¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
NEXYZ.¡Ê¥Í¥¯¥·¡¼¥º¡Ë¤¬Çë»³¸ý¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È
¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÃ¦ÃºÁÇ»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½ ¶áÆ£ÂÀ¹áÌ¦ ¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§4346¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.¡Ê¥Í¥¯¥·¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢Çë»³¸ý¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊËÜÅ¹¡§»³¸ý¸©»³¸ý»Ô Íý»öÄ¹¡§¿ú»³ °ìÀ¸¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ØLED¾ÈÌÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷Æ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢CO₂ÇÓ½Ðºï¸º¡¦Ã¦ÃºÁÇ¼Â¸½¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢»³¸ý¸©Æâ¤Ç¤ÎÄó·È¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï3¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤äºÇ¿·¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤«¤éÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Çë»³¸ý¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬¡¢¡ÖË¤«¤Ç³èÎÏ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¡¦²þÁ±¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO¡×¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Î¼Â¸½¤Ø¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.
LED¡¢¶õÄ´¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥ë¡¢ÇÀ¶È¥Ï¥¦¥¹Åù¤Î¶ÈÌ³ÍÑÀßÈ÷¤ò½é´üÅê»ñ0±ß¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
140¼Ò¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó11¤ÎÃÏ°è»Ò²ñ¼Ò39µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÀßÈ÷¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤òCO₂ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤Ë´¹»»¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§»ö¶È½ê³µÍ×
»ö¶È½êÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Ãæ¹ñ ËÉÉÜ±Ä¶È½ê
½êºßÃÏ¡§»³¸ý¸©ËÉÉÜ»ÔÂç»ú¿·ÅÄ773-1 ÆÁÀµ¥Ó¥ë1F
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Group
¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦IR¡ÊÃ´Åö¡§ÅèÅÄ¡Ë
TEL¡§03-6415-1178
MOBILE¡§090-7135-5085
Mail¡§pr_ir@nexyzgroup.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.¡×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È
https://www.nexyz.jp/
¡Ö¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://service.nexyz-zero.jp/
¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO±Ä¶ÈµòÅÀ°ìÍ÷
https://www.nexyz.jp/offices/
³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½ ¶áÆ£ÂÀ¹áÌ¦ ¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§4346¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.¡Ê¥Í¥¯¥·¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢Çë»³¸ý¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊËÜÅ¹¡§»³¸ý¸©»³¸ý»Ô Íý»öÄ¹¡§¿ú»³ °ìÀ¸¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ØLED¾ÈÌÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷Æ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢CO₂ÇÓ½Ðºï¸º¡¦Ã¦ÃºÁÇ¼Â¸½¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢»³¸ý¸©Æâ¤Ç¤ÎÄó·È¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï3¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤äºÇ¿·¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤«¤éÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Çë»³¸ý¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬¡¢¡ÖË¤«¤Ç³èÎÏ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¡¦²þÁ±¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO¡×¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Î¼Â¸½¤Ø¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.
LED¡¢¶õÄ´¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥ë¡¢ÇÀ¶È¥Ï¥¦¥¹Åù¤Î¶ÈÌ³ÍÑÀßÈ÷¤ò½é´üÅê»ñ0±ß¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
140¼Ò¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó11¤ÎÃÏ°è»Ò²ñ¼Ò39µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÀßÈ÷¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤òCO₂ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤Ë´¹»»¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§»ö¶È½ê³µÍ×
»ö¶È½êÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Ãæ¹ñ ËÉÉÜ±Ä¶È½ê
½êºßÃÏ¡§»³¸ý¸©ËÉÉÜ»ÔÂç»ú¿·ÅÄ773-1 ÆÁÀµ¥Ó¥ë1F
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Group
¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦IR¡ÊÃ´Åö¡§ÅèÅÄ¡Ë
TEL¡§03-6415-1178
MOBILE¡§090-7135-5085
Mail¡§pr_ir@nexyzgroup.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.¡×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È
https://www.nexyz.jp/
¡Ö¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://service.nexyz-zero.jp/
¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO±Ä¶ÈµòÅÀ°ìÍ÷
https://www.nexyz.jp/offices/