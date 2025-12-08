SORABITO¤¬¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤ÎÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWinvoice¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥«ー¥ÉÊ§¤¤ by ¥«¥ê¥â¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇîÂ¿°ì¹¸¡¢°Ê²¼¡ÖSORABITO¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Ý»³ ¹°µ£¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWinvoice¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥«ー¥ÉÊ§¤¤ by ¥«¥ê¥â¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥«ー¥ÉÊ§¤¤ by ¥«¥ê¥â¡×¤Ï¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î³§ÍÍ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Web´°·ë¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÃ»Â¨Æü¤Ç¤ÎÎ©ÂØÊ§¤¤¤ÈºÇÄ¹60Æü´Ö¤Î»ÙÊ§¤¤±äÄ¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ö¶È´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÀßµ¡³£¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ¼Ò¤ä·úÀß¶È¸þ¤±¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦SORABITO¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¤ä¹©Ì³Å¹¡¢¿¦¿Í¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î¡ÖµÞ¤Ê»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¼ÚÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ûÍ×¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥«ー¥ÉÊ§¤¤ by ¥«¥ê¥â¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥«ー¥ÉÊ§¤¤ by ¥«¥ê¥â¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
- °µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É
ÅÐÏ¿3Ê¬¡¢¿³ºººÇÃ»10Ê¬～¡£ºÇÃ»Â¨Æü¤Ç¤Î¿¶¹þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢·îËö¤Î»ÙÊ§¤¤¤äµÞ¤Ê»ñ¶â¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¶Ã¤¤Î¼ê¿ôÎÁ2.6%
¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤äÍ»»ñ¡¢Æ±Îà¥µー¥Ó¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ÊÄã¼ê¿ôÎÁ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¼è°úÀè¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤ÄÌÃÎ¤Ê¤·
»ÙÊ§Àè¤Ø¤Ïµ®¼ÒÌ¾¤Ç¿¶¹þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ
³Æ¼Ò²ñÊÝ¸±·Ï¤Î¸øÅª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ÍøÍÑ²ó¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·
¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥«ー¥É¤ÎÍ¿¿®ÏÈÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ó¿ôÀ©¸Â¤Ê¤¯²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÄÌ¾ïÍøÍÑ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¡Ê¢¨1¡Ë¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¥«ー¥É¤Î¼ïÎà¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§ ¤¢¤ó¤·¤ó¥«ー¥ÉÊ§¤¤ by ¥«¥ê¥â
±¿±Ä¡§ SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§ https://anshincard.karimo.jp(https://anshincard.karimo.jp)
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó ¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó ¼¹¹ÔÌò°÷ CSO·óWinvoice»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¡¿¹ÅÄ¹ÒÊ¿
·úÀß¡¿·úµ¡DX¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ëSORABITOÍÍ¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£·úÀß¡¿·úµ¡¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï¿¼¤¯¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÂç¤¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SORABITOÍÍ¤Î¸½¾ì¤Ø¤Î¹â¤¤²òÁüÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯Íý²ò¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Î·èºÑ¡¿ÀÁµá¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¤Î·Ê¿§¤òÂç¤¤¯ÊÑ³×¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·úÀß¡¿·úµ¡¶È³¦¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SORABITO ¥³¥á¥ó¥È
SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇîÂ¿°ì¹¸
¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥«ー¥ÉÊ§¤¤ by ¥«¥ê¥â¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢·úÀß¶È³¦¡¦·úµ¡¥ì¥ó¥¿¥ë¶È³¦¤Î DX ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸½¾ì
¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿ SORABITO ¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Î¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê·èºÑ´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¶¨ÎÏ¤ò·Ð¤Æ
¤³¤ÎÅÙ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶È³¦ÆÃÍ¤Î¾¦½¬´·¤È»ñ¶â²ÝÂê¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì·Ð±Ä¤ÎÀ¼¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë SORABITO ¤À¤«¤é¤³¤½
Ã±¤Ê¤ë·èºÑÂå¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÀß¶È¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î»ñ¶â·«¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー²þÁ±¤Ë¿¿¤ËÌòÎ©
¤Ä¡¢°Â¿´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÀ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶È³¦¤Î°ÂÄê·Ð±Ä¤ò¥µ¥Ýー
¥È¤¹¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWinvoice¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWinvoice¡×¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ´ë¶È¤Ï¡¢·ÐÈñÀº»»¤ä²ñ·×¥µー¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡¢Winvoice¤òÍøÍÑ¤·¤Æµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄã²Á³Ê¤«¤Ä¿×Â®¤ËÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¸½ºßÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥«ー¥É·èºÑ¤Îµ¡Ç½°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ(¿¶¹þÂå¹Ô)¡¢Ë¡¿Í¤Î¸åÊ§¤¤·èºÑ¡ÊË¡¿ÍBNPL¡Ë¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¼êÃÊ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½³«È¯¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWinvoice¡×¡§https://infcurion.com/winvoice/(https://infcurion.com/winvoice/)
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡È¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎFintech¥Ñー¥È¥Êー¡É¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òµ¡Ç½Ã±°Ì¤Ç½ÀÆð¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³«È¯¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ»ö¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ¾Ý¤ä»º¶È¡¢ÎÎ°è¤ËFintech¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡´Ý»³ ¹°µ£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®5-7-2 MFPR¹íÄ®¥Ó¥ë7F
ÀßÎ©¡§2006Ç¯5·î1Æü
²ÃÌÁÃÄÂÎ¡§
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFintech¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»ñ¶â·èºÑ¶È¶¨²ñ
URL¡§https://infcurion.com/(https://infcurion.com/)
SORABITO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SORABITO¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡³£¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢·úÀß¸½¾ì¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ¡³£¤ÎÄ´Ã£¡¦ÍøÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀßµ¡³£¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ¼Ò¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Öi-Rental¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÃíÊ¸¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤¹¤ë¡Öi-Rental ÃíÊ¸¡×¡¢·úÀßµ¡³£¤ÎÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡Öi-Rental ÅÀ¸¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß²ñ¼Ò¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×¤Ï¡¢·úÀßµ¡³£¤Î»Ï¶ÈÁ°ÅÀ¸¡¤Î¤Û¤«¡¢ÀßÈ÷¤äÂ¾ì¤ÎÅÀ¸¡¡¢°ÂÁ´ÅÀ¸¡¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¸¡É½¤ò¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤·¤Þ¤¹¡£µ¬ÌÏ¤äÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê·úÀß²ñ¼ÒÍÍ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇîÂ¿ °ì¹¸
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®1ÃúÌÜ9ÈÖ2¹æ Âè°ì°ðÂ¼¥Ó¥ë8³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯5·î12Æü
URL¡§https://www.sorabito.com/(https://www.sorabito.com/)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶È¿ä¿Ê¼¼¡¡¹ÊóÃ´Åö
marketing@sorabito.com