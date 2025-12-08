¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ÈÄí¶µ»Õ¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨14.59%¤Ç288²¯7000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ÈÄí¶µ»Õ¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë851²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2887²¯ÊÆ¥É¥ë¤ØÅþÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë14.59%¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬¡¢¸ÄÊÌÀ¡¦½ÀÆðÀ¡¦¥¢¥¯¥»¥¹À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬´Ä¶¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤³Ø½Ñ¡¦¿¦¶È´Ä¶¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢³Ø½¬¼Ô¸Ä¡¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½Ñ»Ù±ç¤ä¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹³Ø½¬¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Î73%¤¬¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¸å¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÄí¶µ»Õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÍÍÑÀ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AIÂÐ±þ³Ø½¬¥Äー¥ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶µ¼¼¡¢Ç§ÃÎÉ¾²Áµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¶µ°éÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥æー¥¶ー¤Î´üÂÔ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎAI³Ø½¬¥ëー¥à¤«¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê²ÈÄí¶µ»Õ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎºÎÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹À¡¢¸ÄÊÌÀ¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø½¬¼Ô¤¬³Ø¶È»Ù±ç¡¢»î¸³ÂÐºö¡¢¸ì³ØÎÏ¸þ¾å¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ÈÄí¶µ»Õ»Ô¾ì¤ÏÍ½Â¬´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥ÈÀÁµá - https://www.snsinsider.com/sample-request/2935
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336317&id=bodyimage1¡Û
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ
²ÈÄí¶µ»Õ¥¿¥¤¥×¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²ÈÄí¶µ»Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ï2023Ç¯¤Ë»Ô¾ì¤ÎÌó75%¤òÀê¤á¡¢½ÀÆð¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½¬¼Ô¤Ï¡¢¸ÇÄê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Á¼°¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤¬¿×Â®¤«¤Ä¸ÄÊÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤Ë¶¯¤¯¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê³Ø½¬¥Ñ¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿²ÈÄí¶µ»Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16.47%¤ÎCAGR¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·³Ê¤Ê³Ø½¬ÌÜÉ¸¡¢É¸½à²½»î¸³¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê³Ø½¬¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£´ü´Ö
Ä¹´ü¹ÖºÂ¤Ï2023Ç¯¤Ë»Ô¾ì¤ÎÌó74%¤òÀê¤á¡¢Êñ³çÅª¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë³«È¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ»ñ³Ê¼èÆÀ¤äÀìÌç¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Ï¡¢·ÑÂ³À¤È¿¼¤¤³Ø½¬Ë×Æþ¤¬²ÄÇ½¤ÊÄ¹´ü¹ÖºÂ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´ü¹ÖºÂ¤âÂç¤¤ÊÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16.31%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ»½Ñ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸ì³Ø¤Ê¤ÉÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤³Ø½¬¼Ô¤Î¼ûÍ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë
²ÊÌÜÊÌ»ØÆ³¤Ï2023Ç¯¤ËÌó76%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô³Ø¡¢Íý²Ê¡¢¸ì³Ø¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Þ¤¿¤Ï¾¯¿Í¿ô»ØÆ³¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»î¸³ÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¤Ï16.73%¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¹â¤¤CAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Âç³ØÆþ»î¡¢ÀìÌç»ñ³Ê¡¢¹ñºÝÇ§Äê¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿»î¸³ÂÐºö¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª»Ù±ç¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È±é½¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ê¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢°ÕÍßÅª¤Ê³Ø½¬¼Ô¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹¥¿¥¤¥×
STEM¡Ê²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¹©³Ø¡¦¿ô³Ø¡Ë¥³ー¥¹¤Ï2023Ç¯¤ËÌó44%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢µ»½Ñ¡¦Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊSTEMÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬ÀìÌçÅª¤Ê»ØÆ³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ì³Ø¥³ー¥¹¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16.58%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¡¢¹ñºÝ°ÜÆ°¤ÎÁý²Ã¡¢Â¿¸À¸ì¿Íºà¤òµá¤á¤ë´ë¶È¼ûÍ×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ì³Ø¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AIÂÐ±þ³Ø½¬¥Äー¥ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶µ¼¼¡¢Ç§ÃÎÉ¾²Áµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¶µ°éÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥æー¥¶ー¤Î´üÂÔ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎAI³Ø½¬¥ëー¥à¤«¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê²ÈÄí¶µ»Õ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎºÎÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹À¡¢¸ÄÊÌÀ¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø½¬¼Ô¤¬³Ø¶È»Ù±ç¡¢»î¸³ÂÐºö¡¢¸ì³ØÎÏ¸þ¾å¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ÈÄí¶µ»Õ»Ô¾ì¤ÏÍ½Â¬´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥ÈÀÁµá - https://www.snsinsider.com/sample-request/2935
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336317&id=bodyimage1¡Û
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ
²ÈÄí¶µ»Õ¥¿¥¤¥×¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²ÈÄí¶µ»Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ï2023Ç¯¤Ë»Ô¾ì¤ÎÌó75%¤òÀê¤á¡¢½ÀÆð¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½¬¼Ô¤Ï¡¢¸ÇÄê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Á¼°¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤¬¿×Â®¤«¤Ä¸ÄÊÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤Ë¶¯¤¯¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê³Ø½¬¥Ñ¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿²ÈÄí¶µ»Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16.47%¤ÎCAGR¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·³Ê¤Ê³Ø½¬ÌÜÉ¸¡¢É¸½à²½»î¸³¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê³Ø½¬¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£´ü´Ö
Ä¹´ü¹ÖºÂ¤Ï2023Ç¯¤Ë»Ô¾ì¤ÎÌó74%¤òÀê¤á¡¢Êñ³çÅª¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë³«È¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ»ñ³Ê¼èÆÀ¤äÀìÌç¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Ï¡¢·ÑÂ³À¤È¿¼¤¤³Ø½¬Ë×Æþ¤¬²ÄÇ½¤ÊÄ¹´ü¹ÖºÂ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´ü¹ÖºÂ¤âÂç¤¤ÊÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16.31%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ»½Ñ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸ì³Ø¤Ê¤ÉÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤³Ø½¬¼Ô¤Î¼ûÍ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë
²ÊÌÜÊÌ»ØÆ³¤Ï2023Ç¯¤ËÌó76%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô³Ø¡¢Íý²Ê¡¢¸ì³Ø¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Þ¤¿¤Ï¾¯¿Í¿ô»ØÆ³¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»î¸³ÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¤Ï16.73%¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¹â¤¤CAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Âç³ØÆþ»î¡¢ÀìÌç»ñ³Ê¡¢¹ñºÝÇ§Äê¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿»î¸³ÂÐºö¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª»Ù±ç¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È±é½¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ê¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢°ÕÍßÅª¤Ê³Ø½¬¼Ô¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹¥¿¥¤¥×
STEM¡Ê²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¹©³Ø¡¦¿ô³Ø¡Ë¥³ー¥¹¤Ï2023Ç¯¤ËÌó44%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢µ»½Ñ¡¦Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊSTEMÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬ÀìÌçÅª¤Ê»ØÆ³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ì³Ø¥³ー¥¹¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16.58%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¡¢¹ñºÝ°ÜÆ°¤ÎÁý²Ã¡¢Â¿¸À¸ì¿Íºà¤òµá¤á¤ë´ë¶È¼ûÍ×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ì³Ø¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£