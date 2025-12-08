¡ãSNIDEL¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ë¡ä»¨²ì¥µ¥¯¥é¤¬Å»¤¦¡¢¡ÖDress Collection for Celebrations¡×¤ò¸ø³«¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶áÆ£¹­¹¬)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL(¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë)¡×¤Ï¡¢12·î8Æü(·î)12:00(Àµ¸á)¤Ë¡¢¡ÖSNIDEL Dress Collection for Celebrations¡×¤òSNIDEL¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¡¢EC¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤ÎUSAGI ONLINE(¥¦¥µ¥®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¢£SNIDEL¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://snidel.com/ ¢£USAGI ONLINE¡§https://usagi-online.com/ ¢£MASH STORE¥¢¥×¥ê)




SNIDEL Dress Collection for Celebration


¸«¤¿ÌÜ¤Ç¥­¥å¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤í¤±¤ë¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¤Î¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢


¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òåºÎï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¡¢¤È¤­¤á¤­¤ÇÊñ¤àÈþ¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë(¥Ïー¥È)


¥Û¥ê¥Çー¤ä·ëº§¼°¤Î»²Îó¡¢Æ±Áë²ñ¥Ñー¥Æ¥£ーÅù¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁ´8¥¢¥¤¥Æ¥à¡£


¥·¥¢¥ï¥»¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½´¶¡Ä



¢£LOOK





Dress \22,880


¢¨¥·¥åー¥º¡¡»²¹Í¾¦ÉÊ





Dress \39,600


Shoes \15,950


¢¨¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡¡»²¹Í¾¦ÉÊ




Hair accessories \3,960


Dress \26,950


Bag \15,950


¢¨¥·¥åー¥º¡¡»²¹Í¾¦ÉÊ








Pierced earrings \4,620


Dress \22,880


Shoes \16,940







Hair accessories \4,620


Dress \20,900


Bag \15,950


Shoes \16,940





Dress \30,800


Shoes \24,970


Bag \15,950





Hair accessories \4,950


Dress \29,700


Bag \15,950


Shoes\ 16,940




Dress \24,200


Bag \14,960


Shoes \15,950





¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ­¡Ë



¢£ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


WEBÈ¯ÇäÆü¡§12·î8Æü(·î)12:00(Àµ¸á)


¡¦SNIDEL¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê http://www.snidel.com ¡Ë


¡¦USAGI ONLINE¡Ê https://usagi-online.com/ )


¡¦MASH STORE¥¢¥×¥ê



12·îÃæ½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä


¡¦SNIDELÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¡Ê http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ¡Ë




¢£»¨²ì¥µ¥¯¥é(¥µ¥¤¥¬ ¥µ¥¯¥é)¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë


2005Ç¯3·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£


0ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥åー¡¢2025Ç¯¤Ç·ÝÎò20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Æ¥£ー¥ó»ï¡ÖSeventeen¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖViVi¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤Ç¹­¹ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£


¢£SNIDEL¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



2005Ç¯4·î9Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£


¡È¥¹¥È¥êー¥È¡ß¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢½÷À­¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÌ¥¤»Êý¤Ø¤ÎÄÉµá¡£


¤ªÍÎÉþ¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î½÷À­¤ËÂ£¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£


¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ38Å¹ÊÞ¡¢Ãæ¹ñ45Å¹ÊÞ¡¢¹á¹Á5Å¹ÊÞ¡¢ÂæÏÑ3Å¹ÊÞ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯1Å¹ÊÞ¡¢¥¿¥¤1Å¹ÊÞ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó1Å¹ÊÞ¡¢·×94Å¹ÊÞÅ¸³«¡Ê4·î15Æü»þÅÀÅ¹ÊÞ¿ô¡Ë


