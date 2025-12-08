WeAgri¡¢³¤³°¸þ¤±¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¸À®AI¤Ç¹âÂ®»Ù±ç¡¡¹ñÆâ»ÅÍÍ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¸½ÃÏ»Ô¾ì¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ
¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥à¥°¥ëー¥×¤Ç¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWeAgri¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±Ê¼é½¨¾Ï¡¢¤è¤ß¡§¥¦¥£¥¢¥°¥ê¡¢°Ê²¼¡§WeAgri¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë»Ô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¸þ¤±¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤¿¸½ÃÏÈÎÇä¥Çー¥¿¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¡¢¤µ¤é¤Ë¸½ÃÏÃóºß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥à¥°¥ëー¥×¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ç¡Ö¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Ë¶Á¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¹ñÆâ»ÅÍÍ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÁÊµá¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Ë¶Á¤¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬³¤³°Å¸³«¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë»Ô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î»ëÇ§À¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¥áー¥«ー¤Ï¹ñÆâ¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¢½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÁÊµáÎÏÉÔÂ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Ç¤ÏÄó°Æ¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¡¢»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥ÈÌÌ¤«¤éÂÅ¶¨¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AI¡ß¸½ÃÏ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤ÈÁÊµáÎÏ¤òÎ¾Î©¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç»Ô¾ìÅêÆþ¤Ø
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¡£¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥à¥°¥ëー¥×¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÁÇ°Æ¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¼«Æ°À¸À®¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸õÊä°Æ¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¡¢Í×ÁÇ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëºß½»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬»Å¾å¤²¤òÃ´Åö¤·¡¢¸½ÃÏÊ¸²½¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¡£WeAgri¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸½ÃÏ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¤È¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¡ä
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë»Ô¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ë¤âËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AIµ»½Ñ¤È¸½ÃÏ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î³¤³°Å¸³«¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
WeAgri¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡¢¸½ÃÏ»ëÅÀ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
WeAgri¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸½ÃÏ¾®Çä¥Á¥§ー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¡¢¸½ÃÏ¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿©ÉÊ¤ÎÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¹ØÇã¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÓÏ¹¥¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò³èÍÑ¤·¤¿PR¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼ÒEC¡ÖTFD¡×¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤âÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¡¦WebÏ¢Æ°¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
https://tokyofreshdirect.com/
12/1¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡¢WeAgri±¿±Ä¤Î±Û¶EC¡ÖTFD¡×
WeAgri¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§Í¢½Ð¤«¤éÈÎÇä/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥µ¥Ýー¥È
https://weagri.jp/
¡ÖFind More Japan -ÆüËÜºÆÈ¯¸«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤¤ÀÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆüËÜ»ºÉÊ¤òÈ¯·¡¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍèÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸½ÃÏ¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ÈÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢IT¤ÈºÇ¿·¤ÎÎ®ÄÌµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¡£¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥à¥°¥ëー¥×¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°±Û¶Î®ÄÌ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°ÈÎÏ©³«Âó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥¢¥¸¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJETRO¡Ë¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦·ÐºÑÃÄÂÎ¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯9·î¤«¤é¤ÏÃÏÊý¶ä¹Ô¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¿©ÉÊ¡¦ÈþÍÆÉÊ»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¢½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡¢ÊªÎ®¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒWeAgri
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー23F
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±Ê¼é½¨¾Ï
Àß¡¡Î©¡¡2010Ç¯
»ñËÜ¶â¡¡9,510Ëü±ß