BLG¤¤Î¤«¤ïÃÂÀ¸
100BLG³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¢CEO ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÅÄÃÎ¹°¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¡¦Ãç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÃÌÁ·¿Ç§ÃÎ¾É¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖBLG¡×¤Î¿·¤·¤¤µòÅÀ¡ÖBLG¤¤Î¤«¤ï¡×¤ÎÃÂÀ¸¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ÃÌÁ»ö¶È½ê¤Î¿·µ¬Êç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
BLG¤¤Î¤«¤ï
¢£BLG¤¤Î¤«¤ï
µª¤ÎÀî»Ô¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³è¤«¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¡¹¤¬ÃÏ°è¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÃÏ°è´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢Í½þ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ê¤É¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BLG¤¤Î¤«¤ï¥Úー¥¸¡§https://blg.life/list/kinokawa(https://blg.life/list/kinokawa)
BLG¥á¥ó¥Ðー
¢£BLG¤È¤Ï
BLG¤ÏÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¡¦Ãç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤²ÃÌÁ·¿Ç§ÃÎ¾É¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Æü·Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ä¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤äBBC¤Ê¤É³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WEB¥Úー¥¸¡§https://blg.life/(https://blg.life/)
¢£100BLG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿·µ¬»²²Ã»ö¶È½ê¤ÎÊç½¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
BLG²ÃÌÁÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥á¥ó¥Ðー
BLG¤òÅ¸³«¤¹¤ë100BLG³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÁ´¹ñ100¥±½ê¤ÎBLG¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯Ç§ÃÎ¾É¤È²ð¸î¤ò¤á¤°¤ë¾ï¼±¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè9²ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¦¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É2021 Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢ÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BLG¤Ë»²²è¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î´Ø¤ï¤ê
BLG¤Ë»²²è¤¹¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£BLG¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¿¤Á¤¬Ç§ÃÎ¾É¡¦Í×²ð¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¥Ëー¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿½¸µÒ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£BLG¤Î²ÃÌÁÊýË¡
²ÃÌÁÆÃÀß¥Úー¥¸¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[BLG²ÃÌÁÆÃÀß¥Úー¥¸]
https://blg.life/accession(https://blg.life/accession)