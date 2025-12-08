「明治おいしいミルクコーヒー」を中国向けに「明治臻好喝牛乳（咖啡风味）」として12月15日より新発売

日本ブランドの海外進出を加速！

累計販売本数2,300万本を突破！ 日本で販売好調の「明治おいしいミルクコーヒー」を 中国向けに「明治臻好喝牛乳（咖啡风味）」として 2025年12月15日より新発売

～日本で培った技術・知見を活かした商品を提供し、 中国において健康で豊かな食生活に貢献～

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、中国事業を統括する100％出資子会社である明治（中国）投資有限公司より、日本国内で販売好調の「明治おいしいミルクコーヒー」を中国沿岸部にて2025年12月15日より発売します。













「明治おいしいミルクコーヒー」（900ml、400ml）

想定価格： 26.9元(税込)、14.9元(税込)









中国のコーヒー市場は急速な拡大が続いており、2024年の市場規模は約15.8兆円に達し、2025年には約20兆円規模へ到達する見込みです。今後も安定した成長が続き、2029年には約27.8兆円規模へ発展すると予測されています。消費者の飲用理由では「味の良さ」や「気分転換」が上位に挙がり、カフェ利用時にはカプチーノやラテなどミルク入りのコーヒーが最も選ばれています。また、店頭販売や即飲タイプでもミルク系コーヒーの需要が高く、飲みやすい味わいへの支持が強まっています※1。

このような背景のもと、「明治おいしいミルクコーヒー」を中国で発売します。国内No.1ブランド※2である「明治おいしい牛乳」ブランドの「明治おいしいミルクコーヒー」を海外で展開するのは今回が初めてとなります。

「明治おいしいミルクコーヒー」は、中国で販売中の「明治おいしい牛乳」と同じ産地でこだわりの生乳（80%以上）を使用しており、当社独自のナチュラルテイスト製法※3によって、牛乳が苦手な人の気になる匂いやクセを軽減し、「すっきりとした後味」を実現しています。コーヒー部分にもこだわり、コロンビア産のアラビカ種のコーヒー豆を選定し、香り豊かで奥深く、ミルクの味を引き立てています。甘さ控えめで、牛乳の含有量を多い設計とすることで、中国の消費者の朝食シーンにも適した、ミルクの風味が濃厚で苦味が少ない味わいを実現しました。

パッケージデザインは、日本の同ブランドのシンプルで清潔感のあるデザインコンセプトを受け継ぎ、優しいミルクコーヒー色で「牛乳＋コーヒー」という特長を表現しました。製品名とラベルはシンプルでわかりやすく、商品の価値を明確に伝えています。「百年の匠品質」という妥協なき品質へのこだわりを意味する現地独自のスローガンと、明治のロゴを配すことで、日本の信頼の明治ブランドであることを強調しました。

本商品の発売を通じて、中国のお客さまの健康で豊かな食生活に貢献していくとともに、中国での牛乳消費拡大を図ってまいります。

※1：2025年明治（中国）投資有限公司調べ

※2：インテージ SRI+（SM・CVS・Dg・HC）2024年4月～2025年3月度販売金額

※3：｢新鮮な生乳のおいしさ」をお届けするために生まれた製法です。生乳に含まれる酸素を追い出し､ 牛乳の風味を向上させます。この製法により､ ｢生乳本来の自然でさわやかな香り､ ほのかな甘み､ まろやかなコクはそのままにすっきりした後味」を実現しました。

■日本国内でも「明治おいしいミルクコーヒー」のラインアップを拡大！

「明治おいしいミルクコーヒー」(200ml)を2025年12月2日より新発売！

当社は明治おいしいブランドから、ミルクをおいしく・たのしく飲むために開発した乳飲料「明治おいしいミルクコーヒー」(450ml)を2024年10月8日から発売しました。このたび、「明治おいしいミルクコーヒー」のこだわり・おいしさをより多くのお客さまにお届けするため、自分だけの豊かで贅沢なくつろぎの時間を味わうことができる、飲み切りタイプの200mlタイプを発売します。

ラインアップを拡張することで、乳のおいしさ・価値をよりお客さまに提案し、生乳の需要創出・消費拡大に貢献するとともに、お客さまの健康な食生活に貢献してまいります。

「明治おいしいミルクコーヒー」（200ml）

希望小売価格：160円（税込）