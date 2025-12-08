¡Ú12·î11Æü(ÌÚ) ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ø ¸½¾ì¤Ë»É¤µ¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡© ― PoC¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¼çºÅ¡Ë
¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¤·´ë¶È¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ØSAT¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø ¸½¾ì¤Ë»É¤µ¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡© ― PoC¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ù¤ò12·î11Æü(ÌÚ) ¤Ë³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤È»ëÄ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
À¸À®AI¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤¬°ì½ä¤·¤¿º£¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡ÖPoC»ß¤Þ¤ê¡×¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤Ê²ÄÇ½À¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¸½¾ìÅ¸³«¤Ø¤Î³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¿ô¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬¿¿¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
――¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤ò¤É¤¦Á°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤´Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Î¸«¶Ë¤á¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÃª²·¤·¡¦Ê¬Îà¤¹¤ë¤Î¤«
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«
¡¦¸½¾ìÉôÌç¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ù±ç»öÎã¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¡¢PoC»ß¤Þ¤ê¤«¤é°ìÊâÀè¤Ë¿Ê¤ß¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¡×AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦À¸À®AI¡¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¿ä¿Ê¤òÃ´¤¦DX¿ä¿ÊÉôÌç¡¦IT´ë²èÉôÌç¤ÎÊý
¡¦PoC¤ÏÊ£¿ô¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ³ÊÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦¸½¾ìÉôÌç¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀAI³èÍÑ¥Æー¥Þ¤ÎÀ°Íý¡¦Í¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤Î¿Ê¤áÊý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦¼«¼ÒÆâ¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¸¡Æ¤¤ò¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤Êý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¸åÆ£ æû
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò PaaS»ö¶È »ö¶È³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô/¥êー¥Àー
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¥ä¥Î¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£È¾Æ³ÂÎ³«È¯¡¦À½Â¤µòÅÀ¤Ç¤Î¹©¾ì·ÐÍý¡¢ËÜ¼Ò·Ð±Ä´ë²è¤Ë¤ÆÃæ´ü·Ð±Ä·×²èºöÄê¤Ê¤É·Ð±ÄÀïÎ¬¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢AccentureµÚ¤ÓRoland Berger¤Ë¤Æ¡¢µ»½ÑÊÑ³×¤ÎÄ¬Î®¤ËÂ¨¤·¤¿ÀïÎ¬Î©°Æ°Æ·ï¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯°Æ·ï¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸»²²è¸å¡¢Æ±¼ÒÊÝÍ¤Î·èºÑ¥Çー¥¿¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÊÝÍ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È³«È¯¤Ë½¾»ö¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹Aconnect¤ÇÇÝ¤Ã¤¿´ðÁÃµ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿¹½Â¤²½¤ò³è¤«¤·¡¢SAT¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×Æü»þ
2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ) 14:00-14:45
¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ (»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿ÍÎà¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAconnect¡×µÚ¤Ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¤·´ë¶È¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖSAT¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÆÃ²½À¸À®AI¤Î³«È¯¤ä¡¢ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³°ìÃúÌÜ12ÈÖ3¹æ LIFORK MINAMI AOYAMA S209
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÎÓ Ã£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢´ë¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³Å¬ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://stockmark.co.jp/