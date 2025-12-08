¡Ú½¬¤¤»ö¤Î³Êº¹ÌäÂê¡ÛÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊÝ¸î¼Ô4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖÄÌ¤¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤ä¡ÖÂÎ¸³³Êº¹¡×¤ò¼Â´¶
¢£½¬¤¤»ö¤Î³Êº¹ÌäÂê¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁªÂò¤Î¼«Í³¤äµ¡²ñ¤ÎÊ¿ÅùÀ¤¬¶áÇ¯¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¬¤¤»ö¤ÎÁªÂò»è¤ä»²²Ã¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¡Ö³Êº¹¡×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ïschola¡Ü¡Ê¥¹¥³¥é¥×¥é¥¹¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÊÝ¸î¼Ô183Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½¬¤¤»ö¤Î³Êº¹ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½¬¤¤»ö¤Î³Êº¹ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î11Æü ～ 11·î25Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÊÝ¸î¼Ô
Í¸ú²óÅú¡§183¥µ¥ó¥×¥ë
¼ÁÌäÆâÍÆ¡§
¼ÁÌä1¡§¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¸½ºß¡¢½¬¤¤»ö¤ä¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä2¡§¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬¤¤»ö¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä3¡§½¬¤¤»ö¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò3¤Ä¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä4¡§¼ÂºÝ¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÂÎ¸³¡Ù¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä5¡§¤½¤¦´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä6¡§½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä7¡§ÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä8¡§½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä9¡§½¬¤¤»ö¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³³Êº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä10¡§¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤ËÂÎ¸³³Êº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸¶Â§¤È¤·¤Æ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·É½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£43.4%¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬¤¤»ö¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡×
¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¸½ºß¡¢½¬¤¤»ö¤ä¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¤¤»ö¤Ë¡ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ï45.4%¤ÈÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤ä²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¬¤¤»ö¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¡¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬¤¤»ö¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤½¬¤¤»ö¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤¬43.4%¤Ç¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¸þ¾å¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö³Ø½¬½Î¡×¤¬32.5%¤È¹â¤¯¡¢ÂÎÎÏ¡¦µ»Ç½¤È³ØÎÏ¤ÎÎ¾Êý¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹»Ö¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½¬¤¤»ö¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î²óÅú
¡¦¤ª³¨ÉÁ¤¶µ¼¼¡£¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
¡¦¤½¤í¤Ð¤ó¡£¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡£¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
¡¦Ìîµå¡£¡Ê½÷À¡¦40Âå¡Ë
¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡£¡Ê½÷À¡¦40Âå¡Ë
¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤È¥í¥·¥¢¸ì¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½÷À¡¦40Âå¡Ë
¡¦½¬»ú¡£¡ÊÃËÀ¡¦50Âå¡Ë
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î½¬¤¤»ö¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤äÌîµå¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä·Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¶µ¼¼¤ä¤½¤í¤Ð¤ó¡¢½¬»ú¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¡¦·Ý½ÑÅª¤ÊÊ¬Ìî¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¬¤¤»ö¤â¸«¤é¤ì¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤äÂ¿³ÑÅª¤ÊºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÁªÂò»è¤òÉý¹¤¯¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£65.1%¤¬¡¢½¬¤¤»ö¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡Êµ÷Î¥¡¦Á÷·Þ¡Ë¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢½¬¤¤»ö¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¤¤»ö¤òÁª¤ÖºÝ¤ÎºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤Ï¡ÖÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¡×¤è¤ê¤â¹â¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£Á÷·Þ¤ä»þ´Ö³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬¡¢½¬¤¤»öÁª¤Ó¤ÎºÇÂç¤ÎÀ©Ìó¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£91.5¡ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÂÎ¸³¡Ù¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¡Ö´¶¤¸¤ë¡×
¼¡¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÂÎ¸³¡Ù¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¡×¤È¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ´¶¤¸¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È91.5%¤È¡¢ËþÂÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½¬¤¤»ö¤¬¡¢³ØÎÏ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤äÀº¿ÀÅª¤Ê½¼¼Â¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²óÅúÍýÍ³¤ò¤¯¤ï¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é±Ñ²ñÏÃ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤á¤¤á¤¤È¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦»ú¤ò¥¥ì¥¤¤Ë½ñ¤¯¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æ±À¤Âå¤Î»Ò¶¡¤Ë¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ´¶¤¸¤ë¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦Ä·¤ÓÈ¢¤¬Èô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦»Ò¶¡¤Î¾åÃ£¶ñ¹ç¤ò¤ß¤Æ¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦°ìÄÌ¤ê±Ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ç¯Ãæ¤«¤é¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³ÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¶µºà¤ä¼ø¶ÈÆâÍÆ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¿Êµé¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÄÌ¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö±Ñ²ñÏÃ¤Î¼«Á³¤Ê½¬ÆÀ¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤Êµ»Ç½¤Î¾åÃ£¡ÊÄ·¤ÓÈ¢¡¢¿å±Ë¡Ë¡×¡Ö·ÑÂ³ÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¶µºà¤äÆâÍÆ¤ÎÉÔÅ¬¹ç¡×¤ä¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°ÕÍßÉÔÂ¡×¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£
¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¤È¶µ¼¼¤Î¼Á¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£25.3%¤¬¡¢½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Î25.3%¤¬½¬¤¤»ö¤Ë¡ÖÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬²¿¤é¤«¤Î¾ãÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÁ÷·Þ¤¬ÂçÊÑ¡×¤¬61.9%¡¢¡ÖÈñÍÑ¤¬¹â¤¤¡×¤¬57.1%¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬52.4%¤È¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¡¦»þ´ÖÅª¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢½¬¤¤»ö¤Î·ÑÂ³¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦·»Äï¤â¤¤¤ÆÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¬ÂçÊÑ¡£»þ´Ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¶á¤¯¤Ë¶µ¼¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢»þ´Ö¤È¥³¥¹¥ÈÌÌ¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Âç±«¤Ê¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ê¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ç¯¡¹·î¼Õ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦³Ø¹»¤Î»þ´Ö³ä¤äÂ¾¤Î½¬¤¤»ö¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢·»Äï¤ÎÁ÷·Þ¤ä°Å·¸õ¤Ë¤è¤ë¿Æ¤ÎÏ«ÎÏ¡¢·î¼Õ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¡¢¤Û¤«¤Î½¬¤¤»ö¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ë¤è¤ë»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£26.5¡ó¤¬¡¢½¬¤¤»ö¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³³Êº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢½¬¤¤»ö¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³³Êº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤È¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ26.5%¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Î4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¸³¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ÂÎ¸³³Êº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×ÍýÍ³¤ò¤¯¤ï¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦±¿Æ°ÂÎ¸³¤Ê¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦³Ø¹»¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤»ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼ø¶È»²´Ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤Î»Ò¤ò¤ß¤¿»þ¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤Î°ã¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¿åÃå¤¬°ì¿Í¤ÇÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿§¡¹½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤Á¤ÏÈñÍÑ¤ä»þ´Ö¤ò½ÏÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¤·¤«ÄÌ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
ÊÝ¸î¼Ô¤¬´¶¤¸¤ëÂÎ¸³³Êº¹¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤ÃÎ¼±¤äµ»Ç½¡×¤Îº¹¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ö¿å±Ë¤Î¼ø¶È¡×¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤Î¾ì¤Ç½¬¤¤»ö¤ÎÍÌµ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¡¢ÈñÍÑ¤ä»þ´Ö¤ò½ÏÎ¸¤»¤ºÂ¿ÍÍ¤Ê½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤ë²ÈÄí¤È¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¡¢³Êº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢½¬¤¤»ö¤Î³Êº¹ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Î26.5%¤¬¡ÖÂÎ¸³³Êº¹¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶°ø¤Ï¡ÖÁ÷·Þ¤ÎÉéÃ´¡×¡ÖÈñÍÑ¡×¡Ö»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¡×¤¬Íí¤àÄÌ¤ï¤»¤Ë¤¯¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¬¤¤»ö¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡ÖÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤¬ºÇ½Å»ë¤µ¤ì¡¢¿Æ¤ÎÏ«ÎÏ¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Êº¹¤Ï¡¢¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤ä¼ø¶È»²´Ñ¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Êµ»Ç½º¹¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³µ¡²ñ¤Îº¹¤¬²ÝÂê¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë½¬¤¤»ö¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤¿¤¤¡¢´ÉÍý¤ò³Ú¤Ë¤·¡¢À¸ÅÌ¤È¤Î»þ´Ö¤òÂ¿¤¯¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ëÀèÀ¸¤ä·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
