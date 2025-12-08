¡Ö¥é¥ßー¡×È¯Çä60¼þÇ¯¡ªµÞ³ÈÂç¤¹¤ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ª²Û»Ò¤ÇËÜ³Ê»²Æþ¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥é¥ßーµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª¡Ø¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ßー¡Ù12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÁ´¹ñ(¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦±ØÇäÅ¹)¤ÇÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÅç±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï¡¢ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È»Ô¾ìÇä¾åNo.£±(¢¨1)¤Î¡Ö¥é¥ßー¡×È¯Çä60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ßー¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦±ØÇäÅ¹¸ÂÄê¤Ç12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ºòº£¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1.4ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥é¥ßー¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë(¢¨2)ÉÊ¼Á¤Î¥é¥ßー¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÆüÃæ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤ä±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¾ì½ê¤È»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¥é¥ßー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°½Ð°Õ¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥Ñ¥¦¥Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤«¤Ä°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤Èµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÍøÊØÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Î¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥ßー¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÆüÃæ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤É¤Ë¤â¥é¥ßーµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉÊ¼Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤¬¤È¤¤á¤¯Ì£¤ï¤¤¤ò¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ßー¤Ç¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1 ¥¤¥ó¥Æー¥¸¡ÜÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È»Ô¾ì¡¡2020Ç¯4·î～2025Ç¯3·îÎß·×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÈÎÇä¶â³Û
¢¨2 ¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬0.05%Ì¤Ëþ
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
- È¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥é¥ßー¡×¤¬¡¢¤Î¤ó¤¢¤ë(¢¨3)ÉÊ¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥é¥à¤È¥ìー¥º¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ³°½ÐÀè¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¡õ¥ê¥¯¥íー¥º¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥¦¥Á·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2554_1_85247238cbbaa01bf5a398e1f590ddea.jpg?v=202512081058 ]
³«È¯Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥í¥Ã¥Æ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô Âè°ì¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬Éô ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È´ë²è²Ý ÉþÉô ¿¿Í³»Ò
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥é¥ßー¡×¤ÏÈ¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥é¥ßー¤Î¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤¬Âç¹¥¤¤ÇÆüÃæ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤É²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡Ö¥é¥ßーµ¤Ê¬¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ßー¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ßー¡×¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢0.05%Ì¤Ëþ¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥³ー¥ëµ¬ÄêÃÍ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¹áÎÁ¤ä¸¶ÎÁ¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¥é¥ßー¤ò¿©¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÃ£À®´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ßー¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥ßー¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÆüÃæ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤äÌë¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
