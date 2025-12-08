¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¤Î²ñ¾ì¸ÂÄêÉÊ¤òÈÎÇä¡ª³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÊ¸¶ñ¤Îº×Åµ¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî2025¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹

ÆüËÜ½ÐÈÇÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÅÄ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ³ß·ú¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚµªÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～21Æü(Æü)¤Î4Æü´Ö¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî2025¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



º£²ó¤Î³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡ÊÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ver.¡Ë¤òÈÎÇä¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖSHIROita B6¥Îー¥È¡õB6¥Îー¥È¥«¥Ðー¡×¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°SNS¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ÎÄó¼¨¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¤Î¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª



¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð

▪️¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤ Ê¸¶ñ½÷»ÒÇî¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×

¤³¤³¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¤È¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï²Ã¹©¤äÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó£¸¼ïÎàÆþ¤ê¡£



¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È

¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡¡£³¼ï


▪️¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¥·¥êー¥º

È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î11·î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤¼¤Ò¸½Êª¤ò¸«¤Ë³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¥Öー¥¹¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



Çó²¡¤·¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊ¸¶ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹çÈé¤ÈÇó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥Ýー¥Á¤ä¾®Êª¤Ê¤É


▪️¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ­Ãæ¡ªJETSTREAM¤È¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¤¬¥³¥é¥Ü¡ª

¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à £´¡õ£±

¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à £´¡õ£±


▪️SHIROita B6¥Îー¥È¡õB6¥Îー¥È¥«¥Ðー

»Å»ö¤Ë¼ñÌ£¤ËÂç³èÌö¤ÎSHIROita¡Ê¥·¥í¥¤¥¿¡Ë¤ÏB6¥Îー¥È¤È¥Îー¥È¥«¥Ðー¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¸ÂÄê¿§¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª


SHIROita¡Ê¥·¥í¥¤¥¿¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ÈÊý´ã¥Îー¥È¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥Îー¥È¡£


¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥á¥â¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥ÉÌÌ¤Ë¡¢µ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¥Îー¥ÈÌÌ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥á¥â¤¬¤¹¤Ã¤­¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£


¥Îー¥È¥«¥Ðー¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎB6¥Îー¥È¤Ë¤«¤Ö¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Îー¥È¤Ë¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥Éµ¡Ç½¤¬¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



SHIROita¡Ê¥·¥í¥¤¥¿¡ËB6¥Îー¥È

SHIROita¡Ê¥·¥í¥¤¥¿¡ËB6¥Îー¥È¥«¥Ðー


▪️¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥Ñ¥ó¥ÀÆ©ÌÀ¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¡×

²ñ¾ì¤Ç³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°SNS¤Î¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¤Õ¤»¤ó¡×¤Î¥Ñ¥ó¥À¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿Æ©ÌÀ¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö


♦³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à https://www.instagram.com/gakken_stationery_toy/





¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢¾åµ­¤Î¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤ª¤ª¤Î¤¿¤í¤¦Ê¸¶ñ¡×¤ä¡Ö¤Í¤³¥Ï¥éÊ¸¶ñ¡×¤Ê¤ÉË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



Ê¸¶ñ½÷»ÒÇî¤È¤Ï

Ê¸¶ñ½÷»ÒÇî¤È¤Ï¡¢¡ÈÊ¸¶ñ¹¥¤­¤¬ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢2017Ç¯12·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Îß·×Ìó60Ëü¿Í¤â¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤´Íè¾ì¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÊ¸¶ñ¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬Âç¤­¤ÊÆÃÄ§¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£



¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ÛÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî2025


¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～12·î21Æü(Æü) 10¡§00～17¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì16¡§30¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì15:30¡Ë


¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Å¸¼¨¥Ûー¥ëC¡¦D


¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û18Æü(ÌÚ)¡¦19Æü(¶â)¡Ä990±ß(ÀÇ¹þ)¡¿20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡Ä1,190±ß(ÀÇ¹þ)


¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://bungujoshi.com/event/bungujoshi2025/