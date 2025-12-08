¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¿·À»ÃÏ¡ØÆüËÜ¶¶ Music Liver¡Ù
ÆüËÜ¶¶ Music Liver ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñー¥È¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä® ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅèºêÂöÌé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½Ê¸²½¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿ÅìµþÆüËÜ¶¶¤Ë¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖÆüËÜ¶¶ Music Liver¡×¤òËè½µ¶âÍËÆü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¸øÇ§¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥×¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç110ÁÈ¤ò±Û¤¨¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¹¥±é¡£¹Ô¤¸ò¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¤äË¬ÆüÎ¹¹ÔµÒ¤¬Â¤ò»ß¤á²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÃÏ²¼ÊâÆ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢µ¤²¹¤âÊÝ¤¿¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¤âÂç¹¥É¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTokyo Street Live 4K¡Ù¤Ë¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö²½¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆâÌÌ¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¤´ÅöÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¶¶¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¸½ºß¡¢SILVER STAGE¡ÊÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°ÃúÌÜÃÏ²¼ÊâÆ»¡Ë¡¢BRONZE STAGE¡ÊÆüËÜ¶¶°ÆÆâ½êÁ°¡Ë¤ÎÆó¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢SILVER STAGE¤Ï³Ö½µ¶âÍËÆü¡ÊÂè2Âè4¶âÍËÆü¡Ë¡¢BRONZE STAGE¤ÏËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SILVER STAGE¡ÊÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°ÃúÌÜÃÏ²¼ÊâÆ»¡Ë
BRONZE STAGE¡ÊÆüËÜ¶¶°ÆÆâ½êÁ°¡Ë
²ñ¾ì¿Þ
¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÅÐÎµÌçÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅÐÏ¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö´ë²è¤ä¡¢¥¢¥ïー¥ÉÅª¤ÊÁí·è»»¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¡¢Ã±¤Ë¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Æー¥¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤òÆüËÜ¶¶ Music Liver ¤Ç¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤äÃÏ°è¤Î¾¦Å¹¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÎÊý¡¹¤ÎÍý²ò¤Ë¤âÅØ¤á¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿Ï¢Æ°»Üºö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æー¥¸ÀßÈ÷¤âÈ÷¤¨¤¿AGORA CAFE
ÃíÌÜ¤Î12/12¤Ï¡¢¥ª¥ª¥Î¥·¥ª¥ê¡¢ºù¡¢ÃæÂ¼ÍªÂÀ¡¢yukaDD¡¢Ì«¤æ¤º¤Î5ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
SILVER STAGE¡ÊÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°ÃúÌÜÃÏ²¼ÊâÆ»¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ª¥Î¥·¥ª¥ê¤ÈÏ©¾åLIVE¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Æ³èÆ°Ãæ¤Îºù¤¬ÅÐ¾ì¡£
BRONZE STAGE¡ÊÆüËÜ¶¶°ÆÆâ½êÁ°¡Ë¤Ë¤ÏBLIVALNOA¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ô¥¡¥ë¥Î¥¢¡Ë¤Î¥êー¥Àー·ó¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎÃæÂ¼ÍªÂÀ¤È¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿²ÎÀ¼¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎyukaDD¡¢2025Ç¯4·î¹â¹»Â´¶È¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ø°Ü¤·¤¿Ì«¤æ¤º¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ëý¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÇòÇ®¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
12/12 ¥¹¥Æー¥¸¾ÜºÙ
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û
17:30～¡¡SILVER STAGE¡¡¥ª¥ª¥Î¥·¥ª¥ê
18:50～¡¡SILVER STAGE¡¡ºù
17:30～¡¡BRONZE STAGE¡¡ÃæÂ¼ÍªÂÀ
18:20～¡¡BRONZE STAGE¡¡yukaDD
19:10～¡¡BRONZE STAGE¡¡Ì«¤æ¤º
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û
ÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°ÃúÌÜÃÏ²¼ÊâÆ» *COREDO¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹Á°ÃÏ²¼1³¬¡§SILVER STAGE
ÆüËÜ¶¶°ÆÆâ½êÁ° *COREDO¼¼Ä®1ÃÏ²¼1³¬¡§BRONZE STAGE
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
ÌµÎÁ
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»Ü¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÅù¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤ª¤ª¤Î¤·¤ª¤ê
¥ª¥ª¥Î¥·¥ª¥ê
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¢¤¼¤ó¤Ö¤ä¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£
¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éºî¶Ê¤ò»Ï¤á¡¢Æ±»þ´ü¤«¤éÍÄÆëÀ÷¤È¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð±é¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖYAMAHA MUSICDISCOVERY 3rdSTAGE¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
2020Ç¯²Æ¤ËÃ±¿È¤Ç¾åµþ¤·¡¢¡Ö¥ª¥ª¥Î¥·¥ª¥ê¡×Ì¾µÁ¤Ç¤Î¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê¥á¥¸¥ãー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ä²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤¯¤é
ºù
ºë¶Ì¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£
½é¤Î2024Ç¯7·î¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖFree¡×¤òÈ¯Çä¡£
Ï©¾åLIVE¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¤Ê¤«¤à¤é¡¡¤æ¤¦¤¿
ÃæÂ¼ÍªÂÀ
BSÆü¥Æ¥ì¡Ø¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡Ù¤ÎTOP10¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡£
¸½ºß¤ÏÅìµþ23¶è¤Î¥´¥ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢BLIVALNOA¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ô¥¡¥ë¥Î¥¢¡Ë¤Î¥êー¥Àー·ó¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¥½¥í¤ä¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤â²¼ÀÑ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¥½¥í³èÆ°¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¡ª
¥æ¥« ¥Ç¥£ー¥Ç¥£ー
yukaDD
ÂçºåÉÜ½Ð¿È ¥½¥í¥·¥ó¥¬ー¡£
¡ÖDD¡×¤Ë¤Ï¡¢4·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ Diamond(¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¤Î¤è¤¦¤Ë²ÎÀ¼¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤òÌ¥Î»¤·¡¢
¸÷¤êµ±¤¯Diva(¥Ç¥£ー¥Ð)¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÄ¾¯¤Îº¢¤Ë±é²Î¤Ë¿¨¤ì¡¢10ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥¢¥®¥ì¥é¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Á¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÈR&B¡¢HIPHOP¤Î²Î¾§¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ»¤¦¡£
yukaDD¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿²ÎÀ¼¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¡£LA¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ß¤Ê¤È¡¡¤æ¤º
Ì«¤æ¤º
¾®³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¤ª¼Çµï¤ò½¬¤¤»Ï¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¤¡¢14ºÐ¤Ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢15ºÐ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¡¢»¥ËÚ¤ÎLIVE HOUSE¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖSUPERNOVA¡×¡¢¡ÖIMPACT ! XX¡×¡¢¡ÖTOKYO CALLING 2024¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤Ø½Ð±é¡£
2024Ç¯8·î¤ËÃÏ¸µ»¥ËÚ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò´°Çä¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥µー¥É¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÂçÀ¹¶·¤Ë½ª¤¨¡¢2025Ç¯4·î¹â¹»Â´¶È¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ø°Ü¤¹¡£
¸ø¼°SNS / HP
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È https://nmusicliver.jp/
X https://x.com/NML_info
TikTok https://www.tiktok.com/@info_nml?lang=ja-JP
Instagram https://www.instagram.com/nml___official/
ÆüËÜ¶¶ Music Liver ³µÍ×
10·î°Ê¹ß¡¢°ìÉôÆüÄø¤ò½ü¤¡¢Ëè½µ¶âÍË¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨10·î2½µ¡¢12·î1½µ¤Ï¡¢ÌÚÍË³«ºÅÍ½Äê
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û 2025Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë～
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û 17:30～20:00
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û
ÆüËÜ¶¶°ÆÆâ½êÁ°¡ÊCOREDO¼¼Ä®1ÃÏ²¼1³¬¡Ë¢¨Ëè½µ¶âÍËÆü
ÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°ÃúÌÜÃÏ²¼ÊâÆ»¡ÊCOREDO¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹ÃÏ²¼1³¬¡Ë¢¨Âè2Âè4¶âÍËÆü
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í»°±ÛÁ°±ØÄ¾·ë¡Ë
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û
Tokyo Street Live 4K¡¡https://youtube.com/@tokyostreetlive4k
ÆüËÜ¶¶¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡https://www.youtube.com/@ch-xi7ts