¥ßー¥ÊÅ·¿À ¡ß ¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÏ¤ë ¥ßー¥ÊÅ·¿À¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°

¢£B1F～2F ËÌÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¥Ûー¥ë ¡¿ 3F～5F ËÌÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ


¡¡¥ßー¥ÊÅ·¿À ¡ß ¶å½£»º¶ÈÂç³Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢ー¥È¤ò11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ


¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ßー¥ÊÅ·¿À¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÏ¤ë ¥ßー¥ÊÅ·¿À¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´ÛÆâ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÅ¸¼¨¤È¡¢Íè´Û¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥È¥­¥á¥­¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ ´ë²è£±¡§¥ßー¥ÊÅ·¿À¤òºÌ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬½Ð¸½¡ª


´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë


¾ì½ê¡§B1F～2F ËÌÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¥Ûー¥ë ¡¿ 3F～5F ËÌÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¥Ûー¥ë


¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô À¸³è´Ä¶­¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³ØÆâ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤¬´ÛÆâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢¿´Ìö¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£






¢£ ´ë²è2¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥êー¥È¥Ã¥×¤ÇºÌ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤òÅ¸¼¨¡ª


¶å½£»º¶ÈÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥Ä¥êー¥È¥Ã¥×¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤â¥ßー¥ÊÅ·¿À¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤­¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç´ÛÆâ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£






¢£¥ßー¥ÊÅ·¿À¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Ï¢·È¡§¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô À¸³è´Ä¶­¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î¤´¾Ò²ð


¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Éý¹­¤¤»ëÌî¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤Ç³èÌö¤Ç¤­¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£²È¶ñ¡¦·¤¡¦ÇîÂ¿¿¥¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·²ÝÂê²ò·è¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¶µ°é¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¤¹¡£



¢£»ÜÀß³µÍ×


»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¡§¥ßー¥ÊÅ·¿À


¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À4ÃúÌÜ3ÈÖ8¹æ


±¿±Ä²ñ¼Ò¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¶å½£


Çä¾ìÌÌÀÑ¡¡¡¡¡§Ìó6,700ÄÚ


±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§B1³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7:00～22:00¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1³¬～£¶³¬¡¡¡¡10:00～20:00¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00～21:00


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8³¬¡¦R³¬¡¡¡¡ 10:00～22:£°0¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë


»ÜÀßÍÑÅÓ¡¡¡¡¡§ÊªÈÎÅ¹¡¢°û¿©Å¹¡¢¥µー¥Ó¥¹Å¹


¥Æ¥Ê¥ó¥È¿ô¡¡¡§35¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¡¢¨¡Ê2025Ç¯12·î8Æü»þÅÀ¡Ë


Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡¡¡§146Âæ¡Ê¥¤¥ª¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ñー¥ºÊ¡²¬´Þ¤à¡Ë


¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡ÚÃÏ²¼Å´¡Û¶õ¹ÁÀþ¡ÖÅ·¿À±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢¼··¨Àþ¡ÖÅ·¿ÀÆî±Ø¡× ¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀ¾Å´¥Ð¥¹¡Û¡ÖÅ·¿ÀËÌ¡×¡ÖÅ·¿ÀÍ¹ÊØ¶ÉÁ°¡×²¼¼Ö¡¢¡ÖÅ·¿À¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀ¾Å´ÂçÌ¶ÅÄÀþ¡Û¡ÖÊ¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¤ª¼Ö¡ÛÅ·¿ÀËÌ¥é¥ó¥×¡Ê¹âÂ®1¹æÀþ¡ËÊýÌÌ¤«¤éÅÏÊÕÄÌ¤ê¡¢Å·¿ÀÊýÌÌ¡£¡ÖÅ·¿À¶¶¸ý¡×¸òº¹ÅÀº¸Â¦


¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.mina-tenjin.com/


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.fastretailing.com/jp/group/news/2204071500.html#



¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡Û


¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° ¥ßー¥ÊÅ·¿À±¿±Ä¼¼


¡§mina_tenjin@xymax.co.jp