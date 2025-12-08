¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè25²óJVA¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¼Ô¤òÈ¯É½¡ª
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹¡§µÜÀîÀµ¡¡ËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÇÀøºßÀ®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤¤»ö¶È¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¤ò¹Ô¤¦»Ö¤Î¹â¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¤äº£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè25²óJapan Venture Awards¡ÊÂè25²óJVA¡Ë¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î18Æü¡ÊÌÚÍË¡Ë¤Ë¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ª¤è¤Ó²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¾Þ¤Ê¤É¤Î³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢É½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
É½¾´¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè22²óJVA¡¡·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥Úー¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÂ¼Í§ºÈ»á¤è¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤½¤ÎÅê»ñÀè´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¡ÖVC¡ßÅê»ñÀè¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Âè25²óJapan Venture Awards¡ÊÂè25²óJVA¡ËÉ½¾´¥»¥ì¥â¥Ëー¡¡¢¨ÅöÆüÈ¯É½
¡ü·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡Ê1·ï¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢³èÆ°¼ÂÀÓ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î»ñ¼Á¤ä¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¡Ê¹×¸¥ÅÙ¡Ë¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤Î¤¦¤¨¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤ÎÌÏÈÏ¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¤¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô
¡ü²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¾Þ¡Ê1·ï¡Ë
¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³×¿·À¤ËÍ¥¤ì¤¿²Ê³Øµ»½ÑÅù¤ò´ð¤Ë¾Íè¤Î¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤ÎÌÏÈÏ¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¤¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô
¡üÃæ¾®´ë¶ÈÄ£Ä¹´±¾Þ¡ÊºÇÂç2·ï¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢³èÆ°¼ÂÀÓ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î»ñ¼Á¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍ¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô
¡üÃæ¾®µ¡¹½Íý»öÄ¹¾Þ¡ÊºÇÂç2·ï¡Ë
¾åµ°Ê³°¤ÎÍ¥½¨¤Ê»öÎã¤Î¤¦¤Á¡¢¸øÅª»Ù±çºöÅù¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿ÌÏÈÏÅª¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤ë·Ð±Ä¼Ô
¡üSDGsÆÃÊÌ¾Þ¡ÊºÇÂç2·ï¡Ë
¾åµ°Ê³°¤ÎÍ¥½¨¤Ê»öÎã¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤ËSDGs¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ÌÏÈÏÅª¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤ë·Ð±Ä¼Ô
¡üÃÏ°è¹×¸¥ÆÃÊÌ¾Þ¡ÊºÇÂç2·ï¡Ë
¾åµ°Ê³°¤ÎÍ¥½¨¤Ê»öÎã¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ÌÏÈÏÅª¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤ë·Ð±Ä¼Ô
¡üJVA¿³ºº°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¿ô·ïÄøÅÙ¡§±þÊç¾õ¶·¡¦ÆâÍÆ¤ò´ª°Æ¤·¤Æ·èÄê¡Ë
¾åµ°Ê³°¤Ç¡¢»ö¶È¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ§¤È·Ð±Ä¼Ô¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¹Ô¤¦
¡üJVCAÆÃÊÌ¾©Îå¾Þ¡Ê¿ô·ïÄøÅÙ¡§±þÊç¾õ¶·¡¦ÆâÍÆ¤ò´ª°Æ¤·¤Æ·èÄê¡Ë
¾åµ°Ê³°¤Ç¡¢ÁÏ¶È¸å5Ç¯°ÊÆâ¤Î¾Íè¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô
¡ü¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¾©Îå¾Þ
³èÆ°ÆâÍÆ¡¢³èÆ°¼ÂÀÓ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙÅù¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤Î¤¦¤¨¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡Ê»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎÅê»ñÃ´Åö¼Ô¤ò´Þ¤à¡Ë
É½¾´¼°³µÍ×
¡ãJapan Venture Awards¡ÊJVA¡Ë¡ä
³×¿·Åª¤«¤ÄÀøºßÀ®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤¤»ö¶È¤ò¹Ô¤¦»Ö¤Î¹â¤¤µ¯¶È²È¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¿·»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ä»Ô¾ì³«Âó¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤àÍ¥¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÈ¯·¡¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¼þÃÎ¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡ÊÃæ¾®µ¡¹½¡Ë¡ä
Ãæ¾®µ¡¹½¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¼«Î§ÅªÈ¯Å¸¤ä·ÑÂ³¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²æ¤¬¹ñ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÀ¯ºö¼Â»Üµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÈ¼Áö·¿»Ù±ç¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¶¦ºÑÀ©ÅÙ¤Î±¿±Ä¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î³Æ¼ï»Ù±ç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Î»Ù±çÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£