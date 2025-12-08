¡ÚÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡Û¥¹ー¥Ñー¸þ¤±12·î¿·¾¦ÉÊÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°

³ô¼°²ñ¼ÒÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¸÷Çì¡¢°Ê²¼¡§ÌÚÂ¼²°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Î¿·¾¦ÉÊÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯12·î7Æü¡Ë1°Ì¤«¤é5°Ì¤ò¤´¾Ò²ð¡£


¢£¥­¥à¥é¥ä¤Î¥Ñ¥ó¡§https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws




12·î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°

1°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥­¡¡Åß¤Î¥Á¥ç¥³




¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥­¡¡Åß¤Î¥Á¥ç¥³

¥«¥«¥ª¹á¤ë¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¤à¤·¥±ー¥­¤Ç¤¹¡£



²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)



2°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥­¡¡¹õ¤ß¤Ä¤­¤Ê¤³



¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥­¡¡¹õ¤ß¤Ä¤­¤Ê¤³

¤­¤Ê¤³¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¹õ¤ß¤Ä¤Î´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¤à¤·¥±ー¥­¤Ç¤¹¡£¡ÊµþÉ÷¤­¤Ê¤³»ÈÍÑ¡Ë



²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)



3°Ì¡§¤­¤Ê¤³¤È¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó



¤­¤Ê¤³¤È¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó

¹á¤Ð¤·¤¤¤­¤Ê¤³¤¢¤ó¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤Î¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤ò£²ÁØ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£


°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤­¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£



²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)



4°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥­¡¡¹á¤ë¥·¥Ê¥â¥ó



¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥­¡¡¹á¤ë¥·¥Ê¥â¥ó

¹á¤êË­¤«¤Ê¥·¥Ê¥â¥ó¹­¤¬¤ë¡¢²û¤«¤·¤¯¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¤à¤·¥±ー¥­¤Ç¤¹¡£



²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)



5°Ì¡§¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó



¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó

À¸ÃÏ¤Ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢£³¼ï¤Î¥¯¥êー¥à¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥ß¥ë¥­ー¤Ê¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Õ¥ì¥Áー¥º¥±ー¥­¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£



²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)



ÈÎÇä¾ì½ê

´ØÅì¶á¹Ù¤Î¥¹ー¥Ñー¡¦¾®ÇäÅ¹


¢¨ÉÊÌ¾¡¢²Á³Ê¡¢ÈÎÇä»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹



ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Ï¡¢ÌÀ¼££²Ç¯ÁÏ¶È¤«¤é¡Ö°Â¿´¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ç¤É¤³¤è¤ê¤â»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ£³Ð¤Î³Ú¤·¤ß¤È·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡È¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É´ë¶È¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤òÂº½Å¤·¡¢¿¼¤¯¸¦ïÓÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿ÊÊâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¡¢¿·¤·¤¤Ì£³Ð¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¿©À¸³èÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û






¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹


ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍ­ÌÀ1-6-18


ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼¸÷Çì


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥Ñ¥ó¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä


ÀßÎ©¡§ÌÀ¼£2Ç¯¡Ê1869Ç¯¡Ë


HP¡§https://www.kimuraya-sohonten.co.jp


¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×: https://kimuraya-net.jp


X (µìTwitter) ¡§https://x.com/kimuraya_1869


Instagram¡§https://www.instagram.com/kimuraya1869


Facebook¡§https://www.facebook.com/ginza.kimurayasohonten


LINE¡§https://lin.ee/BauYyjl




¢£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


³ô¼°²ñ¼Ò ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120 - 01- 4873


9¡§00 ～ 17¡§30 ¡ÊÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë/¡¡https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry