¡Ú¥í¥¦¥êー¥º¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¡Û¿·Ç¯¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê3Æü´Ö¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Àー¥Æー¥Ö¥ë¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÏÌî ÇîÌÀ¡Ï¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥í¥¦¥êー¥º¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë3Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·½Õ¤Î²Ú¤ä¤®¤òÌ£¤ï¤¦¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡É
¿·½Õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤ò¤½¤í¤¨¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ë²Ú¤ÊÁ°ºÚ¤«¤é¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Õー¥É¡¢ÁÇºà´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥é¥À¥Ðー¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¤Î·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤¬¤ëÎÁÍý¤Î¹á¤ê¤ä²»¤¬¡¢¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤êìÔÂô¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÀìÍÑ¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÀÖºäÅ¹¡¦·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹Å¹SALAD BAR & PREMIUM BUFFET¡¡6,000±ß¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～1·î12Æü(·î)
- ¥µ¥é¥À¥Ðー¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
- ¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó
- ¥Ç¥¶ー¥È¥Ðー
- ¥³ー¥Òー ¤Þ¤¿¤Ï ¹ÈÃã
Á´ÀÊ100Ê¬À©
¤ª»Ò¤µ¤Þ4ºÍ～12ºÍ 3,500±ß
¥á¥¤¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¤ÏÅöÆüÊÌÅÓ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÅ¹SALAD BAR & PREMIUM BUFFET¡¡8,500±ß¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î4Æü(Æü)
- ¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö ¥é¥ó¥Á¥«¥Ã¥È 65g
- ¥µ¥é¥À¥Ðー¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
- ¥Ç¥¶ー¥È¥Ðー
- ¥³ー¥Òー ¤Þ¤¿¤Ï ¹ÈÃã
Á´ÀÊ120Ê¬À©
¤ª»Ò¤µ¤Þ6ºÍ～12ºÍ 4,500±ß
¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥ÈÍ½Ìó¤Ç²÷Å¬¤ÊÂÎ¸³¤ò
¤´Í½Ìó¤Ï¡ÖClub Wonder¡×¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¡¢ÍèÅ¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÃù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍèÅ¹²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ²ñ°÷¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Club Wonder :
https://wondertable.com/pages/club-wonder?deep_link_value=pressrelease&deep_link_sub1=direct-lp&deep_link_sub10=registration
¥í¥¦¥êー¥º¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥¦¥êー¥º¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¤Ï¡¢1938Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¤¬¼«Ëý¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¸üÀÚ¤ê¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ë²÷¤ÊÎÁÍý¤ò¡¢³§¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸½ºßÀ¤³¦¤Ç12Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖºä¡¢·ÃÈæ¼÷¡¢Âçºå¤Î3Å¹ÊÞ¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤ÎÎÁÍý¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î³§ÍÍ¤ò¶Ã¤«¤»¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§¡¡https://lawrys.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Àー¥Æー¥Ö¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Àー¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâ37Å¹ÊÞ¡¦³¤³°99Å¹ÊÞ¤Î°û¿©Å¹¡¢³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦¤¹¤¾Æ¤ÀìÌçÅ¹¡ÖMO-MO-PARADISE¡×¤ä¥Ó¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖYONA YONA BEER WORKS¡×¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÁÏ¶È135Ç¯¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î¥¹¥Æー¥ÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ôー¥¿ー¡¦¥ëー¥¬ー¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡×¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯ÎÁÍý¡Ö¥æ¥Ë¥ª¥ó ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡×¡¢¥·¥å¥é¥¹¥³ÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ð¥ë¥Ð¥Ã¥³¥¢¡×¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥í¥¦¥êー¥º¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¡×¤Ê¤É¤Î³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://wondertable.com/
Club Wonder
¥ï¥ó¥Àー¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢²ñÈñÌµÎÁ¤Î²ñ°÷À©¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖClub Wonder¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó°ì¤Ä¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÅ¹ÊÞ¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¡¢ÍèÅ¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÅ¹²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ²ñ°÷¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤½µËö¤ä½ËÆü¤Î¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ç¤â¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£https://club-wonder.jp/
¥ï¥ó¥Àー¥Æー¥Ö¥ë¥®¥Õ¥È¥«ー¥É
¥ï¥ó¥Àー¥Æー¥Ö¥ë¤Î¹ñÆâÁ´Å¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ·ô¡¢¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡ÖWondertable Gift Card¡×¤È ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖWondertable eGift¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂ£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
https://wondertable.com/pages/giftcard