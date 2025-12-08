ÉÊÀî¶è¡¢¥â¥ó¥´¥ë¹ñ¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë»Ô¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¡ÉÊÀî¶è¤Ï11·î22Æü¡¢¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë»Ô¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¹ñ¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë»Ô¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÉÊÀî¶è¤È¥â¥ó¥´¥ë¹ñ¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë»Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÉÊÀî¶è¤ÏÊ¿À®29¡Ê2017¡ËÇ¯¤«¤é¥â¥ó¥´¥ë¹âÀì¤Î³ØÀ¸¤È¶èÆâÃæ¾®´ë¶È¤Î¿Íºà¸òÎ®¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤à¶èÆâÃæ¾®´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤äµ»½Ñ¼Ô°éÀ®¡¢»ö¶È¤Î·ÑÂ³Åù¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀìÂ´¶È¸å¤Ë¶èÆâ´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹âÀìÂ´¶ÈÀ¸¤¬¶èÆâ´ë¶È¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë3¹âÀì¤È¤ÎITÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¸òÎ®»ö¶È¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÉÊÀî¶èÆâ¤ÎIT´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¡¦¥¢ー¥ë¡¦¥·ー¡¢¥â¥ó¥´¥ë3¹âÀì¤ÈICTÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë»º³ØÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºòÇ¯ÅÙ¤ÏÉÊÀî¶è¡¢¥â¥ó¥´¥ë¶µ°é¡¦²Ê³Ø¾Ê¡¢JICA¤Î3¼Ô¤Ç²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¸òÎ®»ö¶ÈÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ï¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë»Ô¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡º£²ó³«ºÅ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁ°½Ò¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ÉÊÀî¶èÁÏ¶È»Ù±ç»ÜÀß¤ÎÆþµï´ë¶È¤ä¡¢ÉÊÀî¶è¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ê¤É¡¢¶è¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¡¢¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë»Ô¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë»Ô¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¥â¥ó¥´¥ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶è¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢±ó³ÖÃÏ¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÏÃ¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÎ×¾ì´¶¡×¤È¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤ÇÛ¡×¤òºî¤ë¼Â¶õ´ÖÀÜÂ³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ëMUSVI³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://musvi.jp/¡Ë¤Û¤«3¼Ò¢¨¡£³Æ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¥â¥ó¥´¥ë¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Ëー¥º¤äÈÎÏ©³«Âó¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë¡¦¥â¥ó¥´¥ëÁÐÊý¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¥·ー¥º¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»Ä¤ê»°¼Ò
¡¦LOOVIC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://www.loovic.co.jp/
¡¦¥Ùー¥¿¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://beta-integral.com/
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSHOSABI¡¡https://shosabi.jp/