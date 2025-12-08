¡ãSNIDEL¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ë¡ä»¨²ì¥µ¥¯¥é¤¬Å»¤¦¡¢¡ÖDress Collection for Celebrations¡×¤ò¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶áÆ£¹¹¬)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL(¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë)¡×¤Ï¡¢12·î8Æü(·î)12:00(Àµ¸á)¤Ë¡¢¡ÖSNIDEL Dress Collection for Celebrations¡×¤òSNIDEL¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¡¢EC¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤ÎUSAGI ONLINE(¥¦¥µ¥®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¢£SNIDEL¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://snidel.com/ ¢£USAGI ONLINE¡§https://usagi-online.com/ ¢£MASH STORE¥¢¥×¥ê)
SNIDEL Dress Collection for Celebration
¸«¤¿ÌÜ¤Ç¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤í¤±¤ë¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¤Î¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òåºÎï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤ÇÊñ¤àÈþ¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë(¥Ïー¥È)
¥Û¥ê¥Çー¤ä·ëº§¼°¤Î»²Îó¡¢Æ±Áë²ñ¥Ñー¥Æ¥£ーÅù¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁ´8¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥·¥¢¥ï¥»¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½´¶¡Ä
¢£LOOK
Dress \22,880
¢¨¥·¥åー¥º¡¡»²¹Í¾¦ÉÊ
Dress \39,600
Shoes \15,950
¢¨¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡¡»²¹Í¾¦ÉÊ
Hair accessories \3,960
Dress \26,950
Bag \15,950
¢¨¥·¥åー¥º¡¡»²¹Í¾¦ÉÊ
Pierced earrings \4,620
Dress \22,880
Shoes \16,940
Hair accessories \4,620
Dress \20,900
Bag \15,950
Shoes \16,940
Dress \30,800
Shoes \24,970
Bag \15,950
Hair accessories \4,950
Dress \29,700
Bag \15,950
Shoes\ 16,940
Dress \24,200
Bag \14,960
Shoes \15,950
¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ¡Ë
¢£ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WEBÈ¯ÇäÆü¡§12·î8Æü(·î)12:00(Àµ¸á)
¡¦SNIDEL¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê http://www.snidel.com ¡Ë
¡¦USAGI ONLINE¡Ê https://usagi-online.com/ )
¡¦MASH STORE¥¢¥×¥ê
12·îÃæ½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä
¡¦SNIDELÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¡Ê http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ¡Ë
¢£»¨²ì¥µ¥¯¥é(¥µ¥¤¥¬ ¥µ¥¯¥é)¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2005Ç¯3·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
0ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥åー¡¢2025Ç¯¤Ç·ÝÎò20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Æ¥£ー¥ó»ï¡ÖSeventeen¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖViVi¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤Ç¹¹ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£SNIDEL¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2005Ç¯4·î9Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£
¡È¥¹¥È¥êー¥È¡ß¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢½÷À¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÌ¥¤»Êý¤Ø¤ÎÄÉµá¡£
¤ªÍÎÉþ¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î½÷À¤ËÂ£¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ38Å¹ÊÞ¡¢Ãæ¹ñ45Å¹ÊÞ¡¢¹á¹Á5Å¹ÊÞ¡¢ÂæÏÑ3Å¹ÊÞ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯1Å¹ÊÞ¡¢¥¿¥¤1Å¹ÊÞ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó1Å¹ÊÞ¡¢·×94Å¹ÊÞÅ¸³«¡Ê4·î15Æü»þÅÀÅ¹ÊÞ¿ô¡Ë
¢£SNIDEL ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://snidel.com/
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/snidel_official/