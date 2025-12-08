¡ÚÂçÁÝ½ü¤«¤é»Ï¤á¤ë¼Î¤Æ¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û¥ê¥æー¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹R-LOOP¤òBOOKOFF142Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ
¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÆâ¹¯Î´¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBOOKOFF¡×Åù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¼ç¤ËËÜ¡¦¥½¥Õ¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¼è¤ê°·¤¦142Å¹ÊÞ¤ÎBOOKOFF¤Ë¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿ÉÔÍ×ÉÊ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖR-LOOP¡Ê¥¢ー¥ë¥ëー¥×¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¤â½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¡£ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ªÇä¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤°áÎà¤äÉþ¾þ»¨²ß¤ò¡¢ËÜ¤äCD¤Ê¤É¤ò¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤ËÆ±¤¸Å¹ÊÞ¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼ê´Ö¤Ê¤¯¼êÊü¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Æ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
BOOKOFF°ðÌÓ¥Þ¥ë¥¨¥ÄÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¡ËÀßÃÖ¤ÎÍÍ»Ò
¢£ÉÔÍ×ÉÊÈ¯À¸¾õ¶·¥Äー¥È¥Ã¥×¤Î½ñÀÒ¤È°áÎà¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¼ê´Ö¤Ê¤¯¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¼Â¸½
ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¼êÊü¤¹ÊýË¡¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÊª¤òÇä¤ëºÝ¤Ï¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¾ðÊóÅÐÏ¿¡¦½ÐÉÊ¡¦È¯Á÷»þ¤ÎºÊñ¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤È½àÈ÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÌµÎÁ²ó¼ý¤ÏÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÄí¤Ç¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍ×ÉÊ¤Î¾å°Ì¤Ï¡Ö½ñÀÒ¡Ê29.1¡ó¡Ë¡×¡Ö°áÎà¡¦Éþ¾þÉÊ¡Ê25.8¡ó¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢°áÎà¤Î50¡ó°Ê¾å¤Ï¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡¦¥½¥Õ¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¡ÖR-LOOP¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò ¡ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¼ê´Ö¤Ê¤¯¼êÊü¤»¤ë¡É ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê½Û´Ä·ÐºÑ¡Ë¤Ç¤â¡¢²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÀµ¤·¤¤½Û´Ä¹ÔÆ°¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£¡ÖR-LOOP¡×¤Ç²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤Ï¸¡ÉÊ¸å¡¢¥ê¥æー¥¹¤Ç¤¤ë¥â¥Î¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬³¤³°¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖJalan Jalan Japan¡Ê¥¸¥ã¥é¥ó¡¦¥¸¥ã¥é¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¡Ö¼¡¤Ë»È¤¦¿Í¡×¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÁÝ½ü¤ä¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¡¢¥â¥Î¤ò¼êÊü¤¹µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëBOOKOFFÅ¹ÊÞ¤Ø²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°áÎà¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤ÎÇÑ´þ¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¸ÅÊª±Ä¶ÈË¡¡Ê¾¼ÏÂ24Ç¯5·î28ÆüË¡Î§Âè108¹æ¡¢½ê´É¡§·Ù»¡Ä£À¸³è°ÂÁ´¶ÉÀ¸³è°ÂÁ´´ë²è²Ý¡Ë
¢¨2 ´Ä¶¾Ê¡Ã¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¥ê¥æー¥¹µ¬ÌÏ»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¡Ê2025Ç¯6·î¡Ëhttps://www.env.go.jp/content/000321556.pdf
¢¨3 ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ãhttps://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/shigenjunkan/circular_economy/action/index.html
¢£17¥ö·î¤ÇÌó30¥È¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ø½Û´Ä¡£¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò²ò·è¤·ºÇ¹â¤Î¥ê¥æー¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡
¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¾¦ºà¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿Âç·¿Å¹ÊÞBOOKOFF SUPER BAZAAR¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¶ー¡Ë¤Î½ÐÅ¹¤ä¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ºà¤ò¶¯²½¤·¤¿Å¹ÊÞ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ»ö¶È735Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï123Å¹ÊÞ¤È¡¢¸½ºß¤ÏÁ´ÂÎ¤Î16%¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¼ê´Ö¤Ê¤¯°áÎà¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤Î¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÅ¹ÊÞ¤ÎÍøÍÑ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2024Ç¯6·î¤«¤é2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î17¥ö·î´Ö¡¢12ÅÔÉÜ¸©¤Ë¤¢¤ë29Å¹ÊÞ¤ÎBOOKOFF¤Ë¤Æ¡ÖR-BOX¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ç²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤Î¤¦¤ÁÌó30¥È¥ó¤¬¡ÖJalan Jalan Japan¡×¤Ë¤Æ¥ê¥æー¥¹¤µ¤ì¡¢²ó¼ýÎÌÁ´ÂÎ¤Î89%¤ò¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤¦¤Á42.1%¤¬¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖR-BOX¡×¤Ç¼êÊü¤¹¤³¤È¤òÁªÂò¡£²ó¼ý¸å¤Î»ÈÍÑÍÑÅÓ¤ÎÌÀ³Î¤µ¤ä¡¢ËÜ°Ê³°¤ÎÉÊÊª¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¼êÊü¤»¤ëÍøÊØÀ¤«¤é¡¢Ìó14,000Ì¾°Ê¾å¤ËÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤ò¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É170¤òÄ¶¤¨¤ëµòÅÀ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖR-LOOP¡×¤ÈÌ¾¾Î¤òÅý°ì¤·¡¢142Å¹ÊÞ¤ÎBOOKOFF¤ËÀßÃÖ¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÅ¸³«Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖR-LOOP¡×ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.rloop.jp/
ÀßÃÖ´°Î»Æü¡§2025Ç¯11·î30Æü
ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¿ô¡§142Å¹ÊÞ
¨¡¨¡¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò²ò·è¤·¤¿¼ÂÀÓ¨¡¨¡
¡ÖR-BOX¡×ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î～2025Ç¯10·î¤Î17¥ö·î´Ö
ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¿ô¡§29Å¹ÊÞ
²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¡¦Éþ¾þ»¨²ß¡§Ìó30¥È¥ó
¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¡§89¡ó
ÍøÍÑ¼Ô¿ô¡§Ìó14,000Ì¾
¢£R-LOOP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸³è¼Ô¤Ë¡È¤¹¤Æ¤Ê¤¤ÁªÂò¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëR-LOOP¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡¢½êÄê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÉÔÍ×¤Ê°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ß¤ò²ó¼ý¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ê¥æー¥¹¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤Î²ó¼ý¡¦ºÆÀ¸¤Î½Û´Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBPLab¤È¶¦Æ±±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ó¼ý¸å¤Ï¸¡ÉÊ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥°¥ëー¥×¤Î³¤³°¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖJalan Jalan Japan¡×¤Ê¤É¤Ç¥ê¥æー¥¹¤·¡¢¥ê¥æー¥¹¤Ë·Ò¤²¤¿ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤¬NPOË¡¿Í¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Åö¼Ò´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤°áÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Ï¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ê²ó¼ýÂÞ¤ä¡¢ÀßÃÖÀè¤Ø¤ÎÄê´üÅª¤ÊÊó¹ð¡¦¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¡£½é´üÆ³Æþ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÀßÃÖµòÅÀ¿ô¡§178µòÅÀ¡¢²ó¼ýÎÌ¡§37,330kg¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¡§92.1%
¡Ê2024Ç¯11·î～2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡Ë
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¼êÊü¤·Êý¤ÎÁªÂò»è
¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâBOOKOFF»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â¤¤ÀÜµÒÎÏ¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ëÉ´²ßÅ¹Æâ¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Öhugall¡Ê¥Ï¥°¥ªー¥ë¡Ë(https://www.hugall.co.jp/)¡×¡¢Çã¼èÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡ÖRehello¡Ê¥ê¥Ï¥í¡Ë(https://www.bookoff.co.jp/sell/rehello/)¡× ¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Ú¥¢¡¦Çã¼è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡Öaidect ¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¯¥È¡Ë(https://www.aidect.jp/)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥ê¥æー¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖBOOKOFF USA(https://www.bookoffusa.com/)¡×¡¢¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ä¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖJalan Jalan Japan¡Ê¥¸¥ã¥é¥ó¡¦¥¸¥ã¥é¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë(https://www.jalanjalanjapan.com.my/)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://www.bookoff.co.jp/sbp/)¡×¤Ê¤ÉËÜ¤Î´óÂ£¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥æー¥¹¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ä¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤ÎÉÔÍ×ÉÊ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖR-LOOP¡Ê¥¢ー¥ë¥ëー¥×¡Ë(https://www.rloop.jp/)¡×¡¢¤ª¶á¤¯¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¤´¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥ÕÂðÇÛÇã¼è(https://www.bookoffonline.co.jp/files/selltop.html)¡×¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤ÎÇã¼èººÄê³Û¤òÇ¤°Õ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´óÉÕ¤·¤ÆÃ¯¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥â¥Á¤È¡£(https://www.bookoffonline.co.jp/files/sellfund/)¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤éÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¼¡¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤Î¤â¤È¤Ø½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢¼êÊü¤·Êý¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Instagram¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥µー¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ã¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¡×
¥ê¥æー¥¹¤È¤Ï¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¾Ð´é¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¡£Instagram¤Ë¤Æ´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¾Ð´é¤òÌ¤Íè¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ëÊë¤é¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/smile.circulation8/
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BOOKOFF¤Ï1990Ç¯¡¢35ÄÚ¤ÎÀéÂåÅÄÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±ÄÍýÇ°¡Ö»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡¦Á´½¾¶È°÷¤ÎÊª¿´Î¾ÌÌ¤Î¹¬Ê¡¤ÎÄÉµá¡×¤Î¤â¤È60¼Ò°Ê¾å¤Î²ÃÌÁ´ë¶È¤È¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¹ñÆâ³°Ìó800Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÏÌó8,800Ëü¿Í¡¢Ç¯´ÖÇäÇãÅÀ¿ô6²¯8ÀéËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¸½ºß¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤ä¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ø½ÐÅ¹¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ä¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤Î³¤³°»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥ê¥æー¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ö¶È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.bookoffgroup.co.jp
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡ ¡§https://www.bookoff.co.jp
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¡§https://shopping.bookoff.co.jp
¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬¹Í¤¨¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡§
https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/
½Û´Ä¤¬¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ë¡Ö¡ç¡×¤«¤é¡¢Ëè·î8Æü¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.bookoffgroup.co.jp/contact_us/top/contact-us-02/