜºÙ
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¡10:00～15:00
¡Ú¾ì½ê¡Û¤³¤æÇÀÃÜ»ºÊªÄ¾Çä½ê¥ëー¥Ô¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¢©889-1412¡¡µÜºê¸©»ùÅò·´¿·ÉÙÄ®»°Ç¼Âå2032ÈÖÃÏ2
¡ÚÍ½Ìó¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡Ûhttps://miyachiku.net/orderthanks/(https://miyachiku.net/orderthanks/)
¡ÚÍ½Ìó´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¤Þ¤Ç
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»ÙÊ§ÊýË¡¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¸½¶â¡¢¥ß¥ä¥Á¥¯¾¦ÉÊ·ô¡¢µÜºêµí¡¦µÜºê¸©»º¹õµí¾ÃÈñ·ô¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦QR¥³ー¥É·èºÑ¡¦¥Ðー¥³ー¥É·èºÑ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¡Û
A µÜºêµí¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·BOX(ÎäÅà)¡¡2Kg
ÈÎÇä²Á³Ê¡§10,000±ß¡¡(¥ß¥ä¥Á¥¯Ä¾ÇäÅ¹²Á³Ê¡§15,150±ß)
ÆâÍÆ¡§
µÜºêµí¥íー¥¹¥¹¥Æー¥1Ëç(200g)
µÜºêµí¸ª¥íー¥¹¥¹¥é¥¤¥¹350g
µÜºêµí¥â¥â¥¹¥é¥¤¥¹350g
µÜºêµí¥Ð¥é¾ÆÆù350g
µÜºêµí¾®´ÖÀÚ¤ì350g
µÜºêµí¤Ú¤Ã¤Ñー¥Ï¥ó¥Ðー¥°4¸Ä
ÆÃÅµ¡§
¿·ÉÙÄ®¾¦¹©²ñ¾¦ÉÊ·ô500±ß¡ß2Ëç
È¯Á÷´õË¾¤ÎÊý¤ÏÁ´¹ñÁ÷ÎÁÌµÎÁ
B µÜºêµíËþµÊBOX(ÎäÅà) 1.1Kg
ÈÎÇä²Á³Ê¡§7,000±ß¡¡(¥ß¥ä¥Á¥¯Ä¾ÇäÅ¹²Á³Ê¡§8,950±ß)
ÆâÍÆ¡§
µÜºêµí¥íー¥¹¥¹¥Æー¥1Ëç(200g)
µÜºêµí¥â¥â¾ÆÆù350g
µÜºêµí¥¦¥Ç¥¹¥é¥¤¥¹350g
µÜºêµí¤Ú¤Ã¤Ñー¥Ï¥ó¥Ðー¥°2¸Ä
ÆÃÅµ¡§
¿·ÉÙÄ®¾¦¹©²ñ¾¦ÉÊ·ô500±ß¡ß1Ëç
È¯Á÷´õË¾¤ÎÊý¤ÏÁ´¹ñÁ÷ÎÁÌµÎÁ
C µÜºêµí¤ª¼ê·ÚBOX(ÎäÅà) 900g
ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,000±ß¡¡(¥ß¥ä¥Á¥¯Ä¾ÇäÅ¹²Á³Ê¡§6,550±ß)
ÆâÍÆ¡§
µÜºêµí¥â¥â¥¹¥é¥¤¥¹350g
µÜºêµí¥Ð¥é¾ÆÆù350g
µÜºêµí¤Ú¤Ã¤Ñー¥Ï¥ó¥Ðー¥°2¸Ä
ÆÃÅµ¡§
È¯Á÷´õË¾¤ÎÊý¤ÏÁ´¹ñÁ÷ÎÁÌµÎÁ
¥ô¥£¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹µÜºê¥°¥Ã¥º
¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¼çºÅ¡§¿·ÉÙÄ®
¶¦ºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤³¤æÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¿ä¿Êµ¡¹½
⚠Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦C¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¿·ÉÙÄ®¾¦¹©²ñ¾¦ÉÊ·ô¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦È¯Á÷¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈ¯Á÷¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡×¤ÏËÜ¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¥ëー¥Ô¥ó¤Ç¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÆ±ºÉÔ²Ä¡¢ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤¬¡¡É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢¸½¶â/µÜºêµí¡¦µÜºê¸©»º¹õµí¾ÃÈñ·ô/¥ß¥ä¥Á¥¯¾¦ÉÊ·ô¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÍ½Ìó¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
(³ô)¥ß¥ä¥Á¥¯²Ã¹©ÈÎÇä²Ý
TEL¡§0120-3819-86¡Ê·î～ÅÚ 9:00～17:00¡Ë¢¨Æü¡¦½ËÆü¤Ï½ü¤¯
Mail¡§contact@miyachiku.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www2.miyachiku.net/contact/
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤³¤æÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¿ä¿Êµ¡¹½
¿·ÉÙÄ®¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÃÏ°è¾¦¼Ò¡Ê±¿±Ä¼çÂÎ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢1Î³1,000±ßÄ¶¤Î¡Ö¿·ÉÙ¥é¥¤¥Á¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÇÀ»ºÊª¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¼ý±×¤òÄ®¤ä¿Íºà¤Ø¤ÎºÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ö½Û´Ä·¿ÃÏ°è¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¼ÂÁ©¡£ÆÃ¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î8Ç¯´Ö¤ÇÎß·×120²¯±ß°Ê¾å¤Î´óÉí³Û¤òÃ£À®¤·¡¢´ë¶ÈÏ¢·È¤äÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ¡§
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡¢Æü·ÐMJ¡¢Forbes JAPAN¡¢»ö¶È¹½ÁÛ¡¢¥½¥È¥³¥È¡¢TURNS¡¢ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¿·Ê¹ ¤Û¤«Â¿¿ô
¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://furusato-shintomi.jp/