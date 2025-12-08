12·î24Æü¤Ï¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¥Ðー¥¹¥Çー¢ö¡ÖONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU¡×¤Ç¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÇþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¡ÖONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU¡×¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¤Ç¤¢¤ë12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU¡×¤Ë¤ÏHARAJUKU CHOPPER¤Î¥°¥Ã¥º¤äHARAJUKU¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÀ¹¤êÂô»³¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤¼¤ÒHARAJUKU¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU¡× ¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡õ»£±Æ²ñ
12·î24Æü(¿å)¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ç¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡õ»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤â²ÄÇ½¡ª¤¼¤Ò¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)
¡¦ÅÐ¾ì»þ´Ö¡§
£±. 14:00～
£². 16:00～
£³. 18:00～
¢¨1²ó¤ÎÅÐ¾ì»þ´Ö¤Ï¡¢³Æ²ó20～25Ê¬¤Û¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§
ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×6F
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§
³Æ²óÅÐ¾ì15Ê¬Á°¤è¤ê6F¤Ë¤ÆÎó·ÁÀ®³«»Ï
¢¨º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï»²²Ã·ô¤ÎÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´õË¾¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï»£±Æ²ñÂÔµ¡Îó¤òÄù¤áÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡§
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÐ¾ì»þ´Ö¤äÆâÍÆ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»£±Æ¤ÏÊÂ¤ó¤À½çÈÖ¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»£±Æµ¡ºà¤Ï¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¼êÇÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»£±Æ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Î¤ªÃÇ¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ëー¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡ÖONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU¡×¤Ç£³,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤HARAJUKU CHOPPER¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ëー¥ó(Á´1¼ï)¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÆÃÅµ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨1¿Í1¤Ä¤Þ¤Ç
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡¢³«ºÅÆü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SNSÅê¹Æ ¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ëー¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆSNS¤Ç¡Ö#HARAJUKU¤Ç¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¥Ðー¥¹¥Çー¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È10¥Ý¥¤¥ó¥È(¾¦ÉÊ1,000±ß(ÀÇ¹þ)¹ØÆþÊ¬ÁêÅö)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¿Í1²ó¤Þ¤Ç
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡¢³«ºÅÆü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ONE PIECE Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¥¢¥×¥ê
App Store¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/id6511213200)
Google Play¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mugiwarastore.members)
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
Å¹ÊÞÌ¾¡§
ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU
½êºßÃÏ¡§ ¢©150-0001ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ 31 ÈÖ 21 ¹æ¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¡¡GF
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～21:00¡ÊÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ë½à¤¸¤ë¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°(¸¶½É)¡×±Ø ½Ð¸ý4¡¦7¡¡ÅÌÊâ1Ê¬
ÀéÂåÅÄÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¦¶äºÂÀþ¡ÖÉ½»²Æ»¡×±Ø ½Ð¸ýA1¡¡ÅÌÊâ9Ê¬
JR»³¼êÀþ¡Ö¸¶½É¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
ONE PIECE Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
http://www.mugiwara-store.com/
