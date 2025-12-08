¥ßー¥ÊÅ·¿À ¡ß ¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÏ¤ë ¥ßー¥ÊÅ·¿À¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×³«ºÅ
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ßー¥ÊÅ·¿À¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÏ¤ë ¥ßー¥ÊÅ·¿À¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´ÛÆâ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÅ¸¼¨¤È¡¢Íè´Û¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥È¥¥á¥¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ë²è£±¡§¥ßー¥ÊÅ·¿À¤òºÌ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬½Ð¸½¡ª
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§B1F～2F ËÌÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¥Ûー¥ë ¡¿ 3F～5F ËÌÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¥Ûー¥ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô À¸³è´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³ØÆâ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤¬´ÛÆâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢¿´Ìö¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ´ë²è2¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥êー¥È¥Ã¥×¤ÇºÌ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤òÅ¸¼¨¡ª
¶å½£»º¶ÈÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥Ä¥êー¥È¥Ã¥×¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤â¥ßー¥ÊÅ·¿À¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç´ÛÆâ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥ßー¥ÊÅ·¿À¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¡§¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô À¸³è´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î¤´¾Ò²ð
¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Éý¹¤¤»ëÌî¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£²È¶ñ¡¦·¤¡¦ÇîÂ¿¿¥¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·²ÝÂê²ò·è¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¶µ°é¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¡§¥ßー¥ÊÅ·¿À
¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À4ÃúÌÜ3ÈÖ8¹æ
±¿±Ä²ñ¼Ò¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¶å½£
Çä¾ìÌÌÀÑ¡¡¡¡¡§Ìó6,700ÄÚ
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§B1³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7:00～22:00¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1³¬～£¶³¬¡¡¡¡10:00～20:00¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00～21:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8³¬¡¦R³¬¡¡¡¡ 10:00～22:£°0¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
»ÜÀßÍÑÅÓ¡¡¡¡¡§ÊªÈÎÅ¹¡¢°û¿©Å¹¡¢¥µー¥Ó¥¹Å¹
¥Æ¥Ê¥ó¥È¿ô¡¡¡§35¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¡¢¨¡Ê2025Ç¯12·î8Æü»þÅÀ¡Ë
Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡¡¡§146Âæ¡Ê¥¤¥ª¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ñー¥ºÊ¡²¬´Þ¤à¡Ë
¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡ÚÃÏ²¼Å´¡Û¶õ¹ÁÀþ¡ÖÅ·¿À±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢¼··¨Àþ¡ÖÅ·¿ÀÆî±Ø¡× ¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀ¾Å´¥Ð¥¹¡Û¡ÖÅ·¿ÀËÌ¡×¡ÖÅ·¿ÀÍ¹ÊØ¶ÉÁ°¡×²¼¼Ö¡¢¡ÖÅ·¿À¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀ¾Å´ÂçÌ¶ÅÄÀþ¡Û¡ÖÊ¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¤ª¼Ö¡ÛÅ·¿ÀËÌ¥é¥ó¥×¡Ê¹âÂ®1¹æÀþ¡ËÊýÌÌ¤«¤éÅÏÊÕÄÌ¤ê¡¢Å·¿ÀÊýÌÌ¡£¡ÖÅ·¿À¶¶¸ý¡×¸òº¹ÅÀº¸Â¦
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.mina-tenjin.com/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.fastretailing.com/jp/group/news/2204071500.html#
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° ¥ßー¥ÊÅ·¿À±¿±Ä¼¼
¡§mina_tenjin@xymax.co.jp