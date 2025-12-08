Îß·×15ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¿Íµ¤¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤ËÂÔË¾¤Î¿·´©¡ª¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¤»¤«¤¨¡¡¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¤»¤«¤¨¡¡¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥ª¥Á¥¢¥¤¥È¥â¥ß»á¤Ë¤è¤ëÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô15ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¤»¤«¤¨¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Î¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·´©¤Ç¤¹¡£¡È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ê¤Ò¤á¤È¥ë¥Ê¤Ò¤á¤ò¡¢¥·ー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Ë¤¤»¤«¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤»¤«¤¨¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Í·¤Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ýー¥º¥Á¥§¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¨¤«¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¤Ì¤ê¤¨¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥ºÉ÷¤Î¹©ºî¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ëÍ·¤Ó°Ê³°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âÂç½¼¼Â¡ª¡¡¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ú¥¹¥Æー¥¸¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥É¥ì¥¹°áÁõ¤Ç¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡ª
¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ê¤Ò¤á¤È¥ë¥Ê¤Ò¤á¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢10¥Æー¥Þ¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£¥Ê¤Ò¤á¤È¥ë¥Ê¤Ò¤á¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤ò¤¤»¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¼«¿È¤â¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥åー¡×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¡×¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¤Ê¤É10¤Î¥Æー¥Þ¤Î¥¹¥Æー¥¸¡õ°áÁõ¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¿´¤È¤¤á¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¤Ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤»¤ë¥·ー¥ë¤¬¡¢¥·¥êー¥ººÇÂ¿¤Î1,408Ëç¤Ä¤¡ª
8Ëç¤Î¥·ー¥ë¥·ー¥È¤Ë¤Ï¡¢1,408Ëç¤Î¥·ー¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥É¥ì¥¹°áÁõ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢¾®Êª¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ýー¥º¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥·ー¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ëµ¤Ê¬¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥·ー¥ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¥·ー¥ëÍ·¤Ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¤Ì¤ê¤¨¡¢¤ª¤¨¤«¤¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥ºÉ÷¤Î¹©ºî¥Úー¥¸¤â
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤ª¤¨¤«¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¤Ì¤ê¤¨¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥ºÉ÷¤Î¹©ºî¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ë°Ê³°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âÂç½¼¼Â¡ª¡¡¹©ºî¤Ï¡¢¡Ö¥«ー¥É¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥«ー¥É¥±ー¥¹¡×¡Ö¤ª¤¦¤¨¤ó¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¡×¡Ö¥ß¥Ë¤¦¤Á¤ï¥á¥â¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¤ª¤¨¤«¤¤ä¤Ì¤ê¤¨¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥ª¥Á¥¢¥¤»á¤¬ËÜ½ñ¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¡£¹©ºî¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ê¤Ò¤á¤È¥ë¥Ê¤Ò¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[¾¦ÉÊ³µÍ×]
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¤»¤«¤¨¡¡¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù
Äê²Á¡§1,485±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü
È½·¿¡§B5È½¡¿92¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
ISBN¡§978-4-05-206200-1
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§ https://hon.gakken.jp/book/1020620000(https://hon.gakken.jp/book/1020620000)
¡Ú¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4052062000(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062000)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18294154(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294154)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡¡https://7net.omni7.jp/detail/1107635301(https://7net.omni7.jp/detail/1107635301)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,991²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡§82¼Ò¡Ê2025Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«