¥á¥Ë¥³¥ó¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Öµ»½ÑÅÁ¾µ¡×¤ÎÀº¿À¤òÈ¯¿®¡¡～¡Ö´Ø¤Î¹©¾ì»²´ÑÆü2025¡×¡Ö¤Ï¤¤¤Æ¤¯¥Ò¥ë¥º2025¡×¤Ë»²²Ã～
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ë¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è°ª»°ÃúÌÜ21ÈÖ19¹æ¡¢¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡£Ã£Å£Ï¡§Àî±º¹¯»Ì¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò»ö¶È½ê¤¬¤¢¤ë´ôÉì¸©¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö´Ø¤Î¹©¾ì»²´ÑÆü¡×¤Ë´Ø¹©¾ì¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Æ¤¯¥Ò¥ë¥º¡×¤Ë³ÆÌ³¸¶¹©¾ì¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ë¥³¥ó´Ø¹©¾ì¡¡¡Ö¸«¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¥á¥Ë¥³¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²»²²Ã¡Û¡¡
´ôÉì¸©´Ø»Ô¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´Ø¤Î¹©¾ì»²´ÑÆü¡×¤Ï¡¢À¤³¦»°Âç¿ÏÊª¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤Èµ»½ÑÅÁ¾µ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç5²óÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î13ÆüµÚ¤Ó11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÀ¸»º¤¹¤ë´Ø¹©¾ì¤Ë¤Æ¡¢¹©¾ì¸«³ØµÚ¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤ÆËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾Æü¤Ç38Ì¾(Í½ÌóÏÈ»²²Ã19Ì¾+¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー19Ì¾)¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤äµ»½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¹¤¯¤´¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡ÖÀ½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¡¢ÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò´Ø»Ô¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ë¥³¥ó¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥á¥ë½õ¡×¤¬³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´Ø¤Î¹©¾ì»²´ÑÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kojosankanbi.jp/
¢£¥á¥Ë¥³¥ó¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥á¥ë½õ¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/menicon_melsuke
¹©¾ì¸«³Ø¤ÎÍÍ»Ò¡¡
¥á¥ë½õ¤È¤ÎµÇ°»£±Æ
¡Ú¥á¥Ë¥³¥ó³ÆÌ³¸¶¹©¾ì¡¡ÃÏ°è°ìÂÎ·¿¤Î¥ªー¥×¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë½é»²²Ã¡Û
¡Ö¤Ï¤¤¤Æ¤¯¥Ò¥ë¥º¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤Î³«È¯µòÅÀ¥Æ¥¯¥Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä1DAY¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë³ÆÌ³¸¶¹©¾ì¤¬½êºß¤¹¤ë¹©¶ÈÃÄÃÏ¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥×¥é¥¶¡×¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡¢¹©¾ì¸«³Ø¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Î¼Â±é¤äºÇ¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£²ó½é»²²Ã¤·¡¢2025Ç¯11·î24Æü¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥×¥é¥¶¡¡¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¥»¥ó¥¿ーËÜ´Û¤Ë¤Æ¡¢³ÆÌ³¸¶¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¡Ö¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤ë¡×ÂÎ¸³¤ä¡¢²ÈÂ²¤ÇÌÜ¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡Ö¤ß¤ë¥Ñー¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Ìó140Ì¾¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¿¨¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ÇÌÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ï¤¤¤Æ¤¯¥Ò¥ë¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://hightech-hills.jp/
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¡Ö¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤ë¡×ÂÎ¸³¡¡
²ñ¼Ò³µÍ×¤ÎÀâÌÀ
Åö¼Ò¤Ï·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¦¼Ò°÷¡¦³ô¼ç¡¦¼Ò²ñ¡×¤ò½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ë¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥á¥Ë¥³¥ó¤Ï¡¢1951Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î³ÑËì¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò³«È¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤»ëÎÏ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢Æ·¤Î°ÂÁ´À¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¸¦µæ³«È¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¹âÅÙ¤ÊÀ½Â¤µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤ÊÆ·¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥á¥ë¥¹¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥ºÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÁí¹ç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥ì¥ó¥º¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤òËÜµò¤Ë¡¢À¤³¦80¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.menicon.co.jp/company/