¥êー¥°Àï¥Ûー¥à¥²ー¥àÇ¯´ÖÎß·×ºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¥Õ¥ê¥¨¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö
²£ÉÍFC¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥° Âè37Àá µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥êー¥°Àï¥Ûー¥à¥²ー¥àÇ¯´ÖÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬193,773¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥àÁ´»î¹ç¤ò¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿2023¥·ー¥º¥ó¤Î155,184¿Í¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ç¯´ÖÎß·×ºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9,128¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ûー¥à¥²ー¥àÁ´»î¹ç¤ò¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¤â10,199¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤â¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£