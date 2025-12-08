¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤ÎÁÏ¤ê¤Ç¼¡À¤Âå¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡»îºîµ»½ÑÉô¤¬¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤ÈÂç²ñ¶¨ÎÏ¡×
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤Ë¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè2²ó Ì¤Íè¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¼Ô¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè34²ó ÀÅ²¬¸©¹â¹»À¸¥í¥Ü¥Ã¥È¶¥µ»Âç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬À½ºî¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥«¡¼¤Î¸ø¼°¶¥µ»ÍÑ¥³¡¼¥¹¤òÂßÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Î¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¼Ô¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¤Ë²Ê³Øµ»½Ñ¤ä¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ÃÏ°èºÇÂçµé¤Î²Ê³Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»À¸¥í¥Ü¥Ã¥È¶¥µ»Âç²ñ¡×¤ÎÀ®¸ù¤òµ»½ÑÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¶¥µ»¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»îºîµ»½ÑÉô¤¬Ä¹Ç¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢À½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤è¤ê¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¸øÊ¿¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ëµ»½Ñ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀºåÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÂßÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¡È»Ï¤Þ¤ê¡É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï·è¤·¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»îºîÉôÌç¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¥Ö¡¼¥¹¤ËÎ©¤Á¡¢Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿¿¿ñ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÀï¤¦MotoGP¥Þ¥·¥ó¡ÖYZR-M1¡×¤Î¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤ä¡¢CADÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤È¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Î¡Ö´¶Æ°ÁÏÂ¤¡×¤ÎÀº¿À¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶ÈÎÏ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¼ã¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤¬»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¡¢Å¸¼¨¤ò¸«¤Æµ±¤«¤»¤ë¤½¤ÎÆ·¤³¤½¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§ Âè2²ó Ì¤Íè¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¼Ô¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ) 10:00¡Á15:00
¾ì½ê¡§ ¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://navi.sist.ac.jp/event/miraifes2025/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
À¸»ºµ»½ÑËÜÉô »îºîµ»½ÑÉô
TEL. 0539-62-5800
