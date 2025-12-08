¡ÚÅ·²¼°ìÉÊ¡Û¡ØÅ·²¼°ìÉÊ »°¶¿Å¹¡Ù¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
µþÅÔËÌÇòÀîÈ¯¾Í¡¢·Ü¤¬¤é¤ÈÌîºÚ¤Ê¤É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¤À¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤¬¿Íµ¤¤Î
Ãæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç¥Á¥§ー¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×(ËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ200Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«Ãæ
¢¨2025Ç¯12·î3Æü(¿å)»þÅÀ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ë¡¢¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ »°¶¿Å¹¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò£±.
Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò£².
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤ò7Âî¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤â
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢3ºÐ¤«¤é¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
ËèÆü¤ª»ÒÍÍ¥éー¥á¥ó¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÊKOTTERI¥¥Ã¥º¡Ë¤ò
¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢·ÑÂ³´ü´Ö¤òÄê¤á¤º¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥êÅù¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÅ·²¼°ìÉÊ »°¶¿Å¹¡Ù
¡¦½»½ê¡§ºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔÂç¹¸Í909-3¡Ê¸©Æ»29¹æ±è¤¤¡Ë ¢¨JRÉðÂ¢ÌîÀþ¡¡»°¶¿±Ø(Ìó880£í¡ËÅÌÊâÌó13Ê¬
¡¦ÅÅÏÃ¡§049-298-5551
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～23:00 (LO: 22:30)
¡¦ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü
¡¦Âî¿ô(ÀÊ¿ô)¡§7Âî(¥Æー¥Ö¥ëÀÊ28ÀÊ¡¦¥«¥¦¥ó¥¿ー9ÀÊ ·×37ÀÊ)
¡¦Ãó¼Ö¾ì¡§16Âæ
³ô¼°²ñ¼ÒÅ·°ì¿©ÉÊ¾¦»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¤ÇÅ·²¼°ìÉÊ¤Ê¹¬¤»¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×¥¹ー¥×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¡¦±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Å·²¼°ìÉÊ¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼ÊÙ¤¬1971Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ç½Ð¤·¤¿¥éー¥á¥ó¤Î²°Âæ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ»Ô¤òÈ¯¾ÍÃÏ¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼¢²ì¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢Ä¾±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÅ·°ì¿©ÉÊ¾¦»ö
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌÚÂ¼ °ì¿Î
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©520-2141¡¡¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÂç¹¾È¬ÃúÌÜ»úÃÓ¥ÎÆâ78-3
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 1981Ç¯11·î16Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ Ãæ²Ú¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§ 1,000Ëü±ß
¸ø¼°HP¡¡¡¡ ¡§ https://www.tenkaippin.co.jp
¸ø¼°SNS¡ýX ¡§https://x.com/1971tenkaippin
¡ýInstagram : https://www.instagram.com/tenkaippin_jp/
¡ýTikTok : https://www.tiktok.com/@tenkaippin101
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCvt96NgRBB9MZhlj2c_94Jg
¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¡§https://www.app.tenkaippin.co.jp/download?qr_code=001