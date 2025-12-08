¡Ö¥¹¥ê¥Ñ¡×¤È¡Ö¥¹¥Ú¥Ñ¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¡ª¡Ö¥³¥¢¥é¥½¥Õ¥¡ー¥Ù¥Ã¥É CUSHY¡×¤Ë1¿Í³Ý¤±¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤È¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì
¥³¥¢¥é¥¹¥êー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¥ë¥¹¥é¥ó¡¦¥×¥½¥Î¥¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ö¥³¥¢¥é¥½¥Õ¥¡ー¥Ù¥Ã¥É CUSHY¡×¤Î1¿Í³Ý¤±¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¥µ¥¤¥º¤È¿·¿§£µ¥«¥éー¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£1¿Í³Ý¤±¤Ê¤é¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥ï¥ó¥ëー¥à¤Ç¤â¥½¥Õ¥¡ー¤È¥Ù¥Ã¥É¤òÎ¾Êý³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥ê¥Ñ¡Ê¥¹¥êー¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤È¡Ö¥¹¥Ú¥Ñ¡Ê¥¹¥Úー¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤ë¿Ê²½¤·¤¿CUSHY¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯£³¼ïÎàÁ´8¥«¥éー¤«¤é¤´¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://jp.koala.com/
¢£¡Ö¥½¥Õ¥¡ー¥Ù¥Ã¥É CUSHY¡×5¤Ä¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í
£±.ÇØ¤â¤¿¤ì¤òÅÝ¤»¤Ð5ÉÃ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËÊÑ¿È
£².¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ÌÌ¤Ë¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¦¥É¥»¥ë(TM)¤ò»ÈÍÑ
£³.¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç°ú±Û¤·»þ¤â³Ú¡¹
£´.¥½¥Õ¥¡ー¤È¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¿²Å¾¤ó¤Ç¤â²÷Å¬
£µ.Èþ¤·¤¯ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯
¢£ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤ÇÂç³èÌö¤Î¥¹¥Ú¥Ñ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥½¥Õ¥¡ー¤«¤é¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤ï¤º¤«5ÉÃ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëCUSHY¤Ï¡¢¿²Å¾¤ó¤Ç¤âºÂ¤Ã¤Æ¤â1ÆüÃæ²÷Å¬¡£ÆÈ¼«ÁÇºà¥¯¥é¥¦¥É¥»¥ë(TM)¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¿²¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£3ÁØ¹½Â¤¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤Ç¡¢Ãë¤âÌë¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï1¿Í³Ý¤±¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¹â¤µ67.5xÉý119x±ü¹Ô98cm¡Ë¡¢2¿Í³Ý¤±¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡Ê¹â¤µ67.5xÉý142x±ü¹Ô98cm¡Ë¡¢3¿Í³Ý¤±¥¯¥¤ー¥ó¡Ê¹â¤µ67.5xÉý182x±ü¹Ô9cm¡Ë¤Î£³¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥³¥¢¥é¥½¥Õ¥¡ー¥Ù¥Ã¥É CUSHY 109,900±ß¡Ê1¿Í³Ý¤±/¥·¥ó¥°¥ë¡Ë～¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï2¿Í³Ý¤±/¥»¥ß¥À¥Ö¥ë
¢£¿·¿§¤¬²Ã¤ï¤ê3¼ïÎà8¿§¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë
¥³¥¢¥é¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼«Á³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£¿·¤¿¤Ë¥Ó¥íー¥É¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¡Ö¥æー¥«¥ê¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Óー¥Á¡×¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Î¡Ö¥«¥«¥ª¥Î¥ïー¥ë¡×¡Ö¥µ¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Î¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
º¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¥æー¥«¥ê¥¬ー¥Ç¥ó¡¢¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Óー¥Á¡¢¥µ¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥«¥«¥ª¥Î¥ïー¥ë
¢£120Æü´Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥¢¥é(R)︎¤Ê¤é¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤ò120Æü´Ö¤´¼«Âð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÊÖÉÊ¡õÊÖ¶â²ÄÇ½¡£ÆüËÜ¤Î¤É¤³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥¢¥é¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡§https://jp.koala.com/pages/120-night-trial
¢£¥³¥¢¥é(R)︎¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥ê¥Ñ¡×¤¬½ÅÍ×¡ª
OECD²ÃÌÁ33¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤ÆüËÜ*¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤ÏËèÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¥³¥¢¥é¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇD2C¡Ê¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¿²¶ñ¡¦²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð°Ê¹ß¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¥ê¥µー¥Á¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥ê¥Ñ¡Ê¥¹¥êー¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡á¿çÌ²¤Î¼Á¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈæ³Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¤Ç¡Ö¹âÈ¿È¯¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡ÖÄãÈ¿È¯¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤¬No.1¤òW¼õ¾Þ¡£¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î26¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¹â¤Î¿²¿´ÃÏ¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ïµì¥â¥Ç¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡Ö¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹(R) PLUS¡×¤È¡Ö¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹(R) SUPREME¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È·ò¹¯Åª¤Ç¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê½»´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Î´ë¶ÈÌÜÉ¸¤Î²¼¡¢À¤³¦¼«Á³ÊÝ¸î´ð¶â¡ÊWWF)¤Ø150Ëü¹ë¥É¥ë°Ê¾å¤ò´óÉÕ¤·¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥³¥¢¥é¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸î¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤ËÀ¸°é¤¹¤ë¸ÇÍ¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¡¢¥ß¥ä¥³¥«¥Ê¥Ø¥Ó¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤Ë¤è¤ë2021Ç¯ÈÇÄ´ºº
¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹(R)︎ - ÆüËÜ¤Î¿²¼¼¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹
¸ÜµÒÃæ¿´¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ËD2C¡Ê¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Âð¤Ë¤¤¤Æ¤âÃíÊ¸²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¢ºÇÃ»ÍâÆüÇÛÁ÷¡¢120Æü´Ö¤Þ¤ÇÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ç¹ØÇãÂÎ¸³¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1% FOR THE PLANET
·ò¹¯¤ÊÃÏµå¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀÌó¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¡¢Â¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
https://onepercentfortheplanet.org/
À¤³¦¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ
D2C¤ª¤è¤Ó´Ä¶ÊÝ¸î¤ò´Þ¤á¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÀè¿ÊÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ê¥Æー¥ë ¥¢¥¸¥¢ ¥¢¥ïー¥É 2021¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー ¥ê¥Æー¥éー ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¤¥äー¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖNew ¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥³¥¢¥é¥½¥Õ¥¡ー CHILLAX¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥«¥¹¥¿¥à¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥à¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥³¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ PLUS¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤¬Æ±¥¢¥ïー¥É¤Î¥ê¥Æー¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äー¡Ê¾®ÇäÀ½ÉÊÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÆüËÜ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://koala.com/ja-jp/awards