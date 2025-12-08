²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Î¡Ö¤Ò¤Î¤Ìô¶É¡×¤¬Âè11²ó¤Õ¤¯¤·¤Þ»º¶È¾Þ¡¦¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ
²ñ´îÃÏ°èÌô¶É¥°¥ëー¥×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò²ñ´î¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÌô¼ù¡¡ËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÇÏ¾ìÍ´¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö²ñ´î¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤Î¤Ìô¶É¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊ¡ÅçÌ±Êó¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè11²ó¤Õ¤¯¤·¤Þ»º¶È¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Î¤Ìô¶É³°´Ñ
¢¡ ¤Õ¤¯¤·¤Þ»º¶È¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¡ÅçÌ±Êó¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¡¢Ê¡Åç¸©Æâ¤ËËÜ¼Ò¡¢¤â¤·¤¯¤ÏµòÅÀ¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÉ½¾´¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¡¢ÅÁÅý¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢¼ã¤ÁÏ¶È¼Ô¤ä½÷À¤Î²Ì´º¤ÊÄ©Àï¤Ê¤É¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì³«Âó¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¸©Æâ¤Î´ë¶È³èÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¼õ¾ÞÂÐ¾Ý»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ò¤Î¤Ìô¶É¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔÅìÀéÀÐ1-2-30¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¿Þ½ñ´ÛÊ»Àß·¿Ìô¶É¤È¤·¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë°åÎÅ»ÜÀß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ìô¶É¥â¥Ç¥ë¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
(1) Ìô¶Éµ¡Ç½
Ê¬Êñµ¡¡¢¼«Æ°Ä´ºÞÃª¡¢Ìµ¶ÝÄ´ºÞ¼¼¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÊÝÍ¤·¡¢½èÊýäµÄ´ºÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºßÂð°åÎÅ¤ä»ÜÀßÂÐ±þ¤Ë¤âÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½Åª¤«¤Ä¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Î¤Ìô¶É¤ÎÉþÌô»ØÆ³¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÈÂÔ¹ç¼¼
(2) ¤Ò¤Î¤Ìô¶ÉÇ§Äê±ÉÍÜ¥±¥¢¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¾ï¶Ð2Ì¾¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬±ÉÍÜÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¸þ¤±¹ÖÏÃ¤Î³«ºÅ¤ä¹Ö»Õ¤ÎÇÉ¸¯¡¢Ìô¶É¤Î¥ªー¥×¥ó²ñµÄ¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ä´Íý¶µ¼¼¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌôÊª¼£ÎÅ¤È±ÉÍÜ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Êñ³çÅª¤Ê·ò¹¯»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ï6～10Ì¾¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤Ëº®¤¶¤Ã¤ÆÌô¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²²Ã
(3) ¤Ò¤Î¤¿Þ½ñ´Û
³«Àß2Ç¯¤Ç1000ºý¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¢½ñ¤òÊÝ´É¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¸þ¤±¤ËÂß¤·½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡Ö¿ä¤·ËÜ¥³ー¥Êー¡×¤òÀßÃÖ¤·ËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯¤Ë¿ô²óÏ¯ÆÉ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¯ÆÉ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂô»³¤ÎÊý¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
(4) Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹
Ìô¶É¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¿á¤È´¤±2³¬¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌÚÂ¤¡ÊÊ¡Åç¸©～ÆÊÌÚ¸©»º¤Ò¤Î¤ºà»ÈÍÑ¡Ë¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤È¥Õ¥êーWi-Fi¤ò´°È÷¡£
¤Ò¤Î¤Ìô¶É2³¬¤Î¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¡Ê±ü¤Ï¥ªー¥×¥ó²ñµÄ¼¼¡Ë
ÆÃ¤Ë¶áÎÙ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¡¢Ê¿Æü5～15¿Í¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï10～20¿Í¤¬Æü¡¹ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ÅÍ×¤Êµï¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìô¶É³°¼þ¤Î¸®²¼¤Ë±ïÂ¦É÷¤Î¥Ù¥ó¥Á¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÊÄ¶É»þ¤Ç¤âµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2³¬¤Ï¡¢¤Ï¤À¤·¡Ê·¤²¼¡ËÍøÍÑ¤Î¤¿¤á·¤¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤Î°ÜÆ°ËÜÃª¤ÏÃ»ÂçÀ¸¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî
¢¡ ¤Ò¤Î¤Ìô¶É¤¬¼è¤êÁÈ¤à¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö½èÊýäµ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÌô¶É¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö°ìÈÖ¿È¶á¤Ê°åÎÅ¤ÎÀìÌç¿¦¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦Ìô¶É¤Î¿·¤·¤¤Ìò³ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Þ½ñ´Û¥¹¥Úー¥¹¡¢Ç§Äê±ÉÍÜ¥±¥¢¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ÇÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤Ìô¶É¤ÎÌò³ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è³èÀ²½¤ÈÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È
Î¢ÈØÄô¤Î¥Ïー¥Ö±à¡ÖBandia¡×¤È¤Î¥³¥ì¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー»î°û²ñ¡¢²ñÄÅÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÂ´¶ÈÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊËÜÃªÀ½ºî¡Ë¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Ð¥È¥ë½àÍ¥¾¡¤ÎÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤Î¿ä¤·ËÜ¥³ー¥ÊーÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°Õ¼±¤·¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ìô¶É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ¡¦ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°
¶áÎÙÄ®Æâ²ñ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¡¢Ìë´Ö¾ÈÌÀ¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ëËÉÈÈÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹¿¿å»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌô¶É³«Êü¤Î¼è¤ê·è¤á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉºÒ¡¦ÃÏ°è¤Î°Ý»ý¡¦³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹Åô¤ÎÀßÃÖ¤ÎÂåÂØ°Æ¤È¤·¤ÆÌô¶É¤Î³°Éô¾ÈÌÀ¤ò³èÍÑ
¢¡ ²ñ´î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Ç5Ìô¶É¡¢¤¤¤ï¤»Ô¤Ç2Ìô¶É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë4Ë¡¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤é¤¬Ä®¤ò»Ù¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Ìô¶É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥°¥ëー¥×³µÍ×¡ä
Ì¾¡¡¡¡¡¡¾Î¡¡¡¡²ñ´îÃÏ°èÌô¶É¥°¥ëー¥×
¹½ À® ´ë ¶È¡¡¡¡²ñÄÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò²ñ´î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌô¼ù¡¢¿¹Ç·É÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤ï¤¡§¥ª¥ê¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¤Ò¤Î¤Ìô¶É±¿±Ä´ë¶È³µÍ×¡ä
Ì¾¡¡¡¡¡¡¾Î¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌô¼ù
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÇÏ¾ìÍ´¼ù
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡¡¡¡Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔÂçÄ®1-1-16
ÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡¡¡¡0242-29-5252
web¥Úー¥¸¡¡¡¡https://www.aiki-ph.co.jp/
¼Ò¡¡Æâ¡¡Êó¡¡¡¡https://note.aiki-ph.co.jp/
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡¡¡¡52¿Í
Ç§¡¡¡¡¡¡Äê¡¡¡¡¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000064693.html)¡¢¥æー¥¹¥¨ー¥ëÇ§Äê(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000064693.html)
