¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤­Êý²þ³×¡×¥¤¥áー¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦ÃÝÃæ Ä¾¿Í¤µ¤ó¤¬ ¡È¥É¥¯¥Ë¥ã¥ó¡É ¤ò°ì¿ÍÆóÌò¤Ç±é¤¸¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿·TVCM¡Ö»þ´ÖÆâ¿ÇÎÅ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡×ÊÔ¡¦¡Ö¥Áー¥à°åÎÅ¡×ÊÔ¡¡12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï

¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·TVCM¡Ö»þ´ÖÆâ¿ÇÎÅ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡×ÊÔ¤È¡Ö¥Áー¥à°åÎÅ¡×ÊÔ¤ò¡¢ËÜÆü¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¿·TVCM¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_64393.html¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°å»Õ¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò²þÁ±¤·¡¢·ò¹¯¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°åÎÅ¤Î¼õ¤±¼ê¤È¤Ê¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë°åÎÅ¤Î¼Á¡¦°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎTVCM¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°åÎÅ¤ò°Â¿´¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢CM¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÃÝÃæ¤µ¤ó¤È°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×±þ±ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー "¥É¥¯¥Ë¥ã¥ó" ¤È¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿·TVCM³µÍ×
½Ð±é¼Ô¡§ÃÝÃæÄ¾¿Í
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é½ç¼¡Êü±Ç³«»Ï
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡þCM¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö»þ´ÖÆâ¿ÇÎÅ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡×ÊÔ¡Ê15ÉÃ¡¿2¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë
´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÉÂ¾õÀâÌÀ¤ò¿ÇÎÅ»þ´ÖÆâ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³°Íè¿ÇÎÅ¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤¿¿ÇÎÅ»þ´ÖÆâ¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÉÂ¾õ¡¢¸¡ºº¡¢¼ê½Ñ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï°ìÁØ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²èURL¡§https://www.youtube.com/watch?v=d-Ct3XA_1hI
https://www.youtube.com/watch?v=YgPABEs4TVw
¡þCM¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Áー¥à°åÎÅ¡×ÊÔ¡Ê15ÉÃ¡¿1¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë
¡Ê1¡Ë¥¿¥¹¥¯¡¦¥·¥Õ¥È¡¿¥·¥§¥¢
°å»Õ¤ÎÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉô¤òÂ¾¤Î°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇ¤¤»¤¿¤ê¡Ê¥·¥Õ¥È¡Ë¡¢Ê¬Ã´¡Ê¥·¥§¥¢¡Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î¼À´µ¤ÎÀâÌÀ¡¢¸¡ºº¡¢ÉÂÅï¤Ë¤ª¤±¤ëÉþÌô»ØÆ³¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¯¼£ÎÅÂÐ±þ¤ä½Ñ¸å¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°å»Õ°Ê³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÊ£¿ô¼ç¼£°åÀ©
´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦°å»Õ¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢£±¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÊ£¿ô¤Î¼ç¼£°å¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã´Åö¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÊ£¿ô¤Î¼ç¼£°å¤¬»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°²èURL¡§https://www.youtube.com/watch?v=bqPR64PWk54
¢£ÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1956Ç¯3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶Â´¶È¡£1983Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¶¡¦¥Æ¥ì¥Ó±é·Ý¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤â¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£¡ØÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡ÙºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¢£¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤È¤Ï
ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò¡È²þ³×¡É¤·¡¢°å»Õ¤¬·ò¹¯¤ËÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë°åÎÅ¤Î¼Á¡¦°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_64393.html