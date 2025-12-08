¡Ú¾®Ìî·ú³ô¼°²ñ¼Ò¡Û°¦É²FC¥¢¥«¥Ç¥ßーU-18¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥°»Í¹ñÍ¥¾¡¡ª¸½ÃÏ¤Ç·ãÎå
Åö¼Ò¤Ï°¦É²FC¥¢¥«¥Ç¥ßー¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¹
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥¯¥Ë¤Å¤¯¤ê¡¦¥Þ¥Á¤Å¤¯¤ê¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Å´¹Ý»ö¶ÈµÚ¤Ó·úÀß»ö¶È¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°¦É²FC¤Î½êºß¤¹¤ë°¦É²¸©¤Ç¤ÏÅö¼Ò»Í¹ñ±Ä¶È½êµÚ¤Ó¿·µïÉÍ±Ä¶È½ê¤òµòÅÀ¤Ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°¦É²FC¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Î·ãÎå¤Î³µÍ×
¡¡°¦É²FC¥¢¥«¥Ç¥ßーU-18¥Áー¥à¤¬¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥°»Í¹ñ¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ìî·ú³ô¼°²ñ¼Ò»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢Ä¹¤Î»³²¼¸µ¹Ô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î24Æü¤Ë»î¹ç²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ØÄ¾ÀÜ¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏµÇ°»£±ÆÁ°¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÎå¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¾¡Íø¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥°»Í¹ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥êー¥°Àï¤Î»Ä¤ê1»î¹ç¤â¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë»î¹ç¤ò¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤Ø¤ÎÎÉ¤¤Êó¹ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»³²¼¤Ë¤è¤ë°§»¢¤ÎÍÍ»Ò¡¡°¦É²FCÄó¶¡
½¸¹ç¼Ì¿¿¡¡°¦É²FCÄó¶¡
°¦É²FC³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡Û
°¦É²FC
¡Ú¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Û
¥Ë¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê°¦É²¸©¾¾»³»Ô¾åÌîÄ®²µ46¡Ë
¡ÚHP¡Û
https://ehimefc.com/
»Í¹ñ±Ä¶È½ê³°´Ñ
Åö¼Ò»Í¹ñ±Ä¶È½ê³µÍ×
¢©791-8057
°¦É²¸©¾¾»³»ÔÂç²Ä²ì3-1463-1
TEL:089-951-2058
FAX:089-951-2028
µòÅÀÀÕÇ¤¼Ô¡¡¾¾ËÜ ·ò°ìÏº
¿·µïÉÍ±Ä¶È½ê³°´Ñ
Åö¼Ò¿·µïÉÍ±Ä¶È½ê
¢©792-0026
°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ôµ×ÊÝÅÄÄ®1-6-53
TEL:0897-33-9585
FAX:0897-32-3098
µòÅÀÀÕÇ¤¼Ô¡¡¶âÅÄ Íºµ£