Ä¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É½êÂ°À¼Í¥¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ã¦³¿¿¶× ½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ØTie a Ribbon¡Ù³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÅÄ Þ«¼ù¡¢ÆÉ¤ß¡§¥Á¥ç¥¦¥®¥ó¥¬¥ì¥³ー¥É¡¢°Ê²¼¡ÖÄ¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëÀ¼Í¥¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëã¦³ ¿¿¶×¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ØTie a Ribbon¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØTie a Ribbon¡Ù³µÍ×
ã¦³ ¿¿¶×¤Ï2025Ç¯5·î¤ËÄ¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É¤è¤ê¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô2Ëü¿Í(2025/12/6¸½ºß)¤ò¸Ø¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤¬²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï³§¤µ¤Þ¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØTie a Ribbon¡Ù
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
²ñ¾ì¡§BuzzFront YOKOHAMA
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡¢
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó/¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È
URL¡§https://choginga-record.zaiko.io/e/tiearibbon2026
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëã¦³ ¿¿¶×(¤¤¤½¤¬¤¤ ¤Þ¤³¤È)
¢£½Ð±éºîÉÊ
ËâË¡²ÎÉ±¥Þ¥¸¥«¥ë¥®¥ó¥¬ ºùÂô²Ö²» Ìò
¸æ¼¼¥à¥¹¥á È¬ºäÌ¯°Ë»Ò Ìò
¥¢¥Ë¥á ¿ÀÃ£¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿ÃË2 À¸ÅÌ Ìò
¢£X
https://x.com/makoto_i_CGR
¢£YouTube
https://www.youtube.com/@makoto_i_CGR
¢£¡ÖÄ¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É¡×³µÍ×
¡Ø¶ä²Ï¤òÄ¶¤¨¤ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤È´¶Æ°¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ù
Ä¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É¤Ï¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹IP´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¼Í¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ì¥³ー¥É´ë¶È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï²»³Ú¡¦Êª¸ì¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¼´¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤¹ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤Â³¤±¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¸Â³¦¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢Ä¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@ChoGingaRecord
¢¢Ä¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É¸ø¼°X¡§https://x.com/ChoGingaRecord
¢¢ËâË¡²ÎÉ±¥Þ¥¸¥«¥ë¥®¥ó¥¬ ºîÉÊ¥Úー¥¸¡§https://manga.nicovideo.jp/comic/74072
¢¢ËâË¡²ÎÉ±¥Þ¥¸¥«¥ë¥®¥ó¥¬ ¸ø¼°X¡§https://x.com/MAGICAL_GINGA
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¶¶ä²Ï¥ì¥³ー¥É
¢¢ÀßÎ©¡§2025Ç¯1·î
¢¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉðÅÄ Þ«¼ù
¢¢»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IP´ë²èÀ©ºî¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¢¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://choginga-record.com/