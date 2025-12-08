¡ÚËÜÊª¤Î¶²Îµ²½ÀÐ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Û³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡Ö¤Ö¤ó¤Àº×2025¡×³«ºÅ¡ª¡¡¿¿Æé ¿¿ÀèÀ¸¤ÎÇîÊª´Û¥Ä¥¢ー¤äÂç¼Â¸³¥·¥çー¤ËÂç¶½Ê³¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¼Â¸³¥¥Ã¥È¤Ä¤½ñÀÒ¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¤¢¤½¤Ö¤ó¤À¸¦µæ½ê¡×¤Î²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡¢²Ê³Ø¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ö¤ó¤Àº×2025¡×¤ò2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤½¤Ö¤ó¤À¸¦µæ½ê¡×¤Ï¼Â¸³¥¥Ã¥È¤Ä¤½ñÀÒ¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡×¤ÎÆÉ¼Ô¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²Ê³Ø¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÍ§¤À¤Á¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç²Ê³Ø¼Â¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢³Ø¸¦¤Î²Ê³ØÊÔ½¸Éô¤¬Ä¾ÀÜ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Ê³Ø¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ö¤ó¤Àº×2025¡×¤Ï³Ø¸¦ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç³èÈ¯¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸¤òÁ´¹ñ¤«¤é¾·ÂÔ¡£³Ø¸¦¤Î²Ê³ØºÇ¿·´©¡Ö¶²Îµ²½ÀÐÈ¯·¡¥¥Ã¥È¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¶²Îµ¡£·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿ËÜÊª¤Î¶²Îµ²½ÀÐ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿¿Æé ¿¿ÀèÀ¸¤¬À¸²òÀâ¤¹¤ëÇîÊª´Û¥Ä¥¢ー¡¢Ãå¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¹©ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÂç¼Â¸³¥·¥çー¤Ê¤É¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ú£±¡ÛËÜÊª¤Î²½ÀÐ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª ¶²ÎµÇî»Î¡¦¿¿Æé ¿¿ÀèÀ¸¤ÎÇîÊª´Û¥Ä¥¢ー¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ
¶²ÎµÇî»Î¡¦¿¿Æé ¿¿ÀèÀ¸¤¬ÆÃÊÌ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤«¤é¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿ËÜÊª¤Î²½ÀÐ¤äÉ¸ËÜÁ´6ÅÀ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿ÆéÀèÀ¸¤ÎÀ¸²òÀâ¤¬Ê¹¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²½ÀÐ¤ÎÉ½ÌÌ¤ä·Á¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¡£²½ÀÐ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢±úÆÌ¤ä¼Á´¶¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤â¡£¶µ²Ê½ñ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ËÜÊª¤Î¼ê¤¶¤ï¤ê¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¿¿Æé ¿¿ÀèÀ¸¤ÎÇîÊª´Û¥Ä¥¢ー¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂÊª¤Î¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤Î³Ñ¤Î²½ÀÐ¡£
¢¥¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤Î²½ÀÐ¤Î²òÀâ¤ò¤¹¤ë¿¿Æé ¿¿ÀèÀ¸¡£
¢¥³Ø¸¦¤Î¿Þ´ÕLIVEÊÔ½¸Ä¹¤Î¤ª¤Þ¤Ä¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¢¥¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î¾å¤¢¤´¤Î¥ì¥×¥ê¥«¡£
ÇîÊª´Û¥Ä¥¢ー¤Î¸å¤Ï¡¢¿¿ÆéÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ¡£ºÇ¿·¤Î¶²Îµ¸¦µæ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¿¿Æé ¿¿ÀèÀ¸¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ¡£
¢¥Åê±Æ»ñÎÁ¡§(C)V¡ßR¥À¥¤¥Ê¥½ー(R)¡¡¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¡ÊÊ¸²½Ä£°ÑÂ÷»ö¶È¤Ë¤è¤ë¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ª¤è¤ÓTOPPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ®²ÌÊª¡Ë
¡ü¿¿Æé ¿¿¡Ê¤Þ¤Ê¤Ù ¤Þ¤³¤È¡ËÀèÀ¸
·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¡¡ÆÃÊÌ´ÛÄ¹¡£
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¡¡Ì¾ÍÀ¸¦µæ°÷¡£
¡Ö¶²ÎµÇî»Î¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶²Îµ¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¶²Îµ²½ÀÐÈ¯·¡¥¥Ã¥È¡×¡ÊGakken¡Ë¤ä¡Ö³Ø¸¦¤Î¿Þ´ÕLIVE¡¡¶²Îµ¡¡¿·ÈÇ¡×¡ÊGakken¡Ë¤Ê¤É¤Î´Æ½¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡ü·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¡¡
¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤ä¡¢µðÂç¤Ê¶²Îµ¤ÎÁ´¿È¹ü³Ê¤Ê¤É¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¶²ÎµÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤á¤ëÇîÊª´Û¡£ÃÏµå¡¦¼«Á³¡¦À¸Ì¿¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¼«Á³¤È´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ø¤Ù¤ë¡£
¢¦·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´ÛHP
https://www.gmnh.pref.gunma.jp/
¢¥Äó¶¡¡§·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û
¡Ú2¡Û¥Ò¥²¥¥¿¤µ¤ó¤Î¹©ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Öºî¤Ã¤Æ¶²Îµ¤Ë¤Ê¤ê¤¤í¤¦¡ª µðÂç¶²Îµ¥·¥í¤ÈÂç¹Ô¿Ê¡ª¡×
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ôºß½»¤Î¹©ºîºî²È¡¦¥Ò¥²¥¥¿¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¡¢Á´Ä¹4.5m¤ÎµðÂç¥×¥é¥À¥ó¶²Îµ¡Ö¤¦¤Á¤Î¥·¥í¡×¤¬²ñ¾ì¤Ë½Ð¸½¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥À¥ó¥Üー¥ë¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¡ÈÃå¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡É¤òÀ©ºî¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¶²Îµ¤Ï¤É¤ì¤â¸ÄÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´°÷¤ÇÂç¹Ô¿Ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥À¥ó¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ãå¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤òºî¤ë¡£
¢¥µðÂç¶²Îµ¡Ö¤¦¤Á¤Î¥·¥í¡×¤ÈÂç¹Ô¿Ê¡£
¡Ú3¡Û³Ø¸¦¤Î²Ê³ØÊÔ½¸Éô¥À¥¤¥¿¥Ê¡õ¤¤¤¬¤°¤ê¤Î¡Ö²»¤Ç¤¢¤½¤Ö¡ª ¤ä¤Ã¤Æ¤ßÂç¼Â¸³¥·¥çー¡×
ÊÔ½¸Éô¸¦µæ°÷¥À¥¤¥¿¥Ê¤È¤¤¤¬¤°¤ê¤Ë¤è¤ë¡¢»²²Ã·¿¤Î¼Â¸³¥·¥çー¡£¥Ûー¥¹¤ò²óÅ¾¤·¤Æ²»¤ò½Ð¤¹¼Â¸³¤ä¡¢À¼¤Î¿¶Æ°¤ÇÌÏÍÍ¤¬¸½¤ì¤ë¼Â¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²»¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¸³¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¹¥È¥íー¤Çºî¤Ã¤¿Å«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Ûー¥¹¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤È¤Õ¤·¤®¤Ê²»¤¬½Ð¤ë¼Â¸³¡£
¢¥¡Ö¤Ö¤ó¤Àº×2025¡×¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£
¡Î´ØÏ¢½ñÀÒ¡Ï
¢£¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡¡¶²Îµ²½ÀÐÈ¯·¡¥¥Ã¥È¡Ù
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤Î²½ÀÐ¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡×¤ÎÈ¯·¡ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¡£¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤ÎËÜÊª²½ÀÐ¤Ä¤¡£
ÊÔ¡§³Ø¸¦¤Î²Ê³ØÊÔ½¸Éô
²Á³Ê¡§4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î23Æü
È½·¿¡§A4ÊÑ·¿È½¡¿60¥Úー¥¸¡ÊËÜ»ï¡Ë
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
ISBN¡§ 978-4-05-750947-1
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼ÒGakken
¢¡³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¤È¤Ï
³Ø¸¦¤Î¡Ø²Ê³Ø¤È³Ø½¬¡Ù¤ò¥ëー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¼Â¸³¥¥Ã¥È¤Ä¤²Ê³Ø½ñÀÒ¡£¿åÁÇ¤òÀ¸À®¤·¤ÆÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¥í¥±¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤¹¡¢¹ÛÊª¤ò¸¦Ëá¤¹¤ë¡¢¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤ò´¥ÁçÍñ¤«¤é»ô°é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²Ê³ØÂÎ¸³¤ò¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô45ËüÉô¡£°Ê¹ßÂ³´©¡£
▶https://kagaku.gakken.jp/
¢¥¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢¡¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¤¢¤½¤Ö¤ó¤À¸¦µæ½ê¡×¤È¤Ï
¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¤¢¤½¤Ö¤ó¤À¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÈÊÔ½¸Éô¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ê³Ø¤ò³Ú¤·¤àÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥È¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎSNS¤ÎÆþÌç¤È¤·¤Æ¤âÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
▶https://kagaku.gakken.jp/community/
