FUNDROP 31¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ´ü´Ö¤¬½ªÎ»¡¢½þ´Ô¤ª¤è¤ÓÅö½éÁÛÄêÍø²ó¤ê8%¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò´°Î»
FUNDROP 31¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É
FUNDROP 31¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢Íø²ó¤ê¡ÊÇ¯Íø¡Ë8¡ó¡¢ÄÂÎÁÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ë¤Æ±¿ÍÑ
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ë¡¢¼ÚÃÏ¸¢ÉÕ¤£±Åï¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÍ½¤á¥Þ¥¹¥¿ー¥êー¥¹·ÀÌó¡Ê°ìÅï¼Ú¤ê¾å¤²·ÀÌó¡Ë¤òÄù·ë¤·¡¢¤½¤ÎÄÂÎÁ¼ýÆþ¤òÊ¬ÇÛ¶â¤Î»ñ¸»¤È¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥«¥à½Å»ë¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê2025Ç¯6·î6Æü～2025Ç¯12·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î6¥ö·î´Ö¤Î±¿ÍÑ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª·ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
FUNDROP 31¹æ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂÐ¾ÝÊª·ï
Êª·ï³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô
¸¢Íø¡§¼ÚÃÏ¸¢
ÌÌÀÑ¡§449.58Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
·úÊª¹½Â¤¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤Î¦²°º¬ 5³¬·ú
ÃÛÇ¯¿ô¡§1990Ç¯1·î¿·ÃÛ
¾²ÌÌÀÑ¡§807.73Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÅÐµµÏ¿¡Ë
¸Í¿ô¡§21¸Í¡¢²°¾å¥¢¥ó¥Æ¥Ê
´Ö¼è¡§¥ï¥ó¥ëー¥à¡¢1DK
¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://fundrop.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=36)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FUNDROP 31¹æ³µÍ×
¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×
ÂÐ¾ÝÊª·ï¡§¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
½Ð»ñÁí³Û¡§123,000,000±ß
Í¥Àè½Ð»ñ¶â³Û¡§86,100,000±ß¡Ê70¡ó¡Ë
Îô¸å½Ð»ñ¶â³Û¡§36,900,000±ß¡Ê30¡ó¡Ë
À®Î©¶â³Û¡§50,000,000±ß
ÁÛÄêÍø²ó¤ê¡§8¡ó
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î8Æü 12:00³«»Ï
2025Ç¯5·î25Æü 23:59½ªÎ»
ÃêÁªÆü¡§2025Ç¯5·î27Æü
±¿ÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î6Æü³«»Ï
2025Ç¯12·î5Æü½ªÎ»¡Ê6¥ö·î¡Ë
Êç½¸Êý¼°¡§ÃêÁª¼°
½Ð»ñÃ±°Ì¡§1¸ý¤¢¤¿¤ê 10,000±ß
°ì¿ÍÅö¤¿¤êºÇÄãÅê»ñ¸ý¿ô¡§1¸ý
°ì¿ÍÅö¤¿¤êÅê»ñ²ÄÇ½¾å¸Â¸ý¿ô¡§1000¸ý
Ê¬ÇÛÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü
ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖFUNDROP¡×
ONE DROP INVESTMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÅû½¨¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖFUNDROP¡×¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿»ñ¶â¤ÈÅö¼Ò¤Î½Ð»ñ¤ò¤â¤È¤ËÅö¼Ò¤¬¸½ÊªÉÔÆ°»º¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤Î°ìÉô¤òÅê»ñ²È¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£
FUNDROP¡§https://fundrop.jp/