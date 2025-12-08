ÈÓÅÄ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ûー¥à¥È¥ìー¥É¥»¥ó¥¿ー¤¬¡Ö¤¤¤¤À¸³èÇäÇã¥¯¥é¥¦¥É ±Ä¶È»Ù±ç¡×¤òºÎÍÑ
ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëBPaaS¡Ê¢¨1¡Ë¤ÇÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤À¸³è¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§Á°Ìî Á±°ì¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§3796¡¢°Ê²¼¡§¤¤¤¤À¸³è¡Ë¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥È¥ìー¥É¥»¥ó¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ØÅÄ ¿®Ê¿¡¢°Ê²¼¡§¥Ûー¥à¥È¥ìー¥É¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤¬2025Ç¯10·î¤è¤ê¡Ö¤¤¤¤À¸³èÇäÇã¥¯¥é¥¦¥É ±Ä¶È»Ù±ç¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤À¸³è¡×¤È¤Ï :
https://www.e-seikatsu.info/
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÈÓÅÄ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ûー¥à¥È¥ìー¥É¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤È¤Î¡ØÄ´ÏÂ¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Íê¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿¡Øå«¡Ù¤ò°é¤à¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î²¹¤«¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È°Â¿´´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¦Ãç²ð¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ´ÉÍý¡¦±Ä¶È»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCRM¡Ë¤È¤·¤ÆÂ¾¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤Î¶¯²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¡¢·ÑÂ³À¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¤¤¤¤À¸³èÇäÇã¥¯¥é¥¦¥É ±Ä¶È»Ù±ç¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ìó2Ëü·ï¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨´ü´ÖÃæ¤â¶ÈÌ³¤¬ÃæÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¥Çー¥¿°Ü¹Ôºî¶È¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê±¿ÍÑ³«»Ï¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¤À¸³èÇäÇã¥¯¥é¥¦¥É ±Ä¶È»Ù±ç¡×¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¿×Â®²½¤È¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¯¸Ç¤Ê´íµ¡´ÉÍýÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç°ÂÁ´¤Ê¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¸¶Â§¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ìÄê¿å½à¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ò´ðËÜµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾ÚÅù¤òÍ¤¹¤ë¥¯¥é ¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ò´ðËÜµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄó ¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Ç¾ðÊó¥»¥ ¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ò¸Ä¡¹¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬¡¢ ¤½¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè´Ä¶²¼¤Ç¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊºÎÍÑ¤Èµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¤«¤é¡¢¸ú Î¨Åª¤Ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¡À¯ÉÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ë·¸¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡¡P5¤è¤ê°úÍÑ
¡¡¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÏ³±Ì»ö·ï¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ÊBCP¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 BPaaS¡§Business Process as a Service¤ÎÎ¬¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È
¢¨2¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¡À¯ÉÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ë·¸¤ë´ðËÜÊý¿Ë
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/17ef852e/20221228_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf
¡¦¤¤¤¤À¸³èÇäÇã¥¯¥é¥¦¥É ±Ä¶È»Ù±ç https://www.es-service.net/service/sale-sales-support/
ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÈ¿¶Á¡¢ÄÉµÒ¶ÈÌ³¡¢ÍèÅ¹ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¼«Æ°ÊÖ¿®¥áー¥ë¤ä°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤ÊÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÍèÅ¹Í½Ìó¤ÎÄ´À°¤äÍèÅ¹µÏ¿¤Î¶¦Í¤Ê¤É¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤À¸³è ²ñ¼Ò³µÍ× https://www.e-seikatsu.info/
¤¤¤¤À¸³è¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿´¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤À¸³è¤ò¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢ÉÔÆ°»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎË¡²þÀµ¤äIT²½¤Ë¿×Â®½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎSaaS¤ÇÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤À¸³è¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö¿´ÃÏ¤¤¤¤¤¯¤é¤·¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñ¤Î¤·¤¯¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾¦¹æ¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤À¸³è
- ½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ¸ÞÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë3F
- ÀßÎ©¡§¡¡2000Ç¯1·î21Æü
- »ñËÜ¶â¡§¡¡628,411,540±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
- »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¸þ¤±SaaS¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤À¸³è ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¹ÊóÉô
TEL¡§03-5423-7836¡ÊÊ¿Æü9»þ～18»þ¡Ë¡¡¡¡E-Mail¡§contact.pr@e-seikatsu.co.jp