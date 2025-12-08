¡Ú¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Û¡Ø¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤¬¼¨¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¥¢ー¥È ～ ÇÀ¶È¡¦°å³Ø¡¦¶µ°é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê～¡Ù2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 - 17:00¡ÊÆüËÜ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¶¨²ñÀßÎ©µÇ°Á°Ìëº×¡Ë
³«ºÅ¼ñ»Ý
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¶¨²ñ¤ÎÀßÎ©¡Ê12·î21Æü¡Ë¤òµÇ°¤·¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀßÎ©µÇ°Á°Ìëº×¡Ø¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤¬¼¨¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¥¢ー¥È～ÇÀ¶È¡¦°å³Ø¡¦¶µ°é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥¹¡¦¥É¥ë¥Ê¥Ã¥Ï¤Ë¤¢¤ë¥·¥å¥¿¥¤¥Êー»×ÁÛ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡Ö¥²ー¥Æ¥¢¥Ì¥à¡×Íý»ö¤ÇÇÀ¶ÈÀìÌç²È¤Î¥æー¥ê¡¦¥Õ¥ë¥¿ー»á¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¤ò¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Î¶ÍÂ¼Î¤¼Ó»á¤Î¤ªÆó¿Í¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¶µ°é¡¦°å³Ø¡¦ÇÀ¶È¤Î¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå¤È¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¦Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Åì³¤Âç³Ø½ÂÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹£´¹æ´Û£µ³¬ Âç¹ÖµÁ¼¼ ¡õ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊZoom¡Ë
Äê°÷¡§²ñ¾ì300Ì¾¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó100Ì¾¡Ê¸åÆü ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê¡¢»ëÄ°´ü´Ö2¥ö·î¡Ë
»²²ÃÈñ¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß (Peatix) ¡§https://mirai-art-steiner.peatix.com/
¤ª¿½¹þ¤ß (Peatix¤´ÍøÍÑÉÔ²Ä¤ÎÊý¡¢¸½ÃÏ»²²Ã¡¦¸½¶â»ÙÊ§¤¤¤ÎÊý¤Î¤ß) ¡§https://forms.gle/fwSTMHRuW389SAKbA
ÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥æー¥ê¡¦¥Õ¥ë¥¿ー / Ueli Hurter
ÉáÊ×¥¢¥ó¥È¥í¥Ý¥¾¥Õ¥£ー¶¨²ñÍý»ö
¥²ー¥Æ¥¢¥Ì¥àÇÀ¶ÈÉôÌç¶¦Æ±ÂåÉ½
WELEDA (¥ô¥§¥ì¥À) ¼Ò¼èÄùÌò²ñÌò°÷
ÃÏµå¤Î¤¤¤Î¤Á¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ¾í¡¢°û¤ß¿å¡¢¶õµ¤¡¢µ¤¸õ¤ÏºÆÀ¸¤ÎÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¾ÃÌ×¤µ¤ì¡¢¿¢Êª¤äÆ°Êª¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¿Í´Ö ¤Î·ò¹¯¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»×¹Í¤òÅ¾´¹¤·¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤Î¤Á¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁÛÁü¤·Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤Íý²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô Æ°¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅú ¤¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÇÀ¶È¤Ç¤¹¡£ÇÀ¾ì¤ò ¡Ö¤Ò¤È¤Ä ¤ÎÀ¸¤¤¿Íµ¡ÂÎ¡×¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÅÚ¾í¤ÎÈîÍà¤µ¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¹â¤á¡¢ÇÀ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë·ò¤ä¤«¤Ê³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¼Á¤¬¹â¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇÀË¡¤Ï¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤Î»×ÁÛ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸¦µæ¡¦È¯Å¸¤òÂ³ ¤±¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÇÀ¶È¤Ï¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë ¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê´õË¾¤Ç¤¹¡£
¶ÍÂ¼Î¤¼Ó / Lisa Kirimura
°å»Õ¡¦Ç§Äê»º¶È°å
Å·äÝ³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò °å»Õ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥ÖÂåÉ½Íý»ö
AI¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë»þÂå¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸Ì¿¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦¼«Á³¤Î´Ø ·¸¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÊª¤ò´Ó¤¯¸¶Íý¤ò¼´¤Ë¥ß¥¯¥í ¤È¥Þ¥¯¥í¤Î±§ÃèÏÀ¤òÅý¹ç¤¹¤ë¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤Î»ëºÂ¤Ï¿Í¤ÈÃÏµåÁ´ÂÎ ¤ò°ì¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¤È¤â¿¼¤¯¶Á¤¹ç¤¤ ¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿´Ñ¤«¤éÌ¤Íè¤ËËÂ¤°Ê¸ÌÀ¤òÂó¤¯·Àµ¡¤È¤Ê ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¼Ô¡¦¶¦ºÅ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Æþ´Ö¥«¥¤/ Kai Iruma
ÆüËÜ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¶¨²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½
¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤Ï¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤Îº¬ËÜ¤Ï·Ý½Ñ¡Ê¥¢ー¥È¡Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¢ー¥È¤È¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤È¤¢¤ÎÀ¤¡¢Àº¿À¤ÈÊª¼Á¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¼«¸Ê¤ÈÂ¾¼Ô¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤äÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¸½¼Â¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Ì¿¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëº£¡¢¥æー¥ê¡¦¥Õ¥ë¥¿ー¤µ¤ó¤È¶ÍÂ¼Î¤¼Ó¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¾Êý¤ÈÅìÊý¤Î±ÃÃÒ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÀ¶È¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤È¿¨È¯¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ÈÍ¦µ¤¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÉ´¹ç»Ò / Yuriko Yamamoto
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ »³ËÜµÇ°²ñ ¤¹¤ß¤ì¤¬µÖ¤Ò¤À¤Þ¤ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
±§Ãè¤Ø¤Î°ÚÉÝ¡¢À¸Ì¿¤È¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¡¦·É°¦¤Ë¤è¤ê¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢É´Ç¯Á°¤Ë¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤Ï¶µ°é¡¦°å³Ø¡¦ÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤È¼ÂÁ©»ØÆ³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢À¤³¦¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏµå¤Î¤¤¤Î¤ÁÁ´ÂÎ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¤È¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤Î¼ÂÁ©¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ»ß¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥í¥°¥é¥à
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¸áÁ°¡Ê10:00-12:30¡Ë
1.³«²ñ°§»¢¡§Æþ´Ö¥«¥¤/ Kai Iruma¡ÊÆüËÜ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¶¨²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤¬¼¨¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¥¢ー¥È¡×
¡Ú»Ê²ñ¡Û ´äºêÀ²¹¾ / Harue Iwasaki ¡ÊÆüËÜ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¶¨²ñÀßÎ©½àÈ÷²ñ¡Ë
2.ÆÃÊÌ¹Ö±é£±. ¥æー¥ê¡¦¥Õ¥ë¥¿ー / Ueli Hurter
¡ÖÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«～¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÇÀË¡¤Î²ÄÇ½À～¡×
3.ÆÃÊÌ¹Ö±é£². ¶ÍÂ¼Î¤¼Ó / Lisa Kirimura
¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¤ÈÀ¸Ì¿¤ÎÌ¤Íè¡×
¸á¸å¡Ê13:30-17:00¡Ë
4.ÂÐÃÌ¡§¥æー¥ê¡¦¥Õ¥ë¥¿ー»á ¡ß ¶ÍÂ¼Î¤¼Ó»á
5.¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡Ú¿Ê¹Ô¡Û ÀÐÀî¹±É× / Tsuneo Ishikawa¡ÊÆüËÜ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¶¨²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡Û
¥æー¥ê¡¦¥Õ¥ë¥¿ー / Ueli Hurter ¡¡ ¶ÍÂ¼Î¤¼Ó / Lisa Kirimura
ÃæÂ¼¿¿Íý»Ò / Mariko Nakamura¡ÊÆüËÜ¥·¥å¥¿¥¤¥Êー³Ø¹»¶¨²ñÂåÉ½¡Ë
°ÂÃ£À²¸Ê / Harumi Adachi¡ÊÆüËÜ¥¢¥ó¥È¥í¥Ý¥¾¥Õ¥£ー°å³Ø¤Î°å»Õ²ñÂåÉ½¡Ë
ÐñÌî¾Í»Ò / Yoshiko Kano¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÇÀ¶È ¤Ý¤Ã¤³¤ï¤Ñ¹ÌÊ¸¼Ë¡Ë
6.¼Áµ¿±þÅú
7.ÊÄ²ñ°§»¢¡§»³ËÜÉ´¹ç»Ò / Yuriko Yamamoto ¡Ê»³ËÜµÇ°²ñ ¤¹¤ß¤ì¤¬µÖ¤Ò¤À¤Þ¤ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ Íý»öÄ¹¡Ë
²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ
¡¦¡Ø¥¢¥ó¥È¥í¥Ý¥¾¥Õ¥£ー°å³ØÆþÌç¡Ù¡Ê»³ËÜÉ´¹ç»ÒÃø¡¦¿·´©¡Ë ÀèÃå50Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨Ãø¼Ô¤Î¤´¸ü°Õ¤Ë¤è¤êÄó¶¡
¡¦¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇÀ²È¤ÎÊý¡¹¤¬°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ïー¥Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÅöÆü¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥æー¥ê¡¦¥Õ¥ë¥¿ー / Ueli Hurter
ÉáÊ×¥¢¥ó¥È¥í¥Ý¥¾¥Õ¥£ー¶¨²ñÍý»ö
¥²ー¥Æ¥¢¥Ì¥àÇÀ¶ÈÉôÌç¶¦Æ±ÂåÉ½
WELEDA¡Ê¥ô¥§¥ì¥À¡Ë¼Ò¼èÄùÌò²ñÌò°÷
2010Ç¯¤è¤ê¥²ー¥Æ¥¢¥Ì¥àÇÀ¶ÈÉôÌç¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢2020Ç¯¤è¤êÉáÊ×¥¢¥ó¥È¥í¥Ý¥¾¥Õ¥£ー (°ìÈÌ¿ÍÃÒ³Ø) ¶¨²ñÍý»ö¡£2020Ç¯¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÇÀ±à¡Ö¥íー¥Ó¥¨¡×¤Ç³èÆ°¤·¡¢¤½¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£2002Ç¯¤è¤ê¹ñºÝ¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¶¨²ñ(IBDA) Íý»ö¡¢2019Ç¯¤è¤êWELEDA¡¿¥ô¥§¥ì¥À¼Ò¼èÄùÌò²ñÌò°÷¡£2021Ç¯¤è¤ê¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯Ï¢ÌÁDemeter International¡¿¥Ç¥á¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë (BFDI) ´ÆººÌò¡£
¶ÍÂ¼Î¤¼Ó / Lisa Kirimura
°å»Õ¡¦Ç§Äê»º¶È°å
Å·äÝ³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò°å»Õ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥ÖÂåÉ½Íý»ö
°¦É²Âç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¡£Í½ËÉ°åÎÅ¤«¤é½ªËö´ü°åÎÅ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Î×¾²·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¿Í¤¬Êë¤é ¤¹¤³¤È¤Ç¿Í¤ÈÃÏµå¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£Ä»¼è¸©¡ÖÂç»³¤ÎÎ® °è¡×¤ÈÅìµþ¡Ö´Ý¤Î Æâ¥¨¥ê¥¢¡×¤òµòÅÀ¤ËÅÔ»Ô¤È¥íー¥«¥ë¤ÎÎ®°è¤ò·ë¤Ó¡¢ÃÏµåºÆÀ¸·¿·ÐºÑÔ¡¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê ¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ÖÄ²¤È¿¹¤Î¡ÖÅÚ¡×¤ò°é¤Æ¤ëÈùÀ¸Êª¤¬·ò¹¯¤Ë¤¹¤ë¿Í¤È´Ä¶¡×(¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ)Â¾Â¿¿ô¡£¼ç¤Ê ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!? TV¡Ù(Ä²³èÉ¾ÏÀ²È)Â¾¡£
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö https://phi.or.jp/phi
¡¦Å·äÝ³ô¼°²ñ¼Ò https://tenrai.co/
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆüËÜ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¶¨²ñÀßÎ©½àÈ÷²ñ
E-Mail: anthrojpstartup@gmail.com
¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ¡¦¸å±ç¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ
¡Ú¼çºÅ¡ÛÆüËÜ¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¶¨²ñÀßÎ©½àÈ÷²ñ
https://jrsa-web.jimdosite.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61584148785337
¡Ú¶¦ºÅ¡Û°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ »³ËÜµÇ°²ñ ¤¹¤ß¤ì¤¬µÖ¤Ò¤À¤Þ¤ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¤¹¤ß¤ì¤¬µÖ¤Ò¤À¤Þ¤ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥í¥Ý¥¾¥Õ¥£ー°å³Ø¤Î¹ñºÝÇ§¾Úµ¡´Ø AnthroMed(R)
¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¿ÇÎÅ¡¦ÌôÊªÎÅË¡¡¦´Ç¸î¥±¥¢¡¦³Æ¼ïÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¿´¿È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¤¿Åý¹çÅª¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://hidamari.yamamoto-kinen.or.jp/
¡Ú¶¦ºÅ¡ÛÅì³¤Âç³Ø¹ñºÝ³ØÉô
¡Ö¹ñºÝ³Ø¡×¤È¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊ¸²½¡¢¼Ò²ñ¡¢Ì±Â²¡¢¸À¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤Ç¤¹¡£ ¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¤ä¥×¥í¡¡
¥¸¥§¥¯¥È¥Ùー¥¹¤Î»²²Ã·¿¤Î³Ø¤Ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤«¤é¤À¤È¿´¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏµå¡¦¿ÍÎà¥ì¥Ù¥ë¤Î´¶
³Ð¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.u-tokai.ac.jp/ud-global-studies/
¡Ú¸å±ç¡ÛNPOË¡¿Í ÆüËÜ¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯°å³Ø¶¨²ñ
ÆüËÜ¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯°å³Ø¶¨²ñ¤Ï¿ÈÂÎ¡¦¿´¡¦À¸Ì¿¤¬°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö ´Ý¤´¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂª¤¨¤Æ¡¢
´µ¼Ô¤Î¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ÎÈ¯¸½¤È¼«Î©¤ò±ç½õ¤¹¤ë°åÎÅ¼Ô¤È¤½¤ì¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¶¨²ñ¤Ç¤¹¡£
https://www.holistic-medicine.or.jp
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¤Ý¤Ã¤³¤ï¤Ñ¹ÌÊ¸¼ËÀ¸»º¼Ô¥°¥ëー¥×
¤Ý¤Ã¤³¤ï¤Ñ¹ÌÊ¸¼ËÀ¸»º¼Ô¥°¥ëー¥×(·§ËÜ¸©Æî°¤ÁÉÂ¼¡¢µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¡¢·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô)
Å·¤ÈÃÏ¤Î´Ö¤ÎÇÀ¾ì¤ÇÀ¸Ì¿ÎÏ¤Î¤¢¤ëÎÉ¼Á¤ÊÇÀ»ºÊª¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤Î¡ÖÇÀ¶È¹ÖºÂ¡×¤ò´ð¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÇÀË¡¤Î¼ÂÁ©¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£