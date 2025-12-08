¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¤Î²ñ¾ì¸ÂÄêÉÊ¤òÈÎÇä¡ª³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÊ¸¶ñ¤Îº×Åµ¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî2025¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÆüËÜ½ÐÈÇÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÅÄ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ³ß·ú¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚµªÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～21Æü(Æü)¤Î4Æü´Ö¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî2025¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡ÊÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ver.¡Ë¤òÈÎÇä¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖSHIROita B6¥Îー¥È¡õB6¥Îー¥È¥«¥Ðー¡×¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°SNS¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ÎÄó¼¨¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¤Î¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð▪️¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤ Ê¸¶ñ½÷»ÒÇî¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×
¤³¤³¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¤È¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï²Ã¹©¤äÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó£¸¼ïÎàÆþ¤ê¡£
¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È
¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡¡£³¼ï
▪️¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¥·¥êー¥º
È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î11·î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¸½Êª¤ò¸«¤Ë³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¥Öー¥¹¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Çó²¡¤·¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊ¸¶ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹çÈé¤ÈÇó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥Ýー¥Á¤ä¾®Êª¤Ê¤É
▪️¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ªJETSTREAM¤È¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¤¬¥³¥é¥Ü¡ª
¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à £´¡õ£±
¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à £´¡õ£±
▪️SHIROita B6¥Îー¥È¡õB6¥Îー¥È¥«¥Ðー
»Å»ö¤Ë¼ñÌ£¤ËÂç³èÌö¤ÎSHIROita¡Ê¥·¥í¥¤¥¿¡Ë¤ÏB6¥Îー¥È¤È¥Îー¥È¥«¥Ðー¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¸ÂÄê¿§¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
SHIROita¡Ê¥·¥í¥¤¥¿¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ÈÊý´ã¥Îー¥È¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥Îー¥È¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥á¥â¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥ÉÌÌ¤Ë¡¢µÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¥Îー¥ÈÌÌ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥á¥â¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Îー¥È¥«¥Ðー¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎB6¥Îー¥È¤Ë¤«¤Ö¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Îー¥È¤Ë¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥Éµ¡Ç½¤¬¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SHIROita¡Ê¥·¥í¥¤¥¿¡ËB6¥Îー¥È
SHIROita¡Ê¥·¥í¥¤¥¿¡ËB6¥Îー¥È¥«¥Ðー
▪️¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥Ñ¥ó¥ÀÆ©ÌÀ¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¡×
²ñ¾ì¤Ç³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°SNS¤Î¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¤Õ¤»¤ó¡×¤Î¥Ñ¥ó¥À¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿Æ©ÌÀ¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
♦³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à https://www.instagram.com/gakken_stationery_toy/
¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢¾åµ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤ª¤ª¤Î¤¿¤í¤¦Ê¸¶ñ¡×¤ä¡Ö¤Í¤³¥Ï¥éÊ¸¶ñ¡×¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ê¸¶ñ½÷»ÒÇî¤È¤Ï
Ê¸¶ñ½÷»ÒÇî¤È¤Ï¡¢¡ÈÊ¸¶ñ¹¥¤¤¬ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢2017Ç¯12·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Îß·×Ìó60Ëü¿Í¤â¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤´Íè¾ì¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÊ¸¶ñ¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ÛÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî2025
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～12·î21Æü(Æü) 10¡§00～17¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì16¡§30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì15:30¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Å¸¼¨¥Ûー¥ëC¡¦D
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û18Æü(ÌÚ)¡¦19Æü(¶â)¡Ä990±ß(ÀÇ¹þ)¡¿20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡Ä1,190±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://bungujoshi.com/event/bungujoshi2025/