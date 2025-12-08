¡Ú¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿Ç»Ì©¤Ê¥Ä¥ä¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¡ÛDIDION½é¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤¬2¿§¿·È¯Çä¡ª
MN¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈËÜ°ì¿´¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉDIDION¡Ê¥Ç¥£¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü(·î)¤Ë¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹2¿§¤È¡¢¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤òÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
DIDION MELTY LIP GLOSS \1,870 (ÀÇ¹þ)
º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥°¥í¥¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖDIDION MELTY LIP GLOSS¡×¡£
¥ª¥¤¥ë¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥²¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥à¥é¤Ê¤¯¶Ñ°ì¤Ë¿§¤Å¤¯¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤È¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¿°¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÀäÌ¯¤Ê¼Á´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£01 Luster
Æ©ÌÀ¤Ê¥ê¥¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤äÊÐ¸÷¥Ñー¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºÙ¤«¤¤¤¤é¤á¤¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ä¥ä¤¬¡¢¿°¤Ë¥Ô¥å¥¢¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥ê¥Ã¥×¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìËÜ¡£
¢£02 Honey Roa
¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ùー¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÈùºÙ¤Ê¥Ñー¥ë¤òÈë¤á¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¡£
¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Ä¥ä¤Î¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¸ý¸µ¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
DIDION¤Î¿Íµ¤No.1¥ê¥Ã¥×¡ÖDIDION ¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ 01 Mellow Out¡×¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¿·¿§2ËÜ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤âÆ±»þÈ¯Çä! \3,740 (ÀÇ¹þ)
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´6¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ôー¥¹¤¬³ú¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿°¤ÈDIDION¤Î¥«¥éー¤¬±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¼«Í³¤Ê´¶À¤òÉ½¸½¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
"LISTEN TO YOUR COLOR"
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë
Ã¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤¬Êâ¤ß¡¢ÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿§¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤È¤¦
¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤È¤
DIDION¡Ê¥Ç¥£¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¿§¤È¶Á¤«¤»¤¢¤ª¤¦
¤É¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤âÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤³¤¦
»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¿§¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë
¢£DIDION HP : https://didion-beauty.com/
¢£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§Instagram @didion_beauty(https://www.instagram.com/didion_beauty/)
