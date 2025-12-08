¡Ø¾®¤µ¤Ê²È PACO¡Ê¥Ñ¥³¡Ë¡Ù¡¢°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê½»¶õ´Ö¡ÖPACO-TRAILER¡×¤òÅìµþ¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¥·¥çー¤Ø½ÐÅ¸
½»¶õ´Ö¡¦¾¦¶õ´Ö¤Î¿·ÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥àÀß·×»Ü¹©¤ò»ö¶È¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー ¡Ê·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±×ÅÄ ·ò»ê¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¾®¤µ¤Ê²È PACO¡Ê¥Ñ¥³¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë～28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¥·¥çー¡×¤Ë¡¢°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê½»¶õ´Ö¥â¥Ç¥ë¡ÖPACO-TRAILER¡×¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï3Æü´Ö¤Ç 21,107Ì¾ ¤¬Íè¾ì¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤ÊÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼ÔÍÍ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢½»Âð¡¦½ÉÇñ¡¦Å¹ÊÞ¡¦¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÍÑÅÓ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ PACO-TRAILER¤È¤Ï
PACO-TRAILER¡Ê¥Ñ¥³¡¦¥È¥ìー¥éー¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¾®¤µ¤Ê²È PACO¡Ù¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÀß·×»×ÁÛ¤ò³è¤«¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê½»¶õ´Ö¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë½»Âð¡Ë ¤Ç¤¹¡£¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¸£°ú°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¡¢½»ÂðÍÑÅÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È³èÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®¤µ¤Ê²È PACO¡Ù¤¬¡ÈÀßÃÖ¤·¤ÆÊë¤é¤¹½»Âð¡É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢
PACO-TRAILER¤Ï ¡È¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ»È¤¨¤ë½»¶õ´Ö¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿È¿¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Á´¹ñ¤ÎFC²ÃÌÁÅ¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê½»¶õ´Ö¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñ¡¦´Ñ¸÷¶È¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÎÎ°è¤È¤Î¶¨¶È¡¢ºÒ³²»þ¤Î²¾ÀßÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤ò°ú¤Â³¤¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
～¡Ö¾®¤µ¤Ê²È PACO(¥Ñ¥³)¡×¤È¤Ï～
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸Í·ú=²ÈÂ²¤Ç½»¤à¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¡Ö¸Ä¿Í¶õ´Ö¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¸Í·ú½»Âð¡£
Ìó4ÄÚ¤Î¶õ´Ö¤ÇºÇ¾®¸Â¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¡£
¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ä¥¹¥Úー¥¹¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢
¿´¤¬Ë¤«¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤Î¤¢¤ëÀß·×¡¢Ã»¹©´ü¤Ç¤ÎÀßÃÖ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¹©¾ìÀ¸»º¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿½»Âð¤Ï¡¢²¾Àß½»Âð¤«¤éÄê½»½»Âð¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢ÆÃ¤ËºÒ³²Éü¶½¤Î¸½¾ì¤Ç¤½¤Î½ÀÆðÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
～¤ªµÒÍÍ¤Î¹¬¤»¤òÄÉµá¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ～
Êë¤é¤·¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹©¾ìÀ¸»º¤·¡¢·úÃÛ¸½¾ì¤Ø±¿Á÷¡¦ÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÖPACO¡Ê¥Ñ¥³¡Ë¡×¡£ ¡Ø¸¤¯¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤½¤¦¡ª¡Ù¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
