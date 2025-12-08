¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅAI³èÍÑWeb¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦´Ç¸îÊÔ¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¡¡¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª´Ç¸î´ÉÍý¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤AIÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äºêÇîÇ·¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒALY¡ÊÆ±Ãæ±û¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ãæß·¸øµ®¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢°åÎÅAI³èÍÑWeb¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦´Ç¸îÊÔ¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª´Ç¸î´ÉÍý¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤AIÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë16¡§30¡Á17¡§30¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î»ëÄ°¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÐÏ¿URL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿½¹þ´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Ç¸î´ÉÍý¼Ô¡¦´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡Û¡§
https://form.k3r.jp/mdv_/aiwebseminar20260121?k3ad=pr
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
¡¡LIVEÇÛ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë16:30¡Á17:30
¡¡¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿® ¡§¡¡ 1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¡Á2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¡Ú¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡Û
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡¼èÄùÌò¡¡ÃæÂ¼ Àµ¼ù
ALY¡¡Î×¾²¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼
±Ä¶ÈÉôÄ¹ ¡¿°å»Õ¡¡´äËÜ ½¤°ì
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¡¿·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê
ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡蠔 ±ÑÞ¬ ÀèÀ¸
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
£±¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î´Ç¸î»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
£²¡¡Ê¸½ñ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¡¢´µ¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
£³¡¡´Ç¸îÉôÁ´ÂÎ¤Ç¶µ°é¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëAI¤Î¤¹¤´¤¤¸ú²Ì
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
´Ç¸î´ÉÍý¼Ô¡¦´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÄê°÷¡Û500Ì¾
¡Ú¿½¹þ´ü¸Â¡Û
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á
¡Ú³«ºÅ¼ñ»Ý¡Û
°åÎÅAI¤Î³èÍÑ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½°Ê³°¤Ë¤â¡¢´Ç¸î´ÉÍý¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Êú¤¨¤ëÁÈ¿¥¤ä¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤ÏALY¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë蠔ÀèÀ¸¤ò¹Ö»Õ¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª´Ç¸î´ÉÍý¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤AIÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´Ç¸î´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÈÁÈ¿¥À®Ä¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó
°åÎÅAI³èÍÑWeb¥»¥ß¥Ê¡¼±¿±Ä»öÌ³¶É
contact_ai@mdv.co.jp
