Êª²Á¾å¾º¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥½¥Ëー¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æî ·¼Æó¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿°Ê²¼ ¥½¥Ëー¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²È·×¤Ë¤ª¤±¤ëÊª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
ÂÐ¾Ý¡§¥½¥Ëー¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ809Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü～ 2025Ç¯9·î15Æü
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
- ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ìó9³ä¤Î¤«¤¿¤¬ÀáÌó¤ò°Õ¼±¡£¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡×¤È¡ÖÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¤È¡Ö³°¿©¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
- ¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤è¤ê¤â¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´À¡×¤ò½Å»ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¡×¤È¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ù½Ð¤¹¤ë¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
- ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½ÐÈñ¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×¡Ö¹ñÆâÎ¹¹Ô¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£ÂÎ¸³·¿¾ÃÈñ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤ª¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
- Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖATMÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁ¡×¡Ö¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Î¶âÍø¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÍÂ¶â¶âÍø¡×¤âÈ¾¿ô¤Î¤«¤¿¤¬½Å»ë¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Ô¸µÎ¨¡×¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¡£
- »ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤Ï8³ä¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
TOPICS1
ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ìó9³ä¤Î¤«¤¿¤¬ÀáÌó¤ò°Õ¼±¡£¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡×¤È¡ÖÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¤È¡Ö³°¿©¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
¸½ºß¤ÎÀáÌó°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬42¡ó¡¢¡Ö»þ¡¹¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬47¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó9³ä¤Î¤«¤¿¤¬ÀáÌó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ÇÆÃ¤Ë²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡Ê85¡ó¡Ë¤È¡Ö³°¿©¡×¡Ê52¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡Ê48¡ó¡Ë¤È¡Ö³°¿©¡×¡Ê38¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¾å¾º¤ò´¶¤¸¤ë¹àÌÜ¤ÈÀáÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤¬°ìÃ×¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TOPICS2
¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤è¤ê¤â¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´À¡×¤ò½Å»ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¡×¤È¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ù½Ð¤¹¤ë¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤¡×¡Ê62¡ó¡Ë¤È¡Ö°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¡×¡Ê50¡ó¡Ë¤¬¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡×¡Ê46¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢²Á³Ê¤è¤ê¤âÉÊ¼Á¤ä°Â¿´´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öµ¡Ç½¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê45¡ó¡Ë¤â¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¡×¤È¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¤¬¤È¤â¤Ë51¡ó¤ÈÆÍ½Ð¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢TOPICS1¤Î¡Ö¸½ºß¡¢ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀáÌó¤Î°ìÊý¤Ç¿®Íê¡¦°ÂÁ´À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
TOPICS3
ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½ÐÈñ¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×¡Ö¹ñÆâÎ¹¹Ô¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£ÂÎ¸³·¿¾ÃÈñ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤ª¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½ÐÈñ¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×¡Ê54¡ó¡Ë¤È¡Ö¹ñÆâÎ¹¹Ô¡×¡Ê37¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ä·Ð¸³¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³°¿©¡×¡Ê28¡ó¡Ë¤ä¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê23¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÎ¸³·¿¾ÃÈñ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
TOPICS4
Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖATMÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁ¡×¡Ö¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Î¶âÍø¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÍÂ¶â¶âÍø¡×¤âÈ¾¿ô¤Î¤«¤¿¤¬½Å»ë¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Ô¸µÎ¨¡×¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¡£
Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖATMÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁ¡×¡Ê62¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¡×¡Ê60¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍÂ¶â¶âÍø¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤«¤¿¤â50¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤µ¤ä¶âÍø¤ÎÍÍø¤µ¤¬¶ä¹Ô¤òÁª¤ÖºÝ¤Î½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Ô¸µÎ¨¡×¤¬79¡ó¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇ¯²ñÈñ¡×¡Ê49¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö³¤³°¤Ç ¤ÎÍøÊØÀ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë²óÅú¤â41¡ó¤È¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ëVisa¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É Sony Bank WALLET ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ëー¶ä¹Ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·¹¸þ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
TOPICS5
»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤Ï8³ä¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8³ä¤Î¤«¤¿¤¬²¿¤é¤«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ¿®Â÷¡¦³ô¼°Åê»ñ¤ä³°²ßÍÂ¶â¤Ê¤É¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢NISA¤äiDeCo¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤¿¤â20¡ó¤¤¤ë¤È¤«¤é¡¢¼èÁÈ¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ëー¶ä¹Ô¤ÎVisa¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É Sony Bank WALLET ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇºÇÂç2¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¹ñÆâ¤ÎVisa¥Þー¥¯¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Í¥¶ø¥×¥í¥°¥é¥à Club S ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç2¡ó¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÍ¥¶ø¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Î»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ò¶¦Í¤·¤Æ°ì¸µ´ÉÍý¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Î»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¥¶ø¥×¥í¥°¥é¥à Club S ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ATMÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁ¤äÂ¾¹Ô¤Ø¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤ª¥È¥¯
Äó·ÈATM¤Ê¤é¸¶Â§24»þ´ÖÍÂÆþ¤ÏÌµÎÁ¡¢°ú½Ð¤Ï¹ç·×·î4²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤ª¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤ÏËè·î2²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¶ø¥×¥í¥°¥é¥à Club S ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç¤Ç11²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
11ÄÌ²ß¤¬1Ëç¤Î¥«ー¥É¤Ë¡£¸ýºÂ¤«¤é¤¹¤°¤Ë°úÍî¤·
ÆüËÜ±ß¤äÊÆ¥É¥ë¡¢¥æー¥í¤Ê¤É11ÄÌ²ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃù¤á¤¿³°²ß¤ò¡Ö³°²ß¤Î¤Þ¤Þ¡×À¤³¦¤Ç»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11ÄÌ²ß°Ê³°¤Ç¤âÀ¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎVisa²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢³¤³°ATM¸½ÃÏÄÌ²ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬È¯¹Ô¤Ç¤¤ë
Sony Bank WALLET ÊÝÍ¼Ô¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬È¯¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È·×´ÉÍýÍÑ¡¢¤ª¤³¤Å¤«¤¤ÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤ËÊØÍø¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Sony Bank WALLET ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²È·×¤Î´ÉÍýÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¡Ë
¡¦¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢³Æ¸ýºÂ¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¶â³Û¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ù½Ð¤Î´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¦³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¡¢°ÙÂØÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È Sony Bank WALLET ¤òÁªÂò¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡£
