À¤³¦¤ÎBBQÍÑÃº»Ô¾ì¡§2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë33²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë4.8¡ó¤òÍ½Â¬
À¤³¦¤ÎBBQÍÑÃº»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë22²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é33²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤Î¼ý±×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤¬4.8¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡¢BBQÍÑÃº¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍøÍÑÊýË¡¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎBBQ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥í¤Î¥·¥§¥Õ¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BBQÍÑÃº¤Î³µÍ×¤ÈÍÑÅÓ
BBQÍÑÃº¤Ï¡¢¼ç¤Ë²°³°¤Ç¤ÎBBQ¤ä¾Æ¤Êª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÇ³ÎÁ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Ãº²Ð¤ÇÄ´Íý¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ãº¤ÏÄÌ¾ï¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î³Ì¡¢¹ÍÕ¼ù¡¢¤ª¤¬¤¯¤º¡¢ÃÝ¤Ê¤É¡¢¼«Á³ÁÇºà¤«¤éºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºàÎÁ¤ÏÃº²½½èÍý¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ãå²Ð¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä´ÍýÃæ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Ç®¸»¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢BBQÍÑÃº¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î¾Æ¤Êª¤«¤é¡¢¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¹â²¹¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢BBQÍÑÃº¤Ï¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä³Ì¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Ãº¤Ï¡¢Ç³¾Æ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¹â²¹¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ÍÕ¼ù¤ÎÃº¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÆùÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿BBQ¤ËºÇÅ¬¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
À¤³¦¤ÎBBQÍÑÃº»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢½µËö¤äµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢BBQ¤¬¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢BBQÍÑÃº¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎBBQ¤ä¾Æ¤ÆùÊ¸²½¤Î¹¤Þ¤ê¤â»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎBBQ¥»¥Ã¥È¤äÃº²Ð¥°¥ê¥ë¤¬¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¼«Âð¤ÇÃº²Ð¾Æ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÈÄíÍÑ¼ûÍ×¤¬¡¢BBQÍÑÃº»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¥§¥Õ¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤è¤ëÃº²Ð¾Æ¤ÎÁÍý¤Î¼ûÍ×¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ãº²Ð¾Æ¤¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¹á¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹âÉÊ¼Á¤ÎBBQÍÑÃº¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢Ãº¤Î¹âÉÊ¼Á²½¤äÆÃÄê¤ÎÎÁÍý¤ËÅ¬¤·¤¿Ãº¤ÎÀ½Â¤¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
BBQÍÑÃº»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ëー¥º¤äÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢BBQÊ¸²½¤¬¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏBBQÍÑÃº¤Î¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡ÊAPAC¡Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤Ï¡¢BBQÊ¸²½¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÍÑÃº²Ð¾Æ¤¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¤Ç¤ÎÃº¤Î¶¡µë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤â·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÊÆ¤äÃæÅìÃÏ°è¤Ç¤â¡¢BBQÍÑÃº¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°èÆÃÍ¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ãº¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢BBQÊ¸²½¤¬Èó¾ï¤ËÀ¹¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
