¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡ÛÂçºå¤«¤é¹¤¬¤ë¡ÖSKill PARK¡×¤Î³Ø¤Ó¤ÎÎØ¡£¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥»¥ß¥Êー in Âçºå¤ò³«ºÅ～¥µ¥í¥ó¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î¶¦°é¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø～
³ô¼°²ñ¼ÒGO TODAY SHAiRE SALON¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄíË®É§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¡ÖSKill PARK¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¥¦¥§¥é¥¹¥¿¥¸¥ªÂçºå¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▪️³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～13:00
²ñ¾ì¡§¥¦¥§¥é¥¹¥¿¥¸¥ªÂçºå¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ£²ÃúÌÜ£´－£¹ ¥Ö¥êー¥¼¥Ö¥êー¥¼ 3F¡Ë
¹Ö»Õ¡§¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á¡ÊÈþÍÆ¼¼¡ÖTRUNK¡×¡ÖGATE.¡×¥ªー¥Êー / ÆüËÜÊÔ¤ß¤ª¤í¤·²ñ ²ñÄ¹¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¢ÈþÍÆ³ØÀ¸ ¤Û¤«
¶¨ÎÏ¡§New STANDARD
¢£¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£µ»½Ñ¤ÈÇ®ÎÌ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ëSKill PARK¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥»¥ß¥Êー
¹Ö»Õ¤Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¡ÖTRUNK¡×¡ÖGATE.¡×¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆüËÜÊÔ¤ß¤ª¤í¤·²ñ¡×²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦2¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¹Í¤¨Êý¡¢´°À®¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¶¦Í¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¸µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë»£±Æ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖSNS¤Î¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é³è¤«¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤»Êý¡¦È¯¿®¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ³Ø¤Ù¤¿ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢GO TODAY¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¥µ¥í¥ó¤ÎÈþÍÆ»Õ¤ä¥µ¥í¥ó¥ªー¥Êー¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤ÎÈþÍÆ»Õ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆ»Õ¸þ¤±¥¯¥í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNew STANDARD¡Ê¥Ë¥åー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤âÍè¾ì¤·¡¢¥»¥ß¥Êー¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡Ö³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤È¹Ö»Õ¤Î¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë2Ì¾¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°¤È¥Ü¥Ö¡¢°Û¤Ê¤ë2¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤¦É½ÌÌ¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡áÈ±¤ÎÄ¹¤¤¿Í¸þ¤±¡×¡ÖÃ»¤¤È±¤Ï¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢SNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤É¤¦ÆÏ¤±¤ë¤«¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»ØÌ¾¤äÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤â¶¦Í¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇSNSÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë»£±Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ËÅê±Æ¤·¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÇºÙÉô¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä¼Ì¿¿¤ÎÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡Êº¸¡Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë´°À®¸åSNSÍÑ¤Î»£±Æ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á¤È»²²Ã¼Ô¡Ê±¦¡Ë
¥¹¥¿¥¤¥ë»£±Æ¤Ç¤Ï
¡¦º£¥¹¥¿¥¤¥ë»£±Æ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¡¦SNS¾å¤Ç¡ÖÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê¹©É×¡£
¡¦SNS¤Ç²¿¤ò¡ÖÌÜÅª¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öµ»½Ñ¤È»£±Æ¡¢SNSÅê¹Æ¤Þ¤Ç°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡§¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á
»£±Æ¡§¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á
»£±Æ¡§¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á
¢£»²²Ã¥µ¥í¥ó¡¦»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼
º£²ó¤ÎSKill PARK¤Ë¤Ï¡¢GO TODAY SHAiRE SALONÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëTHE SALONSÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¤«¤é¡¢¥µ¥í¥ó¡ÖEss¡Ê¥¨¥¹¡Ë¡×¤Î¶¶Ìî¾½¸ç»á¡¦¿¢ÅÄ±ñóÕÆà»á¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¤ÏTHE SALONS¤È¤Î¶¦Æ±½ÐÅ¹¤ÇÆüº¢¤«¤é¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤´±ï¤â¤¢¤Ã¤Æº£²ó¤ÎÂçºå³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò±Û¤¨¤¿³Ø¤Ó¤Î¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GO TODAY¤äTHE SALONS¤È¤¤¤Ã¤¿½êÂ°¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÆ±¤¸µ»½Ñ¤ò¥·¥§¥¢¤·¹ç¤¦º£²ó¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö³Ø¤Ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¤ò¡ÈÀ¸¡É¤ÇÂÎ´¶
ÉáÃÊ¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¥è¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£SNS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¸¤Ã¤¯¤êÊÙ¶¯¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
SKill PARK¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢GO TODAY¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ÏÀµÄ¾¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤¹ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SKill PARK¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÊÙ¶¯²ñ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£
Ess (¥¨¥¹)¡¡¶¶Ìî ¾½¸ç»á
Ess (¥¨¥¹)¡¡¿¢ÅÄ ±ñóÕÆà»á
¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¡ÖÆÀ°Õ¡×¤«¤é¡ÖÉð´ï¡×¤Ø¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
ÉáÃÊ¤«¤é¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤ÆÆþµÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¾¯¤·¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤è¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÄó°Æ¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤³¤ò¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥í¥ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤³¤Î¾ì¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä´¶Æ°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤µ»½Ñ¡¦³Ø¤Ó¤¿¤¤µ»½Ñ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¨¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë³Ø¤Ó¤È¡¢»Ù¤¨¤ë´Ä¶
¥Ü¥Ö¥ì¥ó¥°¥¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¥Ü¥Ö¤Ç¤âÄó°Æ¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÍâÆü¤«¤é¤¹¤°¼ÂÁ©¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ÎÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Î¸òÎ®¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GO TODAY SHAiRE SALON ÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹ ´Ý»³ÎÊÌé»á
¢£¹Ö»Õ¡§¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á¥³¥á¥ó¥È
¡ÖTRUNK¡×¡ÖGATE.¡×¥ªー¥Êー ¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á
³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ø¤Ù¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¡ÖSKill PARK¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤È³Ø¤Ó¤Î³Ú¤·¤µ
¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç¤«¤ï¤¤¤µ¤âÊ·°Ïµ¤¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤ëµ»½Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜµ¤¤Ç³Ø¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢SKill PARK¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ø¤Ù¤ë¾ì¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥í¥ó¤È¤«¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ»½Ñ¤â¹Í¤¨Êý¤â¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡£¡×¤È»×¤¨¤ë¡¢¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥«¥ï¥Î ¥è¥¦¥Ø¥¤»á Instagram
https://www.instagram.com/yoooheeey/
New STANDARD
https://newstandard003.stores.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGO TODAY SHAiRE SALON
¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¡§À¾»³²ÂÍ¤
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.shairesalon-go.today/contact/
¡ÚGO TODAY SHAiRE SALON ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸þ¤±¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¡£Á´¹ñ60Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó1,200Ì¾°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¡£
ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¸Ä¼¼¶õ´Ö¤ä½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢ÈþÍÆ»Õ¡¦¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¼«Í³¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shairesalon-go.today/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒGO TODAY SHAiRE SALON
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ9ÈÖ2¹æ ÂçÈ«¥Ó¥ë9F
ÂåÉ½¼èÄùÌò : ÂçÄíË®É§
ÀßÎ© : 2016Ç¯10·î13Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ