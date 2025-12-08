¥â¥¸¥åー¥ë·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¾¦ÉÊ¡ÖModule DPDC¡×ÈÎÇä³«»Ï
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§ ¹À»Ì¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹©¶È²½·úÃÛµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡¢¥â¥¸¥åー¥ë¡Ê¢¨1¡Ë·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¾¦ÉÊ¡ÖModule DPDC¡Ê¥â¥¸¥åー¥ë¡¦¥Ç¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1. É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¡¦»ÅÍÍ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡Ú¡ÖModule DPDC¡×¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡Û
¡¡¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤äÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡ÊDC¡Ë¤Î¼ûÍ×¤ÏÈôÌöÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢DC³«È¯¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤ÈÀìÌç¤Î·úÀßµ»½Ñ¼Ô¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¼óÅÔ·÷¤ä´ØÀ¾·÷¤¬Á´¹ñ¤ÎÌó9³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊýÊ¬»¶¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·ú²°·¿DC¤Ç¤ÏÅÚÃÏÁªÄê¤«¤é·úÀß´°Î»¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÅÅÎÏ°ú¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ë5Ç¯°Ê¾åÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ü´Ö¡¦¥³¥¹¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²ÂÐºö¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤Î¶¯¿Ù²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êä½õ¶â¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëDC¤ÎÃÏÊýÊ¬»¶¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö·úÃÛ¤Î¹©¶È²½¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¹©¶È²½·úÃÛµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢Ã»¹©´ü¤Ç¹â°µÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë·¿DC¾¦ÉÊ¡ÖModule DPDC¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¶¨²ñ¡ÊJDCC¡Ë¤¬Äê¤á¤ëDC¤Î·øÏ´À¡¦²ÄÍÑÀ¤Ê¤É¤òÉ½¤·¤¿¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡ÖTier4¡×¤Î¹½Â¤¶íÂÎ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸åÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹©¶È²½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥â¥¸¥åー¥ë·¿DC¤ÎÅ¸³«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¤ÇµÞÁý¤¹¤ëDC¼ûÍ×¤Ë¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÅÚÃÏÁªÄê¤«¤é»Ü¹©¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¡¢Ã»¹©´ü¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹©¶È²½¡×
¡¡¡ÖModule DPDC¡×¤Ï¡¢Éôºà¤Î°ìÉô¤òÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÂçÏÂ¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤ÇÀ½ºî¤·ÆâÀ½²½¡¢¸½¾ì¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î·úÀß¥×¥í¥»¥¹¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊDC¤ÏÂçÍÆÎÌÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¹â°µÅÅÎÏ¤ÎÁ÷ÇÛÅÅ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ä¹©¶ÈÃÏ°è¤Ê¤É¤ËÇÛÅÅ¤µ¤ì¤ë´ûÂ¸¤Î¹â°µÅÅÎÏ¼õÅÅ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÏÁ´¹ñ¤Ë»ö¶È½ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅÚÃÏÁªÄê¤«¤é»Ü¹©¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê·ú²°·¿DC¤Ç¤ÏÅÚÃÏÁªÄê¤«¤é·úÀß´°Î»¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÅÅÎÏ°ú¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ë5Ç¯°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢DC¤ò¹©¶È²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌó¤«¤é°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤òÌó1Ç¯¤ËÃ»½Ì¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ê·úÊª¤äÅÅÎÏ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤òµá¤á¤ë¹ñÆâ³°¤ÎDC»ö¶È¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯ÍÑÅÓ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ÆüËÜ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¶¨²ñ¤¬Äê¤á¤ëºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë½àµò¤·¤¿·øÏ´¤Ê¹½Â¤¶íÂÎ¤Ç·ú²°¤ò·úÃÛ
¡¡¡ÖModule DPDC¡×¤Ï¡¢Å´¹üÂ¤¤Î¥â¥¸¥åー¥ë·¿DC¤Ç¤¹¡£1¥â¥¸¥åー¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó200㎡¤Ç¡¢Ìó1,000㎡ÄøÅÙ¤ÎÍÑÃÏ¤«¤é·úÀß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¹½Â¤¶íÂÎ¤Ï¡¢JDCC¤¬Äê¤á¤ëºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡ÖTier4¡×¤Ë½àµò¡£ÂÑ¿ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢UPS¡ÊÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÀßÈ÷¤È¸·½Å¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¥ì¥Ù¥ë¤ò´°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Ê¤É¤Ë¤â·ÑÂ³±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëDC¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥DC¤ò¹½À®¤¹¤ë¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¡¦ÅÅµ¤ÀßÈ÷¡¦¶õÄ´ÀßÈ÷¤ò´Þ¤á¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÄó¶¡
¡¡¡ÖModule DPDC¡×¤Ï¡¢DC¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¤äÅÅµ¤ÀßÈ÷¡¢¥µー¥Ðー¤òÎäµÑ¤¹¤ë¶õÄ´ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷°ì¼°¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¤ä¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¥â¥¸¥åー¥ëÃ±°Ì¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÌ©ÅÙ¤ÊGPU¡Ê²èÁü½èÍýÁõÃÖ¡Ë¥µー¥Ðー¤ÎÀÑºÜ²Ù½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹½Â¤¶íÂÎ¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤äµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤â²ÄÇ½¡£¿×Â®¤ÊÆ³Æþ¤È¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¢¡Åö¼Ò¤ÎDC»ö¶È±è³×
2020Ç¯10·î¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¡ÖDPDC°õÀ¾¥Ñー¥¯¡×¡ÊÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¡Ë·×14Åï¡¢Áí±ä¾²ÌÌÀÑÌó330,000㎡¤ÎÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤ËÃå¼ê
2022Ç¯4·î¡¡ DC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDPDC¡Ê¥Ç¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡×¤ò»ÏÆ°
2022Ç¯5·î¡¡ ÊªÎ®»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë·úÃÛ»ö¶ÈËÜÉôÆâ¤Ë¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¿ä¿Ê¼¼¡×¤ò¿·Àß
2024Ç¯8·î ¡¡ÅÔ»Ô·¿DC¡ÖDPDCÉÊÀî¹ÁÆî¥µ¥¤¥È¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë½×¹©
2025Ç¯4·î¡¡¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶ÈËÜÉô½àÈ÷¼¼¡×¤È¤·¤ÆÆÈÎ©
¢¨2. ½ÅÍ×ÅÙ¤Î¹â¤¤·úÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÑ¿ÌÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë·¸¿ô¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï1¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¡¢½ÅÍ×¤Ê»ÜÀß¤Û¤É·¸¿ô¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¹½Â¤Éôºà¤Ç·úÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£
°Ê¡¡¡¡¾å