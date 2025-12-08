¡Ø¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹¡Ù¡ØLINKS UMEDAÅ¹¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¥Ë¥åー¥Ýー¥È¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡Ù12·î12Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡Ø¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹¡ÙÂçºåÉÜ¡Ø LINKS UMEDA Å¹¡Ù°ñ¾ë¸©¡Ø¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¥Ë¥åー¥Ýー¥È¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡Ù¤Î£³Å¹ÊÞ¤ò 2025 Ç¯ 12 ·î 12 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹¡¡¥¤¥áー¥¸
LINKS UMEDAÅ¹¡¡¥¤¥áー¥¸
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¥Ë¥åー¥Ýー¥È¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡¡¥¤¥áー¥¸
¡¡¡Ø¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹¡Ù¤Ï¡¢ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡ÖÀ¾¿·°æ¡×±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹¡×¤Î£±³¬¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£°û¿©¡¢À¸³è»¨²ß¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Â·¤¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï½»Âð³¹¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Øµ¢¤ê¤ä¹°è¤«¤é¤ÎÍè´Û¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØLINKS UMEDAÅ¹¡Ù¤Ï¡¢Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖÇßÅÄ¡×±ØËÌ¸ý²þ»¥¤«¤é¤¹¤°¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡ÖLINKS UMEDA¡×ÃÏ²¼£±³¬¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£²þ»¥¤«¤éÂ³¤¯ÃÏ²¼¥Õ¥í¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢±«Å·»þ¤Ç¤âÇ¨¤ì¤º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÎÙ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¥Ë¥åー¥Ýー¥È¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡Ù¤Ï¡¢Âç·¿¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°û¿©¡¢ÊªÈÎ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ëËÌ´ØÅìºÇÂçµé¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¥Ë¥åー¥Ýー¥È¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¹Âç¤ÊÃó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡×¤â°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½µËö¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ä¥ì¥¸¥ãーÌÜÅª¤ÎÍè´Û¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËË¬¤ì¤ëÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÙÆü¤Î¥ì¥¸¥ãーµ¢¤ê¤ä¸©³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹¡Ù¡ØLINKS UMEDAÅ¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îó¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¥Ë¥åー¥Ýー¥È¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡Ù´Þ¤à£³Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ç¤â¤´¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃíÊ¸ÊýË¡¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤â¤³¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò»È¤¤¡¢ÃíÊ¸²èÌÌ¾å¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬62¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î12Æü¤Î£³Å¹ÊÞ¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î½ÐÅ¹¿ô¤Ï215Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯12·î5Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡Ú¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£¥ªー¥×¥ó¡¡¡§¡¡2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£½»¡¡¡¡½ê¡¡¡§¡¡¢©123-0843
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀ¾¿·°æ±ÉÄ®°ìÃúÌÜ20ÈÖ1¹æ ¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æ £±³¬
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡10:00～21:00
¢£ÌÌ¡¡¡¡ÀÑ¡¡¡§¡¡60.74㎡¡Ê18.38ÄÚ¡Ë
¢£µÒ ÀÊ ¿ô¡¡¡§¡¡7ÀÊ ¢¨¶¦ÍÀÊ¤âÍøÍÑ²Ä
¡ÚÅ¹ÊÞÆÃÄ§¡Û
¡ÚLINKS UMEDAÅ¹¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£¥ªー¥×¥ó¡¡¡§¡¡2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£½»¡¡¡¡½ê¡¡¡§¡¡¢©530-0011
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®1－1 LINKS UMEDA ÃÏ²¼1³¬
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡8:00～21:00
¢£ÌÌ¡¡¡¡ÀÑ¡¡¡§¡¡31.07㎡¡Ê9.4ÄÚ¡Ë
¢£µÒ ÀÊ ¿ô¡¡¡§¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤¢¤ê
¡ÚÅ¹ÊÞÆÃÄ§¡Û
¡Ú¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¥Ë¥åー¥Ýー¥È¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£¥ªー¥×¥ó¡¡¡§¡¡2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£½»¡¡¡¡½ê¡¡¡§¡¡¢©312-0005
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¿·¸÷Ä®34-1¡¡¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¥Ë¥åー¥Ýー¥È¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±³¬¥Õー¥É¥³ー¥È
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡ 10:00～20:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 19:30¡Ë
¢£ÌÌ¡¡¡¡ÀÑ¡¡¡§¡¡27.44㎡¡Ê8.30ÄÚ¡Ë
¢£µÒ ÀÊ ¿ô¡¡¡§¡¡¶¦ÍÀÊ
¡ÚÅ¹ÊÞÆÃÄ§¡Û
¡ü¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ë¥åー¥Üー¥É¤ÎÀßÃÖ
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð¤äÌý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤Å¹ÊÞ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¥¯¥êー¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄãÅê»ñ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿ßË¼¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Å¹ÊÞ³«È¯ËÜÉô ÅÅÏÃ¡§03-6423-6580 (ÂåÉ½)¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～17:00¡¡FAX¡§03-6423-6581 Email¡§subway_fc@subway.jp
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï1965Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥ëー¥«¤¬17ºÐ¤Î»þ¤ËÂç³Ø¤Ø¿Ê¤à³ØÈñ¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡ÈÄ®¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á²°¡É¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Î1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸½ºßÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§ー¥ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1992Ç¯3·î25Æü¤ËÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÇËèÆü¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ä¤¨¤Ó¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶ñºà¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ÎÌîºÚ¤ò¶´¤ß¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£