¡Ú5ÉÃ¤Ç²ò¤±¤ë!?¡Û¡Ø5ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë»Í»ú½Ï¸ì¿Þ´Õ¡Ù¤«¤é¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±»Í»ú½Ï¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¸ø³«¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î»Í»ú½Ï¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©

³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ö5ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¡© »Í»ú½Ï¸ì¥¯¥¤¥º¡×¤ò¥¬¥Ã¥³¥ß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤Î»Í»ú½Ï¸ì¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¸ì×ÃÎÏ¥¢¥Ã¥×¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤¿¡Ö5ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¡© »Í»ú½Ï¸ì¥¯¥¤¥º¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø5ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë»Í»ú½Ï¸ì¿Þ´Õ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç³Ú¤·¤¯»Í»ú½Ï¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
Æñ°×ÅÙ¤ÏÀ±1～À±3¤Î3ÃÊ³¬¡£¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï5ÉÃ¤Ç²ò¤±¤ë¡©
¡Ô¥ì¥Ù¥ë1¡Õ¡Ö¡©ÂÎ¡©¡©¡×
¡Ô¥ì¥Ù¥ë2¡Õ¡Ö¡©Ç°¡©¡©¡×
¡Ô¥ì¥Ù¥ë3¡Õ¡Ö¡©¡©ÅÀ¡©¡×
Æñ¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥¤¥º¤òÁ´6Ìä·ÇºÜ¡£²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È¶¥Áè¤·¤¿¤ê¡¢¼ø¶È¤ÎÆ³Æþ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§Åú¤¨¤Ï¥¬¥Ã¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¢§
https://gakcomic.gakken.jp/news/page-15625-2/
¢¡¤¿¤Ã¤¿5ÉÃ¤Ç»Í»ú½Ï¸ì¤¬³Ø¤Ù¤ë¡Ø5ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë»Í»ú½Ï¸ì¿Þ´Õ¡Ù
½êÍ×»þ´Ö¤Ï1¸ì¤Ë¤Ä¤5ÉÃ¡ª¡¡¸À¤¤¤«¤¨¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ä¤«¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿5ÉÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤äÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¡¡¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¤µ¤¯¤Ã¤È³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
´Ê·é¤Ê¸À¤¤¤«¤¨¤È¡¢¿Íµ¤¤ÎÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ê¤«¤Í¤³¤â¤È¤¡¢½¨¡¢U-suke¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥êµ²±¤Ë»Ä¤ë¤Ï¤º¡ª
¢¥¤¯¤ï¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢²¼¤Î²òÀâ¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤È¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥êー¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¡Ö5ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¥·¥êー¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¸ÀÍÕ¡Ê¤³¤È¤ï¤¶¡¢´·ÍÑ¶ç¡¢»Í»ú½Ï¸ì¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¸ì¤Ê¤É¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¸À¤¤¤«¤¨¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òºÎÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
2026Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥·¥êー¥º¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢¤¼¤Ò¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡Ö5ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¥·¥êー¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È¢§
https://gakcomic.gakken.jp/5byowaka-series/
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø5ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë»Í»ú½Ï¸ì¿Þ´Õ¡Ù
ÊÔ¡§Gakken
¥¤¥é¥¹¥È¡§¤«¤Í¤³¤â¤È¤¡¢½¨¡¢U-suke
Äê²Á¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü
È½·¿¡§B6¡¿160¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-206178-3
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020617800(https://hon.gakken.jp/book/1020617800)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡§https://amzn.asia/d/3siW6wV(https://amzn.asia/d/3siW6wV)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18328923/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18328923/)
¡¦µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡§https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784052061783(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784052061783)
¡ãÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡¦Kindle¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVL627KR/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVL627KR/)
¡¦³ÚÅ·Kobo¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/8b2689b5f8c9306788b9f4f853107734/(https://books.rakuten.co.jp/rk/8b2689b5f8c9306788b9f4f853107734/)
株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,991²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡§82¼Ò¡Ê2025Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«