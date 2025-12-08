¡ÚÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡Û¥¹ー¥Ñー¸þ¤±12·î¿·¾¦ÉÊÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°
³ô¼°²ñ¼ÒÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¸÷Çì¡¢°Ê²¼¡§ÌÚÂ¼²°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Î¿·¾¦ÉÊÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯12·î7Æü¡Ë1°Ì¤«¤é5°Ì¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢£¥¥à¥é¥ä¤Î¥Ñ¥ó¡§https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws
12·î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡Åß¤Î¥Á¥ç¥³
¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡Åß¤Î¥Á¥ç¥³
¥«¥«¥ª¹á¤ë¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¤à¤·¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
2°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡¹õ¤ß¤Ä¤¤Ê¤³
¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡¹õ¤ß¤Ä¤¤Ê¤³
¤¤Ê¤³¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¹õ¤ß¤Ä¤Î´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¤à¤·¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¡ÊµþÉ÷¤¤Ê¤³»ÈÍÑ¡Ë
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
3°Ì¡§¤¤Ê¤³¤È¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó
¤¤Ê¤³¤È¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó
¹á¤Ð¤·¤¤¤¤Ê¤³¤¢¤ó¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤Î¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤ò£²ÁØ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
4°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡¹á¤ë¥·¥Ê¥â¥ó
¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡¹á¤ë¥·¥Ê¥â¥ó
¹á¤êË¤«¤Ê¥·¥Ê¥â¥ó¹¤¬¤ë¡¢²û¤«¤·¤¯¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¤à¤·¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
5°Ì¡§¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó
À¸ÃÏ¤Ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢£³¼ï¤Î¥¯¥êー¥à¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥ß¥ë¥ー¤Ê¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Õ¥ì¥Áー¥º¥±ー¥¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê
´ØÅì¶á¹Ù¤Î¥¹ー¥Ñー¡¦¾®ÇäÅ¹
¢¨ÉÊÌ¾¡¢²Á³Ê¡¢ÈÎÇä»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Ï¡¢ÌÀ¼££²Ç¯ÁÏ¶È¤«¤é¡Ö°Â¿´¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ç¤É¤³¤è¤ê¤â»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ£³Ð¤Î³Ú¤·¤ß¤È·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡È¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É´ë¶È¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤òÂº½Å¤·¡¢¿¼¤¯¸¦ïÓÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿ÊÊâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¡¢¿·¤·¤¤Ì£³Ð¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¿©À¸³èÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ1-6-18
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼¸÷Çì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥Ñ¥ó¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ÌÀ¼£2Ç¯¡Ê1869Ç¯¡Ë
HP¡§https://www.kimuraya-sohonten.co.jp
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×: https://kimuraya-net.jp
X (µìTwitter) ¡§https://x.com/kimuraya_1869
Instagram¡§https://www.instagram.com/kimuraya1869
Facebook¡§https://www.facebook.com/ginza.kimurayasohonten
LINE¡§https://lin.ee/BauYyjl
¢£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120 - 01- 4873
9¡§00 ～ 17¡§30 ¡ÊÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë/¡¡https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry