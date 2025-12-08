¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFREE¡ìS MART¡×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
³ô¼°²ñ¼ÒTSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖTSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤È³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFREE'S MART¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤ê¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡ÊÃí1¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ÙÊ§¤¤»þ¤Ë¤ÏÃù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò1¥Ý¥¤¥ó¥È1±ßÁêÅö¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TSI¥°¥ëー¥×¤Î²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡Ömix.tokyo¥á¥ó¥Ðー¥º¡×¡ÊÃí2¡Ë¤Î²ñ°÷¥Ðー¥³ー¥É¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡ÊÃí1¡Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Öm.t¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÊÃí2¡Ë¤È¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¡ÖNANO universe¡×¤Ë¤Æ¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡¢2024Ç¯10·î¤Ë³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖRakuten Fashion¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖFREE'S MART¡×¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äÈÎÂ¥»Üºö¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ°÷¿ô1²¯°Ê¾å¤Î¶¯¸Ç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò»ý¤Ä³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¿·µ¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍøÍÑ¼ÔÁ´ÂÎ¤Î³ÈÂç¤ÈÇä¾å¤Î¿Ä¹¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡TSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢º£¸å¤âÍøÍÑ¼Ô¤Î°ìÁØ¤ÎÍøÊØÀ¤ª¤è¤ÓËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡ÖEdy-³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×Î¢ÌÌ¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¤Îµ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top
¡ÊÃí2¡Ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mix.tokyo/pages/members
¡Ú³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://payment.rakuten.co.jp/
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç·èºÑ¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ2019Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙÂè2²óÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ôÄ´ºº¤ÎQR¥³ー¥É·èºÑ¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³¡Ö¸ÜµÒËþÂ¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ÊÃí¡Ë¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¼ÂÅ¹ÊÞ·èºÑ¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò»±²¼¤Î³ÚÅ·Edy³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö³ÚÅ·Edy¡×¡Ö³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ë¤Ï¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¡ÖJCSI¡×¤ÎQR¥³ー¥É·èºÑ¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¸ÜµÒËþÂ¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬½é¡Ê2025Ç¯7·î30Æü»þÅÀ¡Ë
2025Ç¯ÅÙÂè2²óÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ôÄ´ºº¡§https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒTSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://www.tsi-holdings.com/
TSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡Ê³ô¡ËÅìµþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È(³ô)¥µ¥ó¥¨ー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬2011Ç¯¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¤·¡¢È¯Â¡£50¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¤·¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯4·î¤Ë¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¶¦´¶¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼
E-mail¡§payment-pr-team@mail.rakuten.com
³ô¼°²ñ¼ÒTSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡
·Ð±ÄÀïÎ¬Éô ºâÌ³¹Êó IR²Ý
E-mail¡§mag@tsi-holdings.com